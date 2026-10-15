Resumo de Iludida 15/10: Gönül descobre segredo de Haluk e Asya reencontra Sinan na novela turca
Acompanhe Iludida nesta quimta-feira (15) e veja Gönül descobrir o segredo de Haluk enquanto Asya reencontra Sinan na novela turca. Veja!
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O capítulo da novela turca Iludida desta quinta-feira, 15 de outubro, será marcado pelo reencontro de Asya com Sinan, um antigo colega que retorna anos depois e convida a médica para jantar.
Feliz com a possibilidade de a amiga recomeçar a vida amorosa, Bahar incentivará Asya a dar uma nova chance ao amor.
Enquanto isso, Volkan acompanhará a ex-mulher na terapia de Ali e confessará que agrediu o próprio filho, deixando Asya assustada e levando a médica a exigir que ele converse com o adolescente.
Outro destaque será a revelação de Hicran sobre a paternidade de Selçuk. Depois de ser ameaçada por Haluk, ela procurará Gönül e contará que seu marido é o verdadeiro pai do rapaz. Já Derin se preparará para um jantar especial com Volkan e para a inauguração de sua loja.
Confira o resumo completo do capítulo desta quinta-feira (14)
Asya reencontra Sinan e recebe incentivo de Bahar
Anos depois, Sinan reaparece na vida de Asya. Antigo colega da médica, ele havia se mudado para o Canadá, onde trabalha como fotógrafo.
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Ao reencontrá-la, o rapaz a convida para jantar. Bahar fica feliz com a aproximação e incentiva a amiga a recomeçar sua vida amorosa.
Enquanto isso, Volkan acompanha Asya durante a terapia de Ali e confessa que agrediu o filho. Assustada com a revelação, a médica manda o ex-marido conversar diretamente com o adolescente. Ali, por sua vez, viaja para um acampamento.
Hicran revela a Gönül que Haluk é pai de Selçuk
Depois de ser ameaçada por Haluk, Hicran procura Gönül e revela que o marido dela é o verdadeiro pai de Selçuk.
A descoberta deixa Gönül furiosa, principalmente porque ela teme que o segredo se espalhe pela cidade e provoque novas consequências para a família.
Diante da revelação, Gönül manda Haluk voltar para casa e diz que ele partiu seu coração. Ela sabe que Hicran pode divulgar a informação sobre a paternidade de Selçuk, o que aumenta sua preocupação com a situação.
Selçuk conta a verdade a Nil
Selçuk revela a Nil toda a verdade sobre a identidade de seu pai. Ao perceber que o rapaz está em péssimo estado, ela oferece a própria casa para que ele fique por alguns dias.
A revelação sobre a paternidade de Selçuk também repercute na relação entre Haluk e Gönül, que agora precisa lidar com um segredo capaz de abalar sua família.
Derin se prepara para jantar com Volkan
Enquanto os conflitos se intensificam, Derin organiza um jantar especial com Volkan. Ela também se prepara para a inauguração de sua loja, concentrando-se nos planos pessoais enquanto Asya vive uma nova aproximação com Sinan.