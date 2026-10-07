Resumo de Iludida 07/10: Volkan revela como conheceu Derin no capítulo de hoje da novela turca
Acompanhe as emoções de Iludida nesta quarta-feira (07), e veja Volkan revelar como conheceu Derin no capítulo de hoje. Confira o resumo!
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No capítulo de Iludida desta quarta-feira (07/10), o passado de Volkan e Derin começa a vir à tona e revela como os dois se conheceram.
Enquanto Asya percebe que há algo errado e procura o marido em busca de respostas, a história volta cinco anos no tempo para mostrar o início do relacionamento entre eles.
Na época, Volkan viaja para Sapanca para participar de uma conferência e acaba conhecendo Derin, uma jovem que havia acabado de retornar do exterior.
O encontro muda a vida dos dois e dá início a um romance que, anos depois, terá consequências para toda a família.
Confira o resumo completo do capítulo desta quarta (07)
Asya percebe que há algo errado
Derin fica no caminho de Asya, que começa a desconfiar de que existe alguma coisa por trás das atitudes da jovem. Diante da situação, ela liga para Volkan e conta o que está acontecendo.
Aos poucos, o mistério sobre a relação entre Volkan e Derin começa a ser esclarecido, levando a história de volta ao momento em que os dois se conheceram.
Volkan conhece Derin em Sapanca
Cinco anos antes, Volkan vai a Sapanca para dar uma conferência e fazer um discurso. Durante a viagem, ele conhece Derin, uma jovem animada que havia acabado de voltar do exterior, onde estudou.
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Impressionado com a juventude e a energia da garota, Volkan começa a conversar com ela. Os dois passam a se aproximar durante os eventos e shows que acontecem na região.
Volkan e Derin iniciam um romance
À noite, Volkan vai à festa de aniversário de uma amiga. Depois de beberem, ele e Derin se envolvem e passam a ter um relacionamento.
Depois de se tornarem amantes, Volkan descobre que Derin mora em Tekirdag. Enquanto isso, Asya continua vivendo tranquilamente, acreditando no casamento e na felicidade que construiu ao lado do marido.
Asya salva Gönül e ganha novo cargo
Gönül Güçlü sofre um ataque cardíaco no café onde Asya estava para uma entrevista de emprego. Na ocasião, Asya intervém e consegue salvar a vida da mulher.
Depois do ocorrido, Asya recebe uma nova oportunidade profissional e é nomeada médica-chefe assistente do hospital. A mudança marca uma nova fase em sua carreira justamente enquanto os problemas em sua vida pessoal começam a se intensificar.