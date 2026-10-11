Resumo de Iludida 12/10 a 16/10: Derin desaparece e Volkan vira suspeito
Confira o resumo de Iludida de 05/10 a 09/10 e veja o mistério do desaparecimento de Derin que torna Volkan o principal suspeito! Não perca!
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A semana de Iludida, de 12 a 16 de outubro, será marcada por conflitos familiares, revelações sobre o passado e uma nova disputa entre Asya, Volkan e Derin. Depois de agredir Ali, Volkan enfrenta o afastamento do filho e tenta se reaproximar de Asya, mas a médica não pretende ceder.
Enquanto isso, Derin perde o controle diante da obsessão do marido pela ex-mulher e passa a agir para prejudicar a rival. Outros segredos também vêm à tona: Selçuk descobre que Haluk é seu verdadeiro pai, e a revelação ameaça abalar a família Güçlü.
A reputação de Volkan é colocada em xeque quando notícias sobre sua carreira são divulgadas, enquanto um salto temporal revela o desaparecimento de Derin e faz com que ele se torne o principal suspeito.
Nos capítulos finais da semana, a aproximação de Asya com Sinan aumenta o ciúme de Volkan e provoca uma nova crise no casamento.
Confira os principais acontecimentos dessa semana
Segunda-feira, 12 de outubro — Capítulo 035
Volkan perde o controle durante uma discussão e dá um tapa em Ali. Ao descobrir o que aconteceu, Asya vai buscar o filho e deixa claro que não aceitará a agressão. Derin, por sua vez, demonstra ciúmes da aproximação entre Volkan e a ex-mulher e começa a descontar sua raiva no adolescente.
Durante um jantar, Ali reage às provocações de Derin e afirma diante dos convidados que aquela não é sua casa. Volkan o repreende de maneira agressiva e acaba agredindo o próprio filho. Arrependido, ele deixa a residência, enquanto Ali liga para Asya chorando e pede que ela vá buscá-lo.
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A médica chega pouco depois, acolhe o menino e os dois vão embora juntos. Na casa de Asya, Ali revela que Derin pretende mandá-lo para o exterior, mas ele não quer ir. O adolescente deseja resolver os problemas e voltar à escola. Volkan aparece para conversar com o filho e, mesmo encontrando-o dormindo, pede perdão pela agressão.
Enquanto isso, Asya participa de uma reunião das mulheres da associação e é recebida com alegria pelas amigas. Derin, incomodada com a atenção que a médica recebe e com a obsessão de Volkan pela ex-mulher, decide expor o passado da rival.
Ela afirma que Asya continua obcecada pelo marido e revela que a mãe da médica matou o próprio pai e depois cometeu suicídio. As declarações surpreendem as mulheres, e Bahar deixa a reunião indignada com a atitude de Derin.
Terça-feira, 13 de outubro — Capítulo 036
Selçuk continua investigando o próprio passado e recebe uma revelação capaz de mudar sua vida. Hicran, apesar de ele não querer mais contato, marca um encontro e pede perdão por tê-lo abandonado. Em seguida, revela que seu verdadeiro pai é Haluk Güçlü.
Chocado com a descoberta, Selçuk vai até a mansão da família Güçlü e confronta Haluk. Ele afirma ser o filho que o empresário nunca quis reconhecer e exige uma grande quantia em dinheiro para manter o segredo.
Haluk fica furioso e expulsa Selçuk da residência, enquanto Demir aparece para entender o que está acontecendo. A relação entre Derin e Volkan também piora. Cansada das ausências do marido e das desculpas constantes para procurar Asya, Derin pede ajuda à mãe, Gönül.
Mesmo com as tentativas de acalmá-la, ela perde o controle e começa a quebrar objetos. Volkan, por sua vez, afirma que está entediado e pede que a esposa o deixe em paz. No hospital, Derya se decepciona ao descobrir que Asya voltou atrás na decisão de deixar a cidade.
Ela esperava assumir o cargo mais alto da instituição e, frustrada com a situação, decide passar um tempo no exterior. Em outro conflito, Gönül vai à casa de Asya para ameaçá-la e afirma que ela não ficará impune pelo sofrimento causado a Derin. A médica não se intimida e expulsa a mulher, deixando claro que não aceitará suas intimidações.
