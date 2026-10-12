Resumo por você 12/10 a 17/10: Glorinha foge da escola após sofrer cyberbullying

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Acompanhe o resumo da semana de Por Você de 12/10 a 17/10 e veja a tensão quando Glorinha foge da escola após sofrer cyberbullying. Confira!

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A semana de Por Você, entre 12 e 17 de outubro, será marcada por tensões nos relacionamentos, revelações familiares e desafios emocionais.

Bela tenta apoiar Glorinha diante de uma situação de bullying na escola, enquanto estreita os laços com Samuca. Ao mesmo tempo, a obstetra busca respostas sobre o acidente que sofreu com Juli e começa a questionar Juarez sobre o caso.

A vida amorosa dos personagens também passa por turbulências. Leandra aceita se casar com Vitor, mas a resistência de Vanessa ameaça o relacionamento.

Próspero, por sua vez, decide confessar sua paixão por Melinda, enquanto Lucas enfrenta Sabugo por causa do vício. Entre as revelações da semana, Bela conta aos filhos de Juli detalhes sobre o passado de Aroldo, e o reencontro de Lucas com a médica termina com uma surpresa.

Confira o resumo completo dessa semana em Por Você

Segunda-feira, 12 de outubro

Leandra aceita o pedido de casamento de Vitor, mas Vanessa demonstra preconceito em relação à união, deixando o noivado cercado de tensão.

Enquanto isso, Bela atende Margô, que está preocupada com a possibilidade de estar doente. Próspero se emociona ao contar sobre o trabalho que realiza com Melinda, e Juarez passa por um momento de desespero ao fazer uma descoberta durante o karaokê do bar.

Terça-feira, 13 de outubro

Bela orienta Kátia a realizar o parto de uma gestante que fica presa no elevador do hospital. Enquanto a equipe enfrenta a emergência, Próspero confessa que está apaixonado por Melinda.

Lucas confronta Sabugo por causa de seu vício. Já Glorinha fica surpresa ao encontrar um desenho que fez para Aroldo quando ainda era criança, despertando lembranças relacionadas ao pai.

Quarta-feira, 14 de outubro

Bela revela que procurou Aroldo, mas não conseguiu encontrá-lo. Glorinha conta aos irmãos que nunca deixou de pensar no pai, e a médica explica que ele escondeu a existência da família com Juli de sua segunda esposa.

Enquanto isso, Samuca chama Bela de mãe, emocionando a obstetra. O momento, porém, também traz sofrimento: ela fica abalada ao ver outra mãe excluir o menino na escola.

Quinta-feira, 15 de outubro

Bela se emociona com o carinho de Samuca e contrata Vitinho para trabalhar no hospital. Em outra frente, Vanessa sugere que Leandra conheça Guilherme, filho de um antigo amigo, colocando o noivado da jovem com Vitor em uma situação delicada.

Bela também decide buscar respostas sobre o acidente que sofreu com Juli e questiona Juarez sobre quem era o dono do carro envolvido na ocorrência.

Sexta-feira, 16 de outubro

Glorinha sofre cyberbullying na escola e foge, deixando Lucas e Bela preocupados. Depois de uma crise de raiva, a menina destrói o próprio kimono, mas recebe o acolhimento de Bela, que tenta ajudá-la a lidar com o sofrimento.

Enquanto isso, Vitor vê Leandra recebendo flores de Guilherme e precisa lidar com a situação. Juarez, por sua vez, inventa uma história de assalto para encobrir suas mentiras.

Sábado, 17 de outubro

Bela ajuda Glorinha a conversar sobre confiança e autoestima após os episódios de bullying. Ao mesmo tempo, Vitor confronta Leandra sobre a desaprovação de Vanessa em relação ao noivado.

Na escola, Lucas é acusado de defender Bela durante uma reunião sobre o bullying, aumentando a tensão entre os envolvidos.

Diante dos conflitos, a obstetra pede um tempo no relacionamento. No fim do dia, Lucas vai até a casa de Bela, mas acaba surpreendido ao encontrar Gabriel no local.

