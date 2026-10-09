Resumo de Iludida 09/10: Asya confronta Derin com vídeo de Volkan hoje na novela turca

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Acompanhe as emoções de Iludida nesta sexta-feira (09) e veja Asya confrontar Derin com um vídeo de Volkan no capítulo de hoje. Confira!

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No capítulo de Iludida desta sexta-feira (09/10), Asya decide voltar a Tekirdag e enfrentar Derin depois de descobrir que Volkan foi escondido até sua antiga casa.

Com um vídeo que comprova a visita do ex-marido, a médica confronta a rival e deixa claro que não pretende mais fugir dos conflitos.

A disputa entre as duas ganha um novo rumo quando Asya afirma que Volkan continuará indo ao seu encontro sempre que ela quiser. Enquanto tenta descobrir o paradeiro de Asya, Volkan demonstra que ainda não superou o afastamento da ex-mulher.

Derin, por sua vez, começa a desconfiar das atitudes do marido e relembra as mentiras que ele contava no passado para conseguir encontrar a própria amante. Outros conflitos também movimentam o capítulo, incluindo os problemas de Ali e a preocupação de Haluk com o retorno de Hicran.

Confira o resumo completo do capítulo desta sexta (09)

Asya se refugia longe de Tekirdag

Após deixar a cidade, Asya encontra abrigo na casa de um amigo querido, a quem ajudou no passado. Durante a conversa, ele a lembra de que os filhos sempre sentem falta da mãe, levando a médica a refletir sobre a situação que está vivendo.

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Enquanto isso, Volkan não consegue superar o desaparecimento repentino de Asya e tenta entrar em contato com ela de todas as formas. Sem conseguir encontrá-la, ele começa a procurar uma maneira de se aproximar novamente.

Volkan visita a antiga casa de Asya

Volkan usa o trabalho como desculpa para sair de casa sem despertar as suspeitas de Derin. Ele afirma que precisa ir à empresa, mas segue até a antiga residência de Asya.

Ao entrar no imóvel, ele observa as fotografias e não consegue conter o choro. Bahar aparece no local e o repreende pela atitude.

A visita também desperta lembranças em Derin. Ela recorda que Volkan já havia usado mentiras semelhantes para enganar Asya e conseguir encontrá-la quando os dois ainda eram amantes. Desconfiada, Derin passa a acreditar que o marido está planejando algo.

Asya confronta Derin e declara guerra

Depois de analisar a situação, Asya decide voltar a Tekirdag e chama Derin para uma conversa. Frente a frente com a rival, ela revela que Volkan entrou escondido em sua casa enquanto ela estava ausente.

Para comprovar o que está dizendo, Asya mostra um vídeo que registra a entrada do ex-marido no imóvel. Em seguida, provoca Derin ao afirmar que ele parece sentir falta do antigo quarto e talvez dela também.

Asya deixa claro que seu objetivo agora é enfrentar Derin e não permitir que a rival controle os acontecimentos. A médica declara que, sempre que chamar Volkan, ele irá ao seu encontro. Com isso, ela inicia oficialmente uma nova disputa contra a mulher que se envolveu com seu marido.

Derin entra em conflito com Volkan por causa de Ali

De volta para casa, Derin decide que quer mandar Ali para o exterior, mas Volkan se opõe à ideia. A divergência aumenta a tensão entre o casal, que já enfrenta problemas por causa das atitudes do adolescente.

Além disso, Derin repreende Ali, que deixa de falar com ela. A situação complica ainda mais a convivência familiar.

Haluk se preocupa com o retorno de Hicran

Haluk fica preocupado com a volta de Hicran, que pode trazer novos conflitos para a família. Enquanto isso, a casa de Volkan e Derin recebe a família do amigo que Ali agrediu para um jantar.

O encontro acontece em meio ao clima tenso provocado pelos problemas do adolescente e pelas desavenças dentro da família. Ao mesmo tempo, o retorno de Asya a Tekirdag indica que o confronto com Derin está apenas começando.

