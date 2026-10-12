fechar
Novela | Notícia

Resumo a nobreza do amor 12/10 a 17/10: Jendal sequestra Alika e Tonho tenta salvá-la

Acompanhe o resumo da semana de A Nobreza do Amor de 12/10 a 17/10 e veja o desespero quando Jendal sequestra Alika e Tonho tenta salvá-la!

Por Eduarda Barreto Publicado em 12/10/2026 às 9:00
A Nobreza do Amor
A Nobreza do Amor - Reprodução/TV Globo

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A semana de A Nobreza do Amor, entre os dias 12 e 17 de outubro, será marcada pelo sequestro de Alika, pela violência de Jendal e pela luta de Tonho para reencontrar a princesa.

Depois de descobrir o paradeiro da jovem, Mirinho decide agir por conta própria e a mantém em cativeiro. A situação se complica quando Jendal entra na disputa, ataca Niara e consegue capturar Tonho e Omar.

Enquanto Alika tenta manter a calma e encontrar uma maneira de escapar, Virgínia comemora o sequestro e se aproxima dos planos do rei de Batanga.

Mirinho, por sua vez, começa a enfrentar as consequências de suas escolhas e entra em conflito com a própria Virgínia. Paralelamente, a Resistência de Batanga ganha força, e o mistério em torno dos amuletos de Shaka sugere uma ligação entre os destinos de Alika e Tonho.

Confira o resumo completo dessa semana em A Nobreza do Amor

Segunda-feira, 12 de outubro

Mirinho recompensa Severino por revelar o paradeiro de Alika, enquanto Virgínia, Graça e Ana Maria se incomodam com as exigências de Jendal. Caetana teme que o rei tente fazer mal a Tonho, e Dona Menina procura confortar a amiga.

Alika, Tonho e Omar se preparam para fugir para Recife e agradecem o apoio de Januário. Ao mesmo tempo, Jendal cobra de Mirinho informações sobre o paradeiro da princesa. Gamba engana Pascoal e consegue libertar Zuri, enquanto Mirinho mente para Virgínia e se prepara para encontrar Alika.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Binta se recusa a continuar ajudando Dâmia, que procura José/Zambi e os rebeldes. No entanto, os planos de fuga de Alika são interrompidos quando Mirinho sequestra a princesa.

Terça-feira, 13 de outubro

Tonho deduz que Mirinho sequestrou Alika, deixando Niara desesperada. Binta demonstra hostilidade contra Pascoal, enquanto Mirinho chega ao cativeiro com a princesa, que se revolta com a situação. Virgínia começa a desconfiar do comportamento de Mirinho.

Tonho confronta o rapaz, mas precisa fugir quando ela aparece. Enquanto isso, Jendal ordena que seus seguranças procurem Tonho. Virgínia afirma a Jendal que sabe como o rei de Batanga pode localizar Alika.

Sem saber como resgatar a amada, Tonho pede ajuda a Dona Menina. No cativeiro, Alika se desespera diante da possibilidade de continuar presa.

Quarta-feira, 14 de outubro

Alika se lembra dos ensinamentos de Cayman e tenta recuperar a calma. Caetana compartilha informações sobre Jendal com Tonho, enquanto Niara reforça que eles precisam encontrar Alika antes do rei de Batanga. Mirinho revela a Manoel que está mantendo a princesa como refém.

Orientados por Virgínia, Jendal e seus seguranças seguem o rapaz. Ao mesmo tempo, Binta ordena a Chinua que os rebeldes sejam dizimados, enquanto Dâmia decide se unir ao movimento de Resistência de Batanga.

Teresa sente falta de notícias de José, e Nazário afirma que Miguel pode ser inocentado. Mais tarde, Tonho, Omar e Niara conseguem encontrar Alika, mas a situação se torna ainda mais perigosa quando Jendal atira contra Niara. Mirinho presencia o momento em que Alika é rendida pelo rei.

Quinta-feira, 15 de outubro

Mirinho promete a Alika que cuidará de Niara, enquanto Jendal captura Tonho e Omar. Fortunato prende os dois ao lado de Miguel, impedindo que eles ajudem a princesa. Rendida por Jendal, Alika avisa a Caetana sobre a prisão de Tonho.

Leia Também

O rei chega ao engenho com a jovem e ordena que ela seja mantida trancada em um quarto. Virgínia comemora o sequestro da princesa, enquanto Onildo cuida de Niara e anuncia que ela ficará bem. Teresa estranha a humildade de Mirinho.

O rapaz, por sua vez, obriga Virgínia a voltar para a casa de sua família e garante a Manoel que pretende terminar o casamento com ela. Salma visita Omar e considera pedir ajuda a Nazário para libertar o amado. No cativeiro, Alika implora a Jendal que a deixe ver Niara.

Sexta-feira, 16 de outubro

Jendal permite que Alika visite Niara antes de partir para Batanga. Durante o encontro, a rainha presenteia a princesa com o amuleto de Shaka. Enquanto isso, Chinua e Dumi convencem Kênia a se esconder da guarda real. Diógenes ameaça Mirinho, que decide se unir novamente a Virgínia na casa do sogro.

Em Barro Preto, todos temem que Jendal atente contra a vida de Alika. Bartô decide oferecer ao rei o título de cidadão de Barro Preto, mas Jendal afirma a Sebastião que Virgínia será recompensada por revelar o paradeiro da princesa.

Fortunato impede que Nazário liberte Tonho e Omar, enquanto Nilo começa a desconfiar de Severino. Ao descobrir que Tonho também possui o amuleto sagrado de Shaka, Caetana passa a considerar a possível ligação entre o objeto e o destino dos dois jovens.

Sábado, 17 de outubro

Dona Menina afirma a Caetana que os destinos de Alika e Tonho sempre estiveram cruzados. Em Barro Preto, todos lamentam a situação de Alika e Niara, enquanto Mundica se emociona com os elogios de Teresa.

Leia Também

Omar pede que Miguel aceite seu relacionamento com Salma, e Alika enfrenta Jendal durante o período em que permanece sob o poder do rei. Mirinho, por sua vez, culpa Virgínia pelo afastamento da princesa. Em Batanga, Binta organiza a guerra e ordena o recrutamento de mulheres, idosos e crianças.

Dona Menina visita Alika, enquanto Caetana entrega a Tonho o amuleto de Shaka. Viriato se revolta ao ver Jendal levando a princesa. No desfecho do capítulo, Fortunato é obrigado a libertar Tonho e Omar. Jendal parte de Barro Preto com Alika, sem perceber que os dois estão seguindo seus passos.

Leia também

Resumo de Iludida 12/10: Volkan agride Ali e Asya enfrenta Derin na novela turca
resumo novela turca

Resumo de Iludida 12/10: Volkan agride Ali e Asya enfrenta Derin na novela turca
Resumo de Iludida 12/10 a 16/10: Derin desaparece e Volkan vira suspeito
resumo novela turca

Resumo de Iludida 12/10 a 16/10: Derin desaparece e Volkan vira suspeito

Compartilhe

Tags

Imagem de Eduarda Barreto

Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

Siga Eduarda Barreto