Resumo de Quem Ama Cuida 05/10 a 10/10: Heitor volta dos mortos e surpreende Adriana

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Confira o resumo completo dessa semana de Quem Ama Cuida e surpreenda-se com o retorno de Heitor dos mortos para ver Adriana. Acompanhe!

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A semana de Quem Ama Cuida será marcada por novas disputas de poder, segredos do passado e uma revelação capaz de mudar os rumos da história. Pilar continua determinada a descobrir como Adriana conseguiu dinheiro para comprar a parte de Ulisses na joalheria e passa a agir contra a rival.

Enquanto isso, Adriana comemora avanços importantes na revisão criminal e começa a pensar em assumir a presidência da joalheria.

A personagem também conta com o apoio de Nancy e pretende se aproximar de Tiago para fortalecer sua posição nos negócios. A grande reviravolta acontece quando Pedro recebe a visita inesperada de Heitor Brandão, que todos acreditavam estar morto.

O personagem revela que quer descobrir a verdade sobre a morte de Arthur e pede segredo sobre sua sobrevivência. No fim da semana, Adriana descobre que Heitor está vivo e finalmente fica frente a frente com ele.

Confira o resumo completo de Quem Ama Cuida dessa semana

Segunda-feira, 05/10

Pilar manda Tom descobrir como Adriana conseguiu dinheiro para comprar a parte de Ulisses na joalheria. As duas se enfrentam, enquanto Laurentino teme as atitudes de Mirtes em relação a Nancy.

Elenice descobre por Elisa que Adriana recebeu uma herança de Arthur e revela a informação a Tom quando é confrontada. Pilar, então, pede a Ademir que anule a doação que o irmão fez a Adriana. Iuri descobre que Andréa mora de favor no apartamento de uma amiga e conta a Pilar.

Nancy defende Adriana das difamações de Silvana. Pedro avisa a Adriana que o desembargador-relator admitiu o processamento da revisão criminal, e os dois comemoram. Enquanto isso, Heitor vê uma foto de Adriana em uma matéria.

Terça-feira, 06/10

César e Bia ficam felizes com as novidades envolvendo Adriana. Fernando, por sua vez, lamenta a sintonia entre Felipe e Mau Mau.

André diz a Dora que deseja ficar com ela para sempre. Iuri conta a Pilar que Andréa não tem família e é sustentada pelo ex-marido, Joel.

Pilar pensa em contratar Joel para o jantar de noivado de Rafael e Andréa. A ideia, porém, promete causar novos conflitos entre os personagens. Enquanto isso, Pedro estranha ao receber um telegrama enviado por uma pessoa misteriosa. Pilar também procura Tom.

Quarta-feira, 07/10

Tom aceita uma missão contra Adriana a mando de Pilar. Adriana avisa Nancy que pretende se aliar a Tiago e afirma que precisa dele ao seu lado na joalheria. Tom leva Elenice para jantar, mas acaba agredindo um garçom por ciúme.

Otoniel descobre que Francesca foi assassinada, enquanto Andréa não gosta quando Pilar comunica que organizará seu jantar de noivado com Rafael. Nancy conta a Tiago que Silvana namorou Laurentino. Rosa fica preocupada com o desaparecimento de Elenice e Tom.

Elenice conta à mãe que Tom foi preso e pede que ela procure Cléber. Ele decide ajudar Elenice. Carolina não aceita que Fábia tenha retirado o dinheiro de Ulisses.

Quinta-feira, 08/10

Adriana começa a pensar na possibilidade de se tornar presidente da joalheria. Enquanto isso, Fábia fica arrasada quando Lyris afirma que ela nunca apoiou Ulisses. César conta a Bia que seu pai não cometeu um erro médico.

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Ulisses, porém, não aceita o relacionamento de Carolina com Patrick. Pedro insinua que Cléber está interessado em Elenice. Ingrid estranha a animação de Pilar com o jantar de noivado de Rafael. Otoniel aconselha César a continuar investigando a verdade sobre o que aconteceu com seu pai.

Pedro avisa a André e Cléber que se encontrará no escritório com a pessoa misteriosa. Ao abrir a porta do escritório, Pedro fica incrédulo ao se deparar com Heitor Brandão, que todos acreditavam estar morto.

Sexta-feira, 09/10

Heitor revela a Pedro que deseja descobrir a verdade sobre a morte de Arthur e pede que ele mantenha segredo sobre o fato de estar vivo.

Pilar avisa a Diná que investigou a vida de Andréa. Rosa mostra a Joel o caderno de receitas de Francesca, enquanto Fernando faz insinuações sobre Mau Mau a Felipe. Rosa permite a entrada de Adriana, Nancy e Lyris na casa de Pilar.

A chegada inesperada de Adriana, que aparece para defender Joel, surpreende todos. Silvana acolhe Andréa, enquanto Ulisses e Lyris se beijam. Rafael confronta Pilar.

Francesca assusta Pilar. Andréa entrega o anel de noivado a Rafael e afirma que os dois precisam de um tempo. No fim do capítulo, Pedro revela a Adriana que Heitor está vivo.

Sábado, 10/10

Adriana fica surpresa ao descobrir que Heitor está vivo. Enquanto isso, Heitor observa Pilar sem ser visto. Silvana pensa na possibilidade de conseguir um emprego para Andréa na joalheria, enquanto Andréa pede desculpas a Joel.

Adriana conta a Otoniel que Heitor está vivo, confirmando a informação que Francesca havia dado anteriormente. Diná finge não reconhecer Denerval. Fábia gosta do interesse de Ademir por ela. Mau Mau decide não revelar a Felipe que é irmão de Adriana.

Ulisses manda Patrick ficar longe de Carolina. Edvaldo percebe que está faltando um castiçal do par que ficava na casa de Arthur. No fim da semana, Pedro apresenta Heitor a Adriana, colocando frente a frente a personagem e o homem que todos acreditavam estar morto.

