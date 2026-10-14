Resumo de Iludida 14/10: Derin desaparece e Volkan tem carreira desmascarada na novela turca

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Acompanhe Iludida nesta quarta-feira (14) e veja o suspense do desaparecimento de Derin e a carreira de Volkan ser desmascarada no capítulo!

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

No capítulo da novela turca Iludida desta quarta-feira, 14 de outubro, Volkan enfrentará as consequências de suas mentiras quando jornais revelarem que sua carreira nos Estados Unidos não foi tão bem-sucedida quanto ele afirmava.

A notícia abalará sua reputação e o levará a procurar ajuda, enquanto Asya continuará resistindo às tentativas de reconciliação do ex-marido.

O episódio também terá um salto no tempo que aumentará o mistério em torno de Derin. A jovem desaparecerá por mais de uma semana, e Volkan passará a ser o principal suspeito da polícia.

Além disso, a tensão entre Hikran e Haluk crescerá quando ele ameaçar revelar as consequências de um segredo do passado.

Confira o resumo completo do capítulo desta quarta-feira (14)

Volkan tem a reputação abalada por revelações na imprensa

O lado obscuro de Volkan começa a aparecer nos jornais. As reportagens revelam que sua carreira nos Estados Unidos não foi tão brilhante quanto ele dizia e que os prêmios que afirmava ter conquistado eram falsos.

Sua imagem profissional teria sido construída com a ajuda dos contatos de Gönül. Ao saber das notícias, Gönül pressiona Volkan, que fica sem saber como reagir à exposição. Desesperado, ele pede ajuda à sogra, que procura Haluk para tentar contornar a situação.

Asya rejeita Volkan, e ele volta para Derin

Mesmo em meio ao escândalo, Volkan continua tentando se reaproximar de Asya. Em uma conversa na casa da médica, ele admite que não está feliz no casamento e afirma que gostaria de se separar de Derin.

O arquiteto também imagina como teria sido a vida dos dois se Asya o tivesse perdoado.

Volkan se aproxima da médica e sugere que eles poderiam ter vivido um relacionamento diferente.

Asya, porém, questiona se ele está tentando responsabilizá-la pelas escolhas que fez. Diante de mais uma rejeição, ela o manda embora, mas depois assiste e ouve as gravações das conversas.

Sem conseguir reconquistar a ex-mulher, Volkan decide voltar a se dedicar ao casamento com Derin. Ele ainda liga para Asya e insiste em afirmar que ela continua apaixonada por ele.

Derin tenta apagar os vestígios de Asya

Derin percebe que Volkan parece querer transformá-la em uma versão de Asya. Incomodada com a situação, ela decide jogar fora todas as roupas que se parecem com as usadas pela médica, numa tentativa de eliminar qualquer referência à rival.

Enquanto isso, Derya viaja para a Suíça, e Ali parte em uma viagem com Bahar. A trama avança no tempo e revela que Derin está desaparecida há mais de uma semana, deixando a cidade de Tekirda em alerta.

Com o sumiço da jovem, Volkan passa a ser considerado o principal suspeito pela polícia, e o mistério sobre o que aconteceu com Derin ganha força.

Haluk ameaça Hikran por causa de um segredo

Hikran observa fotografias antigas e recebe a visita de Haluk, que a ameaça. Diante da pressão, ela exige que ele cuide de Selçuk e deixa claro que pode revelar à família dele o segredo sobre o filho que tiveram.

A conversa aumenta a tensão em torno do passado dos dois e indica que a história de Selçuk ainda pode provocar novas complicações.

