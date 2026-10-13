5 novelas brasileiras que ganharam versões em outros países

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Confira 5 novelas brasileiras famosas que ganharam versões em outros países e surpreenda-se com o sucesso das produções pelo mundo. Veja!

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As novelas brasileiras conquistaram espaço na televisão internacional com histórias envolventes, personagens marcantes e tramas que abordam temas universais, como amor, vingança, ambição e conflitos familiares.

O sucesso dessas produções fez com que algumas ultrapassassem as fronteiras do Brasil e ganhassem adaptações em outros países.

Em diferentes mercados, emissoras e produtoras aproveitaram o potencial das histórias brasileiras para criar novas versões, com mudanças nos personagens, nos cenários e em aspectos culturais.

Confira cinco novelas brasileiras que ganharam versões internacionais e conheça as principais características de cada adaptação.



5 novelas brasileiras que estouraram no exterior

1. Vale Tudo virou Vale Todo

Lucrecia Roitman - Divulgação/Telemundo

Exibida pela Globo em 1988, Vale Tudo é um clássico da teledramaturgia brasileira. Escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, a novela abordou corrupção, ambição e ética, além de apresentar um dos mistérios mais famosos da televisão: quem matou Odete Roitman?

Em 2002, a história ganhou uma versão em espanhol, intitulada Vale Todo, realizada em parceria entre a Telemundo e a Globo. A adaptação transportou a trama para outro contexto cultural e trouxe mudanças nos personagens.

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Uma das principais alterações foi o nome da vilã Odete Roitman, que passou a se chamar Lucrécia Roitman. A personagem manteve características como ambição, poder e habilidade para manipular situações em benefício próprio.

2. O Clone ganhou a versão El Clon

El Clon - Divulgação/Telemundo

Lançada em 2001, O Clone conquistou o público ao misturar romance, conflitos familiares e questões relacionadas à clonagem humana. Escrita por Glória Perez, a novela acompanha a história de Jade e Lucas, cujo relacionamento enfrenta obstáculos culturais e familiares.

Em 2010, a produção ganhou uma adaptação em espanhol chamada El Clon, realizada pela Telemundo em parceria com a Globo. A nova versão preservou a essência do romance e os dilemas científicos da história, adaptando a narrativa para o público internacional.

A produção mostrou o potencial de uma trama que combina melodrama, diferenças culturais e questões sobre identidade e ciência.

3. Fina Estampa inspirou Marido en Alquiler



Marido en Alquiler - Divulgação/Telemundo

Exibida em 2011, Fina Estampa foi escrita por Aguinaldo Silva e teve Lilia Cabral como protagonista. Ela interpretou Griselda, conhecida como Pereirão, uma mulher trabalhadora que sustentava a família prestando serviços de manutenção.



Sua vida muda após ganhar na loteria, provocando transformações em seus relacionamentos e conflitos com Tereza Cristina, uma mulher rica que tenta preservar sua posição social.



Em 2013, a Telemundo lançou Marido en Alquiler, adaptação inspirada na novela brasileira. A produção manteve elementos centrais da história, como a ascensão social da protagonista, os conflitos familiares e as diferenças entre classes sociais.



4. Avenida Brasil inspirou a novela turca Leyla



Leyla - Divulgação/Prime Video

Exibida em 2012, Avenida Brasil se tornou um fenômeno de audiência e conquistou repercussão internacional. Escrita por João Emanuel Carneiro, a novela acompanha Nina, que retorna para se vingar de Carminha, sua antiga madrasta, por acontecimentos traumáticos de sua infância.



A trama ganhou destaque pelas reviravoltas, pelos segredos familiares e pela relação complexa entre as protagonistas. A produção turca Leyla foi inspirada na história brasileira e recuperou elementos como a busca por justiça e os conflitos ligados ao passado.

A adaptação reorganizou a narrativa para o contexto cultural da teledramaturgia turca, com mudanças no roteiro e nos personagens.



5. Amores Roubados inspirou Jugar Con Fuego



Jugar Con Fuego - Divulgação/Telemundo

Exibida pela Globo em 2014, Amores Roubados é uma minissérie escrita por George Moura e dirigida por José Luiz Villamarim. A história acompanha Leandro, um homem sedutor que se envolve com mulheres comprometidas e acaba cercado por relações perigosas.



Com romance, traição e mistério, a produção se destacou pelo suspense e pelas consequências dos relacionamentos proibidos.



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Em 2019, a Telemundo lançou Jugar Con Fuego, adaptação inspirada na minissérie brasileira. A versão em espanhol transportou a trama para outro cenário, preservando elementos como paixão, segredos e conflitos que ganham proporções inesperadas.

