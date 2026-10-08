Resumo de Iludida 08/10: Asya pede demissão e decide ir embora no capítulo de hoje da novela turca

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Acompanhe Iludida nesta quinta-feira (08) e veja Asya pedir demissão para ir embora de vez no capítulo de hoje. Confira o resumo completo!

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No capítulo de Iludida desta quinta-feira (08/10), Asya toma uma decisão que muda os rumos de sua história: ela pede demissão do hospital e decide deixar a cidade.

A notícia surpreende os amigos e preocupa Volkan, enquanto Derin acredita que finalmente conseguiu afastar a rival de sua vida. Ao mesmo tempo, Selçuk reencontra a mãe e revive lembranças dolorosas da infância.

O passado de abandono e sofrimento volta à tona em uma conversa marcada por ressentimento, enquanto outros conflitos envolvendo Nil, Hicran, Derin e Zeynep também movimentam o capítulo.

Confira o resumo completo do capítulo desta quinta (08)

Asya decide deixar a cidade

Asya decide abandonar a cidade e pede demissão do hospital. Nervin marca um encontro com ela, enquanto Turgay tenta aconselhá-la a pensar melhor antes de tomar uma decisão definitiva.

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A notícia da saída de Asya causa choque entre os personagens. Derya descobre que ela realmente pretende deixar o emprego e avisa Volkan, que fica preocupado ao perceber que a decisão pode ser definitiva.

Derin acredita que venceu Asya

Na associação, Derin conta às mulheres que assumiu Ali, mas recebe críticas das amigas. Asya, por outro lado, é elogiada, o que deixa Gönul irritada.

Quando Nervin chega e revela que Asya pediu demissão, Derin acredita que finalmente conseguiu uma grande vitória. Ela aproveita a oportunidade para provocar a rival.

Ao encontrar Asya, Derin diz que ouviu que ela está indo embora e afirma que ela finalmente admitiu ter perdido. Asya, porém, responde que apenas decidiu parar de lutar e que, se tivesse continuado, teria vencido.

Volkan tenta falar com Asya

Depois de ouvir de Derya que Asya pretende partir definitivamente, Volkan fica sem saber como agir. Ele tenta ligar para ela, mas Asya não quer conversar.

Enquanto isso, Asya se despede de Nervin antes de seguir com seus planos. Mais tarde, ela viaja sem contar a Bahar qual será o seu destino.

Selçuk confronta a mãe

A mãe de Selçuk volta a encontrá-lo, mas a conversa rapidamente se transforma em um acerto de contas com o passado. Ele relembra a infância difícil que viveu depois que ela o abandonou.

Selçuk conta que a mulher que o criou batia nele quase todos os dias e chegou a colocá-lo na rua. Sozinho, ele precisou lutar para conseguir comida e não passar frio.

Ele também lembra que a mãe prometeu voltar, mas nunca cumpriu a promessa. Depois de expor toda a sua mágoa, Selçuk entrega dinheiro para que ela vá embora e o deixe sozinho.

Nil é ameaçada por Derin

Hicran encontra Nil na associação e ela avisa Selçuk sobre o encontro. Enquanto Gönul oferece ajuda a Hicran, Haluk a reconhece.

Em outro momento, Derin ameaça Nil, aumentando ainda mais a tensão entre os personagens.

Derin recebe notícias sobre Zeynep

Derin recebe uma ligação de Suna com uma preocupação envolvendo Zeynep. Suna informa que a menina está com febre, fazendo com que Derin precise lidar com a situação enquanto também tenta manter o controle sobre os acontecimentos ao seu redor.

No fim do capítulo, Asya deixa a cidade sem revelar a Bahar para onde está indo, deixando em aberto o que acontecerá com sua relação com Volkan e com os demais personagens.

