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Novela | Notícia

Resumo de Iludida 07/10: Volkan revela como conheceu Derin no capítulo de hoje da novela turca

Acompanhe as emoções de Iludida nesta quarta-feira (07), e veja Volkan revelar como conheceu Derin no capítulo de hoje. Confira o resumo!

Por Eduarda Barreto Publicado em 07/10/2026 às 5:00
Novela "Iludida"
Novela "Iludida" - Reprodução/Record

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No capítulo de Iludida desta quarta-feira (07/10), o passado de Volkan e Derin começa a vir à tona e revela como os dois se conheceram.

Enquanto Asya percebe que há algo errado e procura o marido em busca de respostas, a história volta cinco anos no tempo para mostrar o início do relacionamento entre eles.

Na época, Volkan viaja para Sapanca para participar de uma conferência e acaba conhecendo Derin, uma jovem que havia acabado de retornar do exterior.

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O encontro muda a vida dos dois e dá início a um romance que, anos depois, terá consequências para toda a família.

Confira o resumo completo do capítulo desta quarta (07)

Asya percebe que há algo errado

Derin fica no caminho de Asya, que começa a desconfiar de que existe alguma coisa por trás das atitudes da jovem. Diante da situação, ela liga para Volkan e conta o que está acontecendo.

Aos poucos, o mistério sobre a relação entre Volkan e Derin começa a ser esclarecido, levando a história de volta ao momento em que os dois se conheceram.

Volkan conhece Derin em Sapanca

Cinco anos antes, Volkan vai a Sapanca para dar uma conferência e fazer um discurso. Durante a viagem, ele conhece Derin, uma jovem animada que havia acabado de voltar do exterior, onde estudou.

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Impressionado com a juventude e a energia da garota, Volkan começa a conversar com ela. Os dois passam a se aproximar durante os eventos e shows que acontecem na região.

Volkan e Derin iniciam um romance

À noite, Volkan vai à festa de aniversário de uma amiga. Depois de beberem, ele e Derin se envolvem e passam a ter um relacionamento.

Depois de se tornarem amantes, Volkan descobre que Derin mora em Tekirdag. Enquanto isso, Asya continua vivendo tranquilamente, acreditando no casamento e na felicidade que construiu ao lado do marido.

Asya salva Gönül e ganha novo cargo

Gönül Güçlü sofre um ataque cardíaco no café onde Asya estava para uma entrevista de emprego. Na ocasião, Asya intervém e consegue salvar a vida da mulher.

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Depois do ocorrido, Asya recebe uma nova oportunidade profissional e é nomeada médica-chefe assistente do hospital. A mudança marca uma nova fase em sua carreira justamente enquanto os problemas em sua vida pessoal começam a se intensificar.

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Imagem de Eduarda Barreto

Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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