Quarta-feira, 14 de outubro — Capítulo 037
A reputação de Volkan sofre um duro golpe quando um jornal publica informações comprometedoras sobre sua carreira nos Estados Unidos. A reportagem afirma que sua trajetória profissional não foi tão bem-sucedida quanto ele fazia parecer e que os prêmios recebidos seriam falsos.
As notícias indicam que sua imagem foi construída com a ajuda dos contatos de Gönül. Sem saber como reagir, Volkan procura Gönül em busca de ajuda, e ela recorre a Haluk. Enquanto isso, Derya viaja para a Suíça, e Ali parte para uma viagem com Bahar.
A trama também avança no tempo e revela que Derin está desaparecida há mais de uma semana. A notícia se espalha por Tekirdag, e Volkan passa a ser considerado o principal suspeito do desaparecimento. A história então volta a acontecimentos de dez dias antes.
Na ocasião, Volkan procura Asya e admite que está infeliz no casamento. Ele diz que gostaria de saber como teria sido a vida dos dois se ela tivesse perdoado sua traição e tenta se aproximar novamente. Asya rejeita a tentativa de reconciliação e manda o ex-marido embora.
Depois da rejeição, Volkan decide se dedicar ao casamento com Derin, mas ela percebe que ele tenta transformá-la em uma versão de Asya. Irritada, a jovem joga fora roupas que considera parecidas com as da rival.
Enquanto isso, Hicran guarda fotografias antigas e recebe a visita de Haluk, que a ameaça. Ela reage dizendo que ele precisa cuidar de Selçuk, caso contrário contará à família a verdade sobre a paternidade do rapaz.
Quinta-feira, 15 de outubro — Capítulo 038
Asya começa a considerar a possibilidade de recomeçar a vida e recebe a visita de Sinan, um antigo colega que mora no Canadá e trabalha como fotógrafo. O reencontro deixa a médica feliz, e ele a convida para jantar. Bahar também a incentiva a seguir em frente e abrir espaço para novas experiências.
Enquanto isso, Selçuk conta a Nil que Haluk é seu verdadeiro pai. Ao perceber o estado emocional do rapaz, ela oferece sua casa para que ele fique por alguns dias. Hicran também decide revelar o segredo. Depois de ser ameaçada por Haluk, ela procura Gönül e conta que o empresário é pai de Selçuk.
Furiosa com a notícia, Gönül exige que ninguém descubra a verdade e manda o marido voltar para casa, dizendo que ele partiu seu coração. Em outra situação, Volkan acompanha Asya à terapia de Ali e admite que agrediu o filho.
Assustada com a revelação, Asya o orienta a conversar diretamente com o adolescente, que viaja para um acampamento. Enquanto isso, Derin se prepara para um jantar especial com Volkan e também organiza os últimos detalhes para a inauguração de sua loja.
Apesar das tentativas de manter a vida conjugal, a relação entre os dois continua marcada por desconfiança e ressentimento.
Sexta-feira, 16 de outubro — Capítulo 039
Asya decide dar uma nova chance à própria vida e aceita sair com Sinan. O fotógrafo a convida para passar alguns dias em Istambul, e ela aceita a proposta. Antes de viajar, a médica manda Ali para um acampamento e segue com o amigo. Volkan, porém, não reage bem à aproximação dos dois.
Ao ligar para Ali e descobrir que Asya está viajando, ele perde o controle e vai atrás da ex-mulher. O arquiteto invade o hotel onde Asya e Sinan estão jantando e acaba se envolvendo em uma discussão com o fotógrafo. O conflito é tão intenso que Volkan e Sinan vão parar na delegacia.
A atitude do ex-marido mostra que ele continua incapaz de aceitar a possibilidade de Asya seguir em frente com outra pessoa. Ao descobrir o que aconteceu, Derin toma uma decisão definitiva. Ela deixa a casa e escreve um bilhete para Volkan, afirmando que ele está livre para voltar para Asya e que o casamento acabou para sempre.
Enquanto isso, Haluk impede Volkan de se aproximar de Derin e da neta. Com os conflitos familiares cada vez mais intensos, o desaparecimento de Derin e as atitudes de Volkan prometem trazer novas consequências para os próximos capítulos de Iludida.