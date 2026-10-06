Resumo de Por Você 05/10 a 10/10: Bela chama a polícia após sofrer racismo no hospital

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Confira o resumo completo dessa semana de Por Você e acompