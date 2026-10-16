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Resumo de Avenida Brasil 16/10: Max arma contra Nina, rouba seu dinheiro e Jorginho a resgata

Acompanhe as emoções de Avenida Brasil nesta sexta-feira (16) e veja como um plano contra Nina muda o rumo da trama. Confira no resumo!

Por Eduarda Barreto Publicado em 16/10/2026 às 6:00
Avenida Brasil
Avenida Brasil - Reprodução/TV Globo

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O capítulo da novela Avenida Brasil desta sexta-feira, 16 de outubro, será marcado por mais uma armação de Max contra Nina. Enquanto o vilão abraça e beija a cozinheira, Lúcio registra a cena em vídeo.

Apesar da situação, Jorginho consegue resgatar a namorada, mas os problemas estão longe de terminar: Max ordena que Lúcio siga Nina e Begônia para roubar o dinheiro da cozinheira, e o comparsa consegue se apoderar da quantia.

Os conflitos amorosos também movimentarão o episódio. Depois de flagrar Leleco com Muricy, Tessália não acredita nas justificativas dos dois e decide terminar o relacionamento. Darkson a leva para morar com ele, enquanto Muricy se preocupa com a possibilidade de a jovem revelar seu segredo a Adauto.

Cadinho aceita a proposta de Muricy para ficar na casa dela e esconder sua fortuna na Suíça até descobrir quem realmente o ama.

Confira o resumo completo do capítulo desta sexta-feira (16)

Max arma contra Nina, e Jorginho resgata a cozinheira

Max abraça e beija Nina enquanto Lúcio grava a cena. Jorginho, porém, consegue resgatar a namorada das mãos do vilão. Mesmo depois de ser impedido de continuar com seus planos, Max não desiste de prejudicar a cozinheira.

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O vilão ordena que Lúcio siga Nina e Begônia para roubar o dinheiro da jovem. O comparsa consegue se apoderar da quantia, provocando mais um prejuízo para Nina. Ao mesmo tempo, Janaína percebe que Lúcio continua trabalhando com Max e desconfia de sua ligação com o criminoso.

Mais tarde, Nina leva Begônia até o píer para que ela reconheça Max. A tentativa de identificar o vilão pode ajudar a esclarecer os acontecimentos envolvendo as duas irmãs e o dinheiro roubado.

Ágata rejeita romance entre Tufão e Nina

Ágata revela a Tufão que não aprova um relacionamento entre ele e Nina. A jovem também conta a Carminha que deixou de gostar da cozinheira, acrescentando um novo obstáculo à aproximação entre Nina e o ex-jogador.

Enquanto isso, Begônia conta a Nina que está namorando. Max também vai atrás de Begônia e a acompanha até o hotel, mantendo-se próximo das irmãs enquanto continua envolvido em seus planos.

Tessália flagra Leleco com Muricy e termina o namoro

Tessália descobre que Leleco comprou carne de jacaré na feira. Mais tarde, ela flagra o companheiro na companhia de Muricy. Os dois tentam justificar a situação, mas a jovem não acredita nas explicações e decide terminar o relacionamento.

Após a separação, Darkson leva Tessália para morar com ele. Leleco também combina um encontro com Muricy, enquanto Tufão fica preocupado com o pai. Muricy, por sua vez, teme que Tessália conte a Adauto algum segredo que possa prejudicá-la.

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Em outra conversa, Olenka pede a Adauto que conserte algo na casa de Monalisa, mas estranha o relato dele sobre o trauma que o afastou do futebol.

Muricy acolhe Cadinho e aconselha o ex-marido

Muricy mostra a Cadinho uma pequena casa que possui no Divino e sugere que ele esconda o dinheiro guardado na Suíça até descobrir quem realmente o ama. Cadinho aceita a proposta e decide ficar na casa dela.

A mulher também demonstra preocupação com a possibilidade de Tessália revelar seu segredo a Adauto. Enquanto isso, Verônica comparece à festa na casa de Monalisa e convida Noêmia e Alexia para a comemoração. Os moradores do Divino também chegam ao prédio de Monalisa.

O capítulo reúne, assim, novas armações de Max contra Nina, a crise entre Tessália e Leleco e as tentativas de Muricy e Cadinho de proteger seus interesses.

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Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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