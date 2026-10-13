Resumo de Avenida Brasil 13/10: Carminha confronta Nina após pedido de Tufão na novela

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Acompanhe Avenida Brasil nesta terça-feira (13) e veja o clima esquentar quando Carminha confronta Nina após o pedido de Tufão. Confira!

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No capítulo da novela Avenida Brasil desta terça-feira, 13 de outubro, Tufão pedirá Nina em casamento, surpreendendo a cozinheira e provocando conflitos dentro da família.

Ivana acusará a jovem de tentar conquistar os homens da casa, mas Jorginho sairá em defesa da namorada. Mesmo comprometida com ele, Nina confessará que ficou abalada com a declaração do ex-jogador.

Enquanto isso, Carminha e Max planejarão um golpe, e a vilã decidirá ir até o apartamento de Jorginho para confrontar Nina.

O episódio também terá novidades nos relacionamentos de outros personagens, com Suelen e Leandro se envolvendo, Monalisa passando a noite com Silas e Verônica expulsando Cadinho de casa.

Confira o resumo completo do capítulo desta terça-feira (13)

Tufão pede Nina em casamento, e Ivana se revolta

Tufão pede Nina em casamento, mas a proposta provoca uma reação negativa de Ivana. A irmã do ex-jogador acusa a cozinheira de querer conquistar os homens da família, aumentando a tensão entre as duas.

Jorginho sai em defesa da namorada, enquanto Janaína aconselha Nina a aceitar o pedido. Apesar da decisão de continuar com Jorginho, Nina admite ao rapaz que ficou abalada com a declaração de Tufão. O ex-jogador, por sua vez, não consegue esconder a tristeza ao se despedir da cozinheira.

Carminha e Max planejam golpe contra Nina

Enquanto a família lida com o pedido de casamento, Carminha e Max começam a planejar um golpe. A vilã também demonstra irritação ao reclamar de Muricy, sem perceber que Zezé escuta a conversa.

Mais tarde, Carminha vai ao apartamento de Jorginho e confronta Nina, deixando claro que o conflito entre as duas continua longe de terminar.

Suelen se envolve com Leandro, e Monalisa fica com Silas

Suelen se envolve com Leandro, que depois admite a Roni que ficou com a jovem. Em outra trama, Olenka conversa com Silas sobre o arquiteto que está investindo em Monalisa.

Monalisa e Silas passam a noite juntos, enquanto Verônica coloca Cadinho para fora de casa. Noêmia também discute com ele, aumentando os problemas do empresário. Ágata, por sua vez, conversa com Tufão.

