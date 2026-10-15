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Resumo de Avenida Brasil 15/10: Carminha e Max armam contra Nina, que acaba em barco com o vilão

Acompanhe as reviravoltas de Avenida Brasil nesta quinta-feira (15) e veja o plano perigoso de Carminha e Max contra Nina. Confira no resumo!

Por Eduarda Barreto Publicado em 15/10/2026 às 6:00
Novela Avenida Brasil
Novela Avenida Brasil - Reprodução/TV Globo

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O capítulo da novela Avenida Brasil desta quinta-feira, 15 de outubro, será marcado por novas armações de Carminha e Max contra Nina. Enquanto a cozinheira tenta evitar um encontro com Tufão na casa de Jorginho, Max aparece na residência de Lucinda e a força a acompanhá-lo.

Desesperado ao perceber o que está acontecendo, Jorginho sai em busca da namorada, sem imaginar que Lúcio está registrando em vídeo Nina e Max dentro de um barco.

A paixão de Tufão por Nina também provocará tensão entre os familiares. Muricy, Leleco, Adauto, Ivana e Janaína pressionarão o ex-jogador para saber mais sobre sua vida pessoal, mas Ágata interromperá a conversa.

Ao mesmo tempo, Max passará a noite com Begônia, que ficará surpresa ao encontrá-lo mexendo em seus pertences. O episódio ainda terá uma bronca de Janaína em Zezé por espalhar comentários sobre os patrões e uma briga envolvendo Roni e Leandro por causa de Suelen.

Confira o resumo completo do capítulo desta quinta-feira (15)

Max força Nina a acompanhá-lo, e Jorginho sai à procura da namorada

Tufão aparece na casa de Jorginho, e Nina se esconde para não ser vista pelo ex-jogador. Enquanto isso, Jorginho combina de encontrar a namorada na casa de Lucinda, mas os planos do casal são interrompidos pela chegada de Max.

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O vilão aparece na residência de Lucinda e força Nina a acompanhá-lo. Ao perceber a situação, Jorginho sai em busca da namorada.

Durante o episódio, Lúcio registra em vídeo Nina e Max dentro de um barco, criando um novo elemento de tensão em torno dos planos do vilão.

Família pressiona Tufão por causa de Nina

A paixão de Tufão pela cozinheira provoca questionamentos dentro da família. Muricy, Leleco, Adauto, Ivana e Janaína pressionam o ex-jogador para saber mais sobre sua vida pessoal, mas ele perde a paciência com as perguntas. Ágata interfere na conversa, interrompendo o interrogatório.

Mais tarde, Muricy vai até a casa de Leleco à procura de Tufão. Enquanto isso, Ágata e Janaína conversam sobre Nina, mostrando que o envolvimento da cozinheira com o ex-jogador continua repercutindo entre os personagens.

Max passa a noite com Begônia, mas surpreende a mulher

Max passa a noite com Begônia, mas acaba surpreendendo a mulher ao mexer em seus pertences. A atitude pode comprometer a aproximação entre os dois, enquanto o vilão continua envolvido em seus planos contra Nina.

Carminha e Max também elaboram uma nova estratégia para prejudicar a cozinheira, mantendo a rival no centro de suas armações.

Janaína dá bronca em Zezé, e Roni briga por Suelen

Janaína repreende Zezé por espalhar comentários sobre os patrões. Em outra frente, Roni e Leandro se envolvem em uma briga com outros rapazes por causa de Suelen, provocando mais conflitos entre os personagens.

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O capítulo termina com os planos de Max em andamento e Jorginho à procura de Nina, enquanto a gravação feita por Lúcio pode trazer novas complicações para a cozinheira.

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Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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