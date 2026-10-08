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Descubra 5 curiosidades surpreendentes sobre a novela turca Iludida e surpreenda-se com os bastidores do sucesso. Confira a lista completa!

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A novela turca Iludida conquistou espectadores com uma história marcada por traição, segredos familiares, conflitos emocionais e planos de vingança.

A trama acompanha a médica Asya, que vê a própria vida mudar ao descobrir que o marido, Volkan, mantém um relacionamento extraconjugal. A partir dessa revelação, ela passa a questionar o casamento e a buscar respostas para reconstruir o próprio futuro.

Estrelada por Cansu Dere e Caner Cindoruk, a produção ganhou destaque dentro e fora da Turquia, tornando-se conhecida por abordar as consequências da infidelidade e os limites das relações familiares.

Para quem acompanha a novela ou deseja conhecer melhor os bastidores da produção, existem detalhes interessantes que vão além dos acontecimentos exibidos na televisão. Confira cinco curiosidades sobre Iludida.

5 curiosidades sobre Iludida que talvez você ainda não conheça

1. Iludida é inspirada em uma série britânica

A trama turca é uma adaptação oficial de Doctor Foster, série da BBC One lançada em 2015. A produção britânica acompanha uma médica que descobre a traição do marido e passa a enfrentar as consequências da descoberta.

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Iludida mantém a essência da história original, mas adapta os personagens e acontecimentos para o formato das produções turcas.

2. A versão turca é muito mais longa

Enquanto Doctor Foster tem apenas 10 episódios, Iludida foi produzida em duas temporadas, com 60 episódios originais longos.

Na distribuição internacional, esses episódios podem ser divididos em capítulos menores, fazendo com que a novela tenha ainda mais capítulos em algumas emissoras.

3. A novela fez sucesso em vários países

Antes de chegar ao público brasileiro, Iludida já havia conquistado espectadores em diferentes partes do mundo. A produção foi vendida para mais de 65 países e alcançou bons índices de audiência em mercados como o Chile.

Na Espanha, a trama também reuniu milhões de telespectadores, mostrando a força das produções turcas fora do país de origem.

4. Os protagonistas são conhecidos no Brasil



Asya é interpretada por Cansu Dere, atriz que ficou conhecida pelos brasileiros por seu papel na novela Mãe. Na produção, ela dá vida à médica que precisa lidar com a descoberta da traição do marido.

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Já Volkan é interpretado por Caner Cindoruk, que também conquistou espaço entre o público brasileiro por sua atuação em Força de Mulher.

5. Iludida recebeu reconhecimento internacional

A produção também ganhou destaque na indústria televisiva e esteve presente em importantes premiações, como o Golden Butterfly Awards e o PRODU Awards.

O reconhecimento ajudou a reforçar a projeção da novela e acompanhou o sucesso que a história alcançou entre espectadores de diferentes países.

