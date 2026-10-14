Resumo de Avenida Brasil 14/10: Carminha desconfia de Jorginho e arma plano contra Nina
Acompanhe Avenida Brasil nesta quarta-feira (14) e veja Carminha desconfiar de Jorginho e armar um novo plano contra Nina. Confira!
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O capítulo da novela Avenida Brasil desta quarta-feira, 14 de outubro, será marcado pelos conflitos provocados pelo interesse de Tufão por Nina.
Depois de descobrir os sentimentos do ex-jogador pela cozinheira, Carminha ficará atenta às reações de Jorginho e voltará a atacar a rival, enquanto Max tentará colocar Ivana contra a jovem. Preocupado com a situação, Jorginho procurará convencer o pai a desistir de Nina.
Além disso, Carminha orientará Max a conquistar Begônia, e os dois acabarão se conhecendo. Em outra frente, Leleco contará a Muricy que Tufão está apaixonado pela cozinheira, levando a mãe do ex-jogador a procurar o filho para confirmar a informação.
O episódio também terá discussões entre Tessália e Leleco, conflitos envolvendo Cadinho e novidades sobre o passado de Adauto.
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Confira o resumo completo do capítulo desta quarta-feira (14)
Carminha insulta Nina, e Jorginho tenta afastar Tufão
Carminha insulta Nina e fica atenta ao perceber o desconforto de Jorginho quando o interesse de Tufão pela cozinheira entra em discussão.
A vilã também orienta Max a colocar Ivana contra Nina, tentando aumentar os conflitos ao redor da rival. Preocupado com os sentimentos do pai, Jorginho procura convencer Tufão a desistir de Nina.
Enquanto isso, Leleco revela a Muricy que o ex-jogador está apaixonado pela cozinheira. Intrigada com a informação, Muricy procura o filho para confirmar se ele realmente está interessado na jovem.
Max conhece Begônia, e Carminha prepara novo plano
Carminha orienta Max a conquistar Begônia, e ele conhece a mulher. A aproximação faz parte dos planos da vilã, que continua envolvida em suas armações enquanto acompanha os acontecimentos na família de Tufão.
Tessália discute com Leleco, e Adauto vira assunto
Tessália tem uma discussão com Leleco. Em outra situação, Olenka pergunta a Adauto o que aconteceu para que ele abandonasse o futebol. Enquanto isso, Leandro e Roni deixam Suelen sozinha.
Alexia discute com Cadinho
Alexia discute com Cadinho, enquanto Pilar garante que conseguirá um emprego, os conflitos entre os personagens movimentam o capítulo.
Que também acompanha as consequências da paixão de Tufão por Nina e a atenção cada vez maior de Carminha às reações de Jorginho.