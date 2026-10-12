Resumo Quem Ama Cuida 12/10 a 17/10: Iuri revela caso de Pilar e Tom para Adriana e Pedro

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Acompanhe o resumo da semana de Quem Ama Cuida de 12/10 a 17/10 e veja o momento em que Iuri revela o caso de Pilar e Tom para Adriana e Pedro!

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A semana de Quem Ama Cuida, entre os dias 12 e 17 de outubro, será marcada por um atentado contra Pedro, segredos envolvendo Pilar e Tom e novas revelações sobre o passado da família Brandão.



Depois de receber uma missão de Pilar, Tom instala um rastreador no carro de Pedro e provoca um acidente para tentar eliminá-lo. O empresário, porém, sobrevive e começa a reunir pistas sobre os responsáveis pelo crime.



Enquanto Adriana ajuda Heitor a compreender melhor a história de Arthur, André avança em sua investigação sobre Diná. A situação se complica ainda mais quando Pedro descobre o diagnóstico de leucemia de Bruna e fica sabendo que ela assinou os documentos do divórcio.



Nos últimos capítulos da semana, a divulgação do resultado da auditoria se aproxima, e uma revelação de Iuri pode mudar a forma como Pedro e Adriana enxergam Pilar e Tom.



Confira o resumo completo dessa semana em Quem Ama Cuida



Segunda-feira, 12 de outubro



Pilar ordena que Tom cumpra sua missão contra Pedro. Enquanto isso, André aceita investigar o passado de Diná, e Iuri, desconfiado dos planos de Pilar, decide alertar Adriana.

Tom revela que instalou um rastreador no carro de Pedro e passa a segui-lo com a ajuda de seus comparsas.

Em casa, Elenice se desespera ao perceber que Tom a trancou, mas, mesmo diante da situação, se recusa a denunciá-lo.



Terça-feira, 13 de outubro



Pedro descobre o rastreador instalado em seu carro, mas Tom consegue provocar um acidente e fazer o veículo sair da pista.

Adriana salva o empresário, enquanto Tom avisa Pilar que concluiu o serviço. Paralelamente, André descobre novos detalhes sobre o passado de Diná e sua relação com Arthur.

Ao perceberem que Pedro pode estar em perigo, Iuri e Adriana passam a desconfiar ainda mais dos acontecimentos.



Quarta-feira, 14 de outubro



Heitor visita Pedro no hospital e ouve do empresário que ele foi vítima de um atentado. Ao descobrir que Pedro sobreviveu, Pilar fica assustada, temendo as consequências da tentativa de assassinato.

Elenice confronta Tom, enquanto Ademir sugere que os dois deixem o país. Fábia acolhe Ademir, e os dois acabam se beijando.

Em outra frente, Heitor conta a Adriana que já sabe como agir contra a família Brandão, mas afirma que ainda precisa de respostas.



Quinta-feira, 15 de outubro



Adriana conta a Heitor como era a relação de Arthur com a família antes de sua morte, ajudando-o a compreender melhor o passado do pai.

Enquanto isso, Pedro revela que Bruna foi diagnosticada com leucemia em Londres. Carmita obriga a filha a assinar os documentos do divórcio.

Desconfiado de que Pilar esteja por trás do atentado, Pedro confronta Tom. Adriana também conta ao empresário que Bruna assinou os papéis, acrescentando mais uma preocupação à situação.



Sexta-feira, 16 de outubro



Tom revela a Pedro que Pilar pediu a Ademir que o subornasse durante o julgamento de Adriana. Diante da informação, Pedro passa a suspeitar que Tom também esteja envolvido no atentado contra sua vida.

Heitor planeja aparecer diante da família Brandão no dia da divulgação do resultado da auditoria. Enquanto isso, André conta a Dora que descobriu tudo sobre o passado de Diná.

Adriana avisa Pilar que o resultado da auditoria já saiu e afirma que deseja anunciá-lo à família Brandão ao lado de Heitor.



Sábado, 17 de outubro



Adriana promete ficar ao lado de Heitor. André revela a Pedro e Adriana o que descobriu sobre Diná, enquanto Iuri faz uma revelação que pode abalar ainda mais a família: Pilar e Tom estão tendo um caso. Em outra frente, Brigitte decide sair de casa para morar com Ulisses.

Heitor visita o túmulo de Arthur e promete descobrir quem matou o pai, reforçando sua determinação em buscar respostas.

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No fim do capítulo, Adriana anuncia que Heitor estará presente na reunião sobre a auditoria com a família Brandão. A presença dele pode mudar o rumo do encontro e aumentar a tensão entre os envolvidos.

