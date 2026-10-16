Resumo de Iludida 16/10: Volkan invade hotel de Asya e Sinan e Derin decide ir embora
Acompanhe as emoções de Iludida nesta sexta-feira (16) e veja como as atitudes de Volkan provocam reviravoltas intensas na trama. Confira!
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O capítulo da novela turca Iludida desta sexta-feira, 16 de outubro, será marcado pelo ciúme de Volkan diante da aproximação entre Asya e Sinan. Decidida a seguir em frente, a médica aceitará sair com o antigo amigo e viajará com ele para Istambul, onde os dois aproveitarão alguns dias de descanso.
A novidade, porém, deixará Volkan furioso. Ao descobrir que Asya está jantando com o fotógrafo, ele invadirá o hotel e acabará se envolvendo em uma discussão que levará os dois à delegacia.
Enquanto Volkan tenta lidar com a possibilidade de perder Asya definitivamente, Derin tomará uma decisão que poderá mudar o rumo de seu casamento.
Ao descobrir o comportamento do marido, ela resolverá deixar a casa e escreverá um bilhete afirmando que tudo acabou e que ele está livre para voltar para a antiga mulher. Para completar, Haluk impedirá Volkan de se aproximar de sua filha e de sua neta, aumentando a tensão familiar.
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Confira o resumo completo do capítulo desta sexta-feira (16)
Asya viaja com Sinan, e Volkan sente ciúmes
Decidida a seguir em frente, Asya aceita sair com Sinan, seu antigo amigo que foi até Tekirda para visitá-la. Feliz com o reencontro, a médica aceita a proposta do fotógrafo de viajar para Istambul e aproveitar alguns dias de descanso.
Antes de partir, Asya deixa Ali em um acampamento e segue viagem com Sinan. Ao ligar para o filho e descobrir que a ex-mulher está longe, Volkan fica furioso. Incapaz de lidar com a aproximação entre os dois, ele passa a acompanhar os passos de Asya e tenta descobrir onde ela está.
Volkan invade hotel e acaba na delegacia
Ao descobrir que Asya está jantando com Sinan em um hotel, Volkan invade o local para confrontar o casal. A situação rapidamente sai do controle, e ele se desentende com o fotógrafo. A discussão termina na delegacia, onde os dois precisam lidar com as consequências do confronto.
A atitude de Volkan evidencia sua dificuldade em aceitar que Asya está disposta a reconstruir a própria vida amorosa. Dessa vez, porém, sua tentativa de interferir no encontro da médica com Sinan acaba trazendo problemas para ele.
Derin deixa a casa e manda recado a Volkan
Ao descobrir o que aconteceu, Derin decide deixar a casa. Antes de sair, ela escreve um bilhete para o marido: “Agora você pode voltar para ela. Isso acabou para sempre.”
A decisão mostra que Derin está cansada da situação envolvendo Volkan e Asya. Com o casamento em crise, ela deixa claro que não pretende continuar na mesma situação e que o marido está livre para tentar reatar com a antiga mulher.
Haluk impede Volkan de se aproximar da família
Além dos problemas com Asya e Derin, Volkan enfrenta uma nova barreira familiar. Haluk impede que ele se aproxime de sua filha e de sua neta, ampliando os conflitos que cercam o personagem.
Com Asya cada vez mais próxima de Sinan, Derin decidida a ir embora e Haluk impondo limites, Volkan terá de lidar com as consequências de suas próprias atitudes.