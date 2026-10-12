Resumo a nobreza do amor 12/10 a 17/10: Jendal sequestra Alika e Tonho tenta salvá-la

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Acompanhe o resumo da semana de A Nobreza do Amor de 12/10 a 17/10 e veja o desespero quando Jendal sequestra Alika e Tonho tenta salvá-la!

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A semana de A Nobreza do Amor, entre os dias 12 e 17 de outubro, será marcada pelo sequestro de Alika, pela violência de Jendal e pela luta de Tonho para reencontrar a princesa.

Depois de descobrir o paradeiro da jovem, Mirinho decide agir por conta própria e a mantém em cativeiro. A situação se complica quando Jendal entra na disputa, ataca Niara e consegue capturar Tonho e Omar.

Enquanto Alika tenta manter a calma e encontrar uma maneira de escapar, Virgínia comemora o sequestro e se aproxima dos planos do rei de Batanga.

Mirinho, por sua vez, começa a enfrentar as consequências de suas escolhas e entra em conflito com a própria Virgínia. Paralelamente, a Resistência de Batanga ganha força, e o mistério em torno dos amuletos de Shaka sugere uma ligação entre os destinos de Alika e Tonho.

Confira o resumo completo dessa semana em A Nobreza do Amor

Segunda-feira, 12 de outubro

Mirinho recompensa Severino por revelar o paradeiro de Alika, enquanto Virgínia, Graça e Ana Maria se incomodam com as exigências de Jendal. Caetana teme que o rei tente fazer mal a Tonho, e Dona Menina procura confortar a amiga.

Alika, Tonho e Omar se preparam para fugir para Recife e agradecem o apoio de Januário. Ao mesmo tempo, Jendal cobra de Mirinho informações sobre o paradeiro da princesa. Gamba engana Pascoal e consegue libertar Zuri, enquanto Mirinho mente para Virgínia e se prepara para encontrar Alika.

Binta se recusa a continuar ajudando Dâmia, que procura José/Zambi e os rebeldes. No entanto, os planos de fuga de Alika são interrompidos quando Mirinho sequestra a princesa.

Terça-feira, 13 de outubro

Tonho deduz que Mirinho sequestrou Alika, deixando Niara desesperada. Binta demonstra hostilidade contra Pascoal, enquanto Mirinho chega ao cativeiro com a princesa, que se revolta com a situação. Virgínia começa a desconfiar do comportamento de Mirinho.

Tonho confronta o rapaz, mas precisa fugir quando ela aparece. Enquanto isso, Jendal ordena que seus seguranças procurem Tonho. Virgínia afirma a Jendal que sabe como o rei de Batanga pode localizar Alika.

Sem saber como resgatar a amada, Tonho pede ajuda a Dona Menina. No cativeiro, Alika se desespera diante da possibilidade de continuar presa.

Quarta-feira, 14 de outubro

Alika se lembra dos ensinamentos de Cayman e tenta recuperar a calma. Caetana compartilha informações sobre Jendal com Tonho, enquanto Niara reforça que eles precisam encontrar Alika antes do rei de Batanga. Mirinho revela a Manoel que está mantendo a princesa como refém.

Orientados por Virgínia, Jendal e seus seguranças seguem o rapaz. Ao mesmo tempo, Binta ordena a Chinua que os rebeldes sejam dizimados, enquanto Dâmia decide se unir ao movimento de Resistência de Batanga.

Teresa sente falta de notícias de José, e Nazário afirma que Miguel pode ser inocentado. Mais tarde, Tonho, Omar e Niara conseguem encontrar Alika, mas a situação se torna ainda mais perigosa quando Jendal atira contra Niara. Mirinho presencia o momento em que Alika é rendida pelo rei.

Quinta-feira, 15 de outubro

Mirinho promete a Alika que cuidará de Niara, enquanto Jendal captura Tonho e Omar. Fortunato prende os dois ao lado de Miguel, impedindo que eles ajudem a princesa. Rendida por Jendal, Alika avisa a Caetana sobre a prisão de Tonho.

O rei chega ao engenho com a jovem e ordena que ela seja mantida trancada em um quarto. Virgínia comemora o sequestro da princesa, enquanto Onildo cuida de Niara e anuncia que ela ficará bem. Teresa estranha a humildade de Mirinho.

O rapaz, por sua vez, obriga Virgínia a voltar para a casa de sua família e garante a Manoel que pretende terminar o casamento com ela. Salma visita Omar e considera pedir ajuda a Nazário para libertar o amado. No cativeiro, Alika implora a Jendal que a deixe ver Niara.

Sexta-feira, 16 de outubro

Jendal permite que Alika visite Niara antes de partir para Batanga. Durante o encontro, a rainha presenteia a princesa com o amuleto de Shaka. Enquanto isso, Chinua e Dumi convencem Kênia a se esconder da guarda real. Diógenes ameaça Mirinho, que decide se unir novamente a Virgínia na casa do sogro.

Em Barro Preto, todos temem que Jendal atente contra a vida de Alika. Bartô decide oferecer ao rei o título de cidadão de Barro Preto, mas Jendal afirma a Sebastião que Virgínia será recompensada por revelar o paradeiro da princesa.

Fortunato impede que Nazário liberte Tonho e Omar, enquanto Nilo começa a desconfiar de Severino. Ao descobrir que Tonho também possui o amuleto sagrado de Shaka, Caetana passa a considerar a possível ligação entre o objeto e o destino dos dois jovens.

Sábado, 17 de outubro

Dona Menina afirma a Caetana que os destinos de Alika e Tonho sempre estiveram cruzados. Em Barro Preto, todos lamentam a situação de Alika e Niara, enquanto Mundica se emociona com os elogios de Teresa.

Omar pede que Miguel aceite seu relacionamento com Salma, e Alika enfrenta Jendal durante o período em que permanece sob o poder do rei. Mirinho, por sua vez, culpa Virgínia pelo afastamento da princesa. Em Batanga, Binta organiza a guerra e ordena o recrutamento de mulheres, idosos e crianças.

Dona Menina visita Alika, enquanto Caetana entrega a Tonho o amuleto de Shaka. Viriato se revolta ao ver Jendal levando a princesa. No desfecho do capítulo, Fortunato é obrigado a libertar Tonho e Omar. Jendal parte de Barro Preto com Alika, sem perceber que os dois estão seguindo seus passos.

