Resumo de Iludida 13/10: Selçuk descobre que Haluk é seu pai na novela turca
Acompanhe as emoções de Iludida nesta terça-feira (13) e veja a grande reviravolta no momento em que Selçuk descobre que Haluk é seu pai!
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No capítulo de Iludida desta terça-feira (13/10), Selçuk descobre que Haluk Güçlü é seu verdadeiro pai e decide confrontá-lo na mansão da família.
A revelação promete abalar as relações entre os personagens, principalmente quando Selçuk exige dinheiro para manter a informação em segredo.
Enquanto isso, o casamento de Volkan e Derin atravessa uma fase cada vez mais conturbada. Cansada das ausências do marido e das constantes visitas dele a Asya, Derin perde o controle e protagoniza novas discussões.
A tensão também chega à casa da médica, onde Gönül aparece para ameaçá-la e cobrar explicações pelo sofrimento da filha.
Confira o resumo completo do capítulo desta terça-feira (13)
Hicran revela a verdade sobre o pai de Selçuk
Selçuk continua tentando entender o próprio passado, mesmo sem querer manter contato com a mãe. Hicran, porém, marca um encontro com ele e pede perdão por tê-lo abandonado.
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Durante a conversa, ela revela que Haluk Güçlü é o verdadeiro pai do rapaz. Segundo Hicran, Haluk chegou a vê-lo quando ainda era criança, mas nunca mais procurou saber dele. Chocado com a informação, Selçuk precisa lidar com a descoberta de que o homem que sempre esteve distante é, na verdade, seu pai.
Selçuk confronta Haluk na mansão
Depois de descobrir a verdade, Selçuk vai até a mansão Güçlü e confronta Haluk. Ele se apresenta como o filho que o empresário não quis reconhecer e deixa claro que sabe sobre a paternidade.
Haluk fica surpreso com a revelação e se irrita com a presença do rapaz. Selçuk, por sua vez, exige uma grande quantia em dinheiro em troca de continuar mantendo o segredo. Demir aparece e pergunta o que está acontecendo, mas Haluk expulsa Selçuk da residência.
Derin perde o controle com Volkan
A relação entre Derin e Volkan continua se deteriorando. Cansada de esperar pelo marido e de vê-lo chegar tarde em casa depois de procurar Asya, Derin já não consegue esconder a insatisfação.
Ela pede ajuda à mãe, Gönül, que tenta acalmá-la. Mesmo assim, Derin fica cada vez mais irritada ao pensar na situação e acaba descontando a raiva nos objetos da sala.
Volkan também demonstra impaciência com a esposa e diz que está entediado, pedindo que ela o deixe em paz. As discussões se tornam frequentes e mostram como o relacionamento dos dois está fragilizado.
Derya se decepciona com o retorno de Asya
Derya havia ficado satisfeita com a possibilidade de Asya deixar a cidade, pois acreditava estar mais perto de assumir o cargo mais alto do hospital. No entanto, o retorno da médica acaba frustrando seus planos.
Desanimada com os acontecimentos, Derya decide passar um período no exterior. A mudança acontece em meio às tensões profissionais que envolvem a presença de Asya no hospital.
Gönül ameaça Asya
Gönül vai até a casa de Asya para confrontá-la e afirma que a médica não ficará impune pelo sofrimento causado a Derin. A mãe da jovem deixa claro que pretende reagir ao que considera uma injustiça contra a filha.
Asya, porém, não se intimida com as ameaças e manda Gönül embora. O confronto reforça que a disputa entre as duas famílias continua longe de terminar.