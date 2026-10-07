Iludida: Confira tudo o que você precisa saber sobre a novela turca

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Descubra tudo o que você precisa saber sobre a novela turca Iludida e fique por dentro do enredo, personagens e segredos. Confira!

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A novela turca Iludida (Sadakatsiz) conquistou o público com uma história marcada por traição, segredos, conflitos familiares e muita vingança.

Exibida pela RECORD, a produção acompanha a transformação de Asya, uma médica que vê a vida aparentemente perfeita desmoronar depois de descobrir que o marido mantém um relacionamento extraconjugal.

Inspirada na série britânica Doctor Foster, a trama combina drama e suspense para acompanhar as consequências de uma traição e a luta de uma mulher para recuperar o controle da própria vida.

Ao longo dos capítulos, Asya precisa enfrentar não apenas Volkan e sua amante, mas também os impactos da separação sobre o filho e as relações com as pessoas ao seu redor.

Sobre o que é Iludida?

Novela "Iludida" - Reprodução/Record

A história gira em torno de Asya Ylmaz (Cansu Dere), uma médica respeitada que vive em Tekirda com o marido, o arquiteto Volkan Arslan (Caner Cindoruk), e o filho do casal, Ali (Alp Akar).

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Durante muito tempo, Asya acredita ter construído uma família feliz e uma vida estável ao lado de Volkan. A situação começa a mudar quando ela encontra um fio de cabelo loiro no cachecol do marido e passa a desconfiar de que existe algo errado no casamento.

A investigação faz Asya descobrir que Volkan mantém um relacionamento secreto há cerca de dois anos com Derin Güçlü (Melis Sezen), uma jovem que, além de ser amante do arquiteto, está grávida dele.

Asya descobre a traição de Volkan

A descoberta da infidelidade muda completamente a vida da protagonista. Em vez de simplesmente aceitar a situação e seguir em frente, Asya decide confrontar o marido e revelar o que está acontecendo.

A partir desse momento, a história ganha novos conflitos. A médica passa a lidar com as consequências da separação, enquanto tenta proteger o filho e garantir seus direitos como mãe.

A relação entre Asya e Volkan também passa por diferentes fases, marcadas por disputas, manipulações e segredos. A protagonista precisa encontrar maneiras de enfrentar o ex-marido sem perder de vista aquilo que considera mais importante.

A vingança de Asya

A vingança é um dos principais elementos de Iludida. Depois de descobrir que Volkan levou uma vida dupla durante anos, Asya decide não permanecer em uma posição de vítima.

Sua estratégia envolve expor a traição e fazer com que as pessoas ao redor de Volkan conheçam a verdade. Ao mesmo tempo, ela começa a reconstruir a própria vida e a buscar independência.

No decorrer da trama, a disputa entre os personagens se torna cada vez mais complexa. Asya e Volkan passam a travar uma verdadeira batalha, que envolve sentimentos, família, reputação e o futuro de Ali.

Quem é Volkan em Iludida?

Novela turca "Iludida" - Reprodução/Record

Volkan Arslan é o marido de Asya e pai de Ali. Arquiteto bem-sucedido, ele mantém durante anos um relacionamento escondido com Derin enquanto continua vivendo ao lado da esposa.

A descoberta da traição coloca Volkan diante das consequências de suas escolhas. Mesmo depois da separação, ele continua ligado a Asya e ao filho, o que faz com que os conflitos entre os dois estejam longe de terminar.

O personagem é responsável por grande parte das reviravoltas da novela e mantém uma relação bastante conturbada tanto com Asya quanto com Derin.

Quem é Derin?

Derin Güçlü é a jovem que mantém um relacionamento com Volkan. Ela pertence a uma família influente e se envolve com o arquiteto mesmo sabendo que ele é casado com Asya.

A gravidez de Derin aumenta ainda mais a tensão entre os personagens. Depois que o caso é descoberto, ela passa a ocupar um papel central na disputa envolvendo Volkan e Asya.

Sua relação com a protagonista se transforma em um dos principais conflitos da história, especialmente à medida que as duas passam a disputar espaço na vida de Volkan.

Quem é Ali?



Novela "Iludida" - Divulgação

Ali Arslan é filho de Asya e Volkan. O menino acaba sendo diretamente afetado pelos conflitos dos pais e se torna uma das principais preocupações de Asya durante a separação.

A relação entre mãe e filho é um dos aspectos importantes da novela. Asya tenta preservar Ali dos problemas entre os adultos, enquanto enfrenta as dificuldades de manter uma relação familiar estável depois da descoberta da traição.

Elenco principal de Iludida



A novela conta com nomes conhecidos da televisão turca. Cansu Dere interpreta Asya Ylmaz, protagonista da trama, enquanto Caner Cindoruk vive Volkan Arslan.

Melis Sezen interpreta Derin Güçlü, e Alp Akar dá vida a Ali Arslan. O elenco também conta com Berkay Ate, Gözde Seda Altuner e Bennu Yldrmlar, entre outros atores.

A atuação dos protagonistas é um dos elementos que ajudaram Sadakatsiz a ganhar destaque entre o público que acompanha novelas turcas.

Iludida é baseada em uma história real?

Não. A novela não é baseada em uma história real. Iludida é uma adaptação turca da série britânica Doctor Foster, lançada originalmente em 2015.

A produção turca mantém a ideia central da obra britânica, com uma mulher que descobre a infidelidade do marido e passa a enfrentar as consequências da traição. A versão turca, porém, desenvolve a história de acordo com seu próprio contexto e formato de novela.

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Onde assistir Iludida?

Iludida é exibida pela RECORD, de segunda a sexta-feira, às 21h. A novela faz parte da programação da emissora e acompanha a trajetória de Asya, Volkan, Derin e Ali em meio aos conflitos provocados pela traição.

Para quem gosta de novela turca, drama familiar, suspense e histórias de vingança, a produção reúne todos esses elementos em uma trama cheia de acontecimentos e reviravoltas.

