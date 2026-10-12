Resumo de Iludida 12/10: Volkan agride Ali e Asya enfrenta Derin na novela turca
Acompanhe as emoções de Iludida nesta segunda-feira (12) e veja Volkan agredir Ali e Asya enfrentar Derin no capítulo de hoje. Confira!
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No capítulo de Iludida desta segunda-feira (12/10), Volkan perde o controle durante uma discussão e agride Ali, provocando uma reação imediata de Asya. Ao descobrir o que aconteceu, a médica busca o filho e o leva para longe do pai.
Enquanto Volkan tenta se desculpar com o adolescente, Derin fica cada vez mais incomodada com a ligação entre o marido e a ex-mulher.
A tensão aumenta quando Derin decide atacar Asya de outra maneira: ela expõe o passado doloroso da médica durante uma reunião da associação e afirma que a rival continua obcecada por Volkan.
As declarações surpreendem as mulheres presentes e provocam a indignação de Bahar, que não aceita a atitude de Derin.
Confira o resumo completo do capítulo desta segunda-feira (12)
Volkan agride Ali durante discussão
A convivência entre Ali e Derin fica cada vez mais difícil. Durante um jantar, o adolescente reage às provocações da madrasta e afirma diante dos convidados que aquela não é sua casa. Irritado com o comportamento do filho, Volkan o questiona e acaba dando um tapa no menino.
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Depois da agressão, Volkan fica do lado de Derin, mas deixa a casa arrependido. Sem conseguir lidar com a situação, Ali liga para Asya chorando e pede que ela vá buscá-lo. A médica aparece pouco depois, acolhe o filho e os dois deixam o local juntos.
Asya acolhe Ali e Volkan pede perdão
Ao conversar com a mãe, Ali conta que Derin pretende mandá-lo para o exterior, mas afirma que não quer ir embora. O adolescente deseja resolver os problemas e voltar à escola.
Volkan também vai à casa de Asya para tentar falar com o filho. Como Ali está dormindo, ele não consegue conversar diretamente com o menino, mas aproveita o momento para pedir perdão pela agressão.
Enquanto isso, Derin fica com ciúmes da aproximação entre Volkan e Asya. A mulher percebe que o marido continua preocupado com a ex-esposa e não consegue esconder a irritação diante da situação.
Derin expõe o passado de Asya na associação
Asya comparece à reunião das mulheres da associação e é recebida com alegria pelas amigas. Derin, incomodada com a atenção que a médica recebe e com a obsessão de Volkan pela ex-mulher, decide usar o passado da rival para prejudicá-la.
Assim que Asya deixa o encontro, Derin começa a falar sobre a vida pessoal da médica. Ela afirma que Asya continua obcecada por Volkan e revela que a mãe da rival matou o próprio pai e depois cometeu suicídio.
As declarações surpreendem as mulheres presentes. Derin ainda acusa Asya de perseguir seu marido, tentando convencer as integrantes da associação de que a médica é responsável pelos conflitos entre elas.
Bahar se revolta com as acusações de Derin
Durante a reunião, Bahar fica indignada com o que ouve e decide sair do local. A atitude demonstra sua insatisfação com a maneira como Derin expõe a vida pessoal de Asya para atacar a rival.
Enquanto isso, Derin continua incomodada com a ligação entre Volkan e a ex-mulher. Mesmo depois de tentar afastar Ali de Asya, ela percebe que o marido continua emocionalmente envolvido com a médica, o que aumenta a tensão entre o casal.