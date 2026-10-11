Resumo de Guerra das Rosas 12/10 a 16/10: Sevket tenta matar Mebrure

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Acompanhe o resumo da semana de Guerra das Rosas de 12/10 a 16/10 e veja o momento chocante em que Sevket tenta matar Mebrure. Confira!

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Enquanto Sevgi e Cihan têm cada vez mais dificuldade para esconder os sentimentos um pelo outro, Gülfem começa a se aproximar de Tibet.

Ao mesmo tempo, Gülru descobre uma informação surpreendente sobre a origem de Gülfem, colocando em dúvida o vínculo dela com a família Sipahi.

Outros acontecimentos prometem aumentar a tensão na trama. Halide volta a se lembrar das mágoas do passado, e um jantar organizado por Taner reúne as famílias Çelik e Hekimoglu.

Já Mebrure corre perigo por causa das atitudes de Sevket, mas Ömer acaba descobrindo que ele é o responsável pelo coma da mulher.

Confira o resumo da semana saiba tudo o que acontece em Guerra das Rosas

Segunda-feira, 12 de outubro — Capítulo 151

Sevgi e Cihan já não conseguem esconder os sentimentos que têm um pelo outro. A proximidade entre os dois fica cada vez mais evidente na academia, e outras pessoas começam a perceber o envolvimento.

Enquanto isso, Cihan encontra Halide no túmulo do senhor Salih. O encontro abre espaço para novas questões relacionadas ao passado e às lembranças que ainda afetam os personagens.

Terça-feira, 13 de outubro — Capítulo 152

Halide continua carregando ressentimentos antigos e volta a se lembrar do que o senhor Salih fez contra ela. As lembranças mostram que as feridas do passado ainda não foram superadas.

Em outra situação, Taner prepara um jantar surpresa para Çiçek. A ocasião reúne as famílias Çelik e Hekimoglu na mansão, criando um momento de convivência entre os parentes.

Quarta-feira, 14 de outubro — Capítulo 153

Gülfem começa a desenvolver sentimentos por Tibet e relembra o beijo que os dois trocaram. A aproximação desperta novas emoções e pode mudar a forma como ela encara o relacionamento.

Enquanto isso, Sevgi decide abrir o coração para Gülru e confessa que ama Cihan. A revelação, porém, não surpreende Gülru, que já desconfiava dos sentimentos da amiga.

Quinta-feira, 15 de outubro — Capítulo 154

Gülru ouve uma conversa entre Cihan e Gülfem e descobre uma informação surpreendente: Gülfem não é filha do senhor Sipahi. Intrigada com a revelação, ela encontra o teste que Cihan escondia, o que pode ajudar a esclarecer a verdade sobre a origem da personagem.

Ao mesmo tempo, Sevket toma uma decisão extrema e fica determinado a tirar a vida de Mebrure. A situação aumenta o perigo em torno da mulher e prepara o caminho para novas revelações.

Sexta-feira, 16 de outubro — Capítulo 155

A ex-namorada de Taner passa a trabalhar como assistente de Gülru. A novidade incomoda Çiçek, que não reage bem à chegada da mulher e pode enfrentar novos conflitos por causa da situação.

Enquanto isso, Ömer descobre que Sevket é o responsável pelo coma de Mebrure. Ele percebe que o homem vinha envenenando a mulher, revelando a gravidade de suas ações e trazendo à tona um crime que pode ter consequências importantes para a trama.

