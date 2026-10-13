Resumo de Avenida Brasil 12/10 a 16/10: Tufão pede Nina em casamento e Carminha arma contra ela

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Acompanhe o resumo de Avenida Brasil dessa semana e veja o choque com Tufão pedindo Nina em casamento e Carminha armando uma vingança!

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A semana de Avenida Brasil, entre os dias 12 e 16 de outubro, será marcada pelo triângulo amoroso entre Tufão, Nina e Jorginho e pelas armações de Carminha e Max para prejudicar a cozinheira.

Depois de se declarar para Nina, Tufão pede a jovem em casamento, mas a proposta provoca conflitos dentro da família. Enquanto Jorginho tenta proteger a namorada, Carminha percebe que pode perder o controle da situação e decide agir contra a rival.

Max também coloca em prática um plano para manipular Nina e se aproximar de Begônia. A cozinheira acaba em uma situação comprometedora quando é levada para um barco, mas Jorginho consegue resgatá-la.

A partir daí, Nina tenta reunir provas contra o vilão, enquanto Lúcio rouba seu dinheiro a mando de Max. Em paralelo, os relacionamentos de Tessália, Leleco e Muricy entram em crise, e Cadinho aceita uma proposta que pode ajudá-lo a proteger sua fortuna.

Confira o resumo completo de Avenida Brasil dessa semana

Segunda-feira, 12 de outubro — Capítulo 129

Carminha se faz de vítima diante dos familiares, que acabam culpando Tufão. Enquanto isso, Max tenta se aproximar de Nina, e Nilo deixa Lucinda confusa ao comentar sobre os relacionamentos da cozinheira com homens ligados à vilã.

Leleco aconselha Jorginho a abandonar Nina por consideração a Tufão. No Divino, todos comentam o fim do casamento do ex-jogador, e Zezé confirma que Nina é a nova paixão de seu patrão.

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Jorginho conta a Ivana quem é sua namorada e revela à cozinheira que Tufão está interessado nela. Tufão abre o coração e se declara para Nina, enquanto Carminha demonstra indignação ao conversar com Max sobre a rival.

Terça-feira, 13 de outubro — Capítulo 130

Tufão pede Nina em casamento, provocando a reação de Ivana, que acusa a cozinheira de querer conquistar os homens da família. Jorginho sai em defesa da namorada, enquanto Janaína aconselha Nina a aceitar a proposta do ex-jogador. Ao mesmo tempo, Carminha e Max planejam aplicar um golpe.

Ivana continua tratando Nina com hostilidade, e Janaína surpreende Max conversando com a cozinheira. Tufão não consegue esconder a tristeza ao se despedir de Nina, que confessa a Jorginho que ficou abalada com a declaração do ex-jogador.

Em outras tramas, Olenka conversa com Silas sobre o arquiteto que está investindo em Monalisa, enquanto os dois acabam passando a noite juntos. Suelen se envolve com Leandro, que depois admite a Roni que ficou com ela.

Verônica coloca Cadinho para fora de casa, e Noêmia discute com o marido. Ágata conversa com Tufão, e Zezé escuta Carminha reclamar de Muricy. No fim do capítulo, Carminha vai ao apartamento de Jorginho e confronta Nina.

Quarta-feira, 14 de outubro — Capítulo 131

Carminha insulta Nina, enquanto Max tenta colocar Ivana contra a cozinheira. Ao perceber o desconforto de Jorginho quando o assunto é o interesse de Tufão por Nina, a vilã passa a prestar ainda mais atenção à situação. Jorginho tenta convencer Tufão a desistir da cozinheira.

Leleco revela a Muricy que o ex-jogador está apaixonado por Nina, e ela procura Tufão para confirmar a informação. O rapaz, porém, perde a paciência com a insistência dos familiares. Enquanto isso, Carminha orienta Max a conquistar Begônia.

Ele conhece a jovem, dando início a mais uma parte dos planos da dupla. Em outras tramas, Tessália discute com Leleco, e Olenka pergunta a Adauto o que o levou a abandonar o futebol. Leandro e Roni deixam Suelen sozinha, enquanto Alexia discute com Cadinho e Pilar garante que conseguirá um emprego.

Quinta-feira, 15 de outubro — Capítulo 132

Tufão perde a paciência com as perguntas dos familiares sobre sua vida amorosa. Janaína dá uma bronca em Zezé por espalhar comentários sobre os patrões, enquanto Muricy, Leleco, Adauto e Ivana pressionam o ex-jogador.

Ágata interfere na conversa, e Nina tenta evitar ser vista quando Tufão aparece na casa de Jorginho. Max passa a noite com Begônia, mas a jovem o surpreende mexendo em seus pertences. Em outra frente, Jorginho combina de encontrar Nina na casa de Lucinda.

Cadinho procura Muricy, enquanto Roni e Leandro se envolvem em uma briga com outros rapazes por causa de Suelen. Carminha e Max elaboram um plano para prejudicar Nina.

Max aparece na casa de Lucinda e força a cozinheira a acompanhá-lo. Jorginho sai à procura da namorada, enquanto Lúcio registra em vídeo Nina e Max dentro de um barco.

Sexta-feira, 16 de outubro — Capítulo 133

Max abraça e beija Nina enquanto Lúcio grava a cena. Jorginho, porém, consegue resgatar a namorada. Ao mesmo tempo, Ágata revela a Tufão que não aprova um relacionamento dele com a cozinheira. Mais tarde, ela confessa a Carminha que deixou de gostar de Nina.

Max continua envolvido em suas armações e vai atrás de Begônia, acompanhando-a até o hotel. Depois, ordena que Lúcio siga as irmãs para roubar o dinheiro de Nina, e o comparsa consegue se apoderar da quantia. Janaína percebe que Lúcio continua trabalhando com Max.

Enquanto isso, Tessália descobre que Leleco comprou carne de jacaré na feira e, depois, flagra o marido com Muricy. Os dois tentam se explicar, mas ela não acredita e decide terminar o relacionamento. Muricy, preocupada com a possibilidade de Tessália revelar seu segredo a Adauto, procura uma saída para a situação.

Em outra trama, Olenka estranha o relato de Adauto sobre o trauma que o afastou do futebol. Os moradores do Divino chegam ao prédio de Monalisa, que recebe Verônica em sua festa. Verônica também convida Noêmia e Alexia para a comemoração.

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Darkson leva Tessália para morar com ele, enquanto Tufão demonstra preocupação com Leleco. Cadinho aceita a proposta de Muricy para ficar na casa dela.

A mulher ainda o aconselha a manter escondido o dinheiro guardado na Suíça até ter certeza dos sentimentos das pessoas ao seu redor. No desfecho, Nina leva Begônia até o píer para que ela reconheça Max, na tentativa de avançar na identificação do criminoso.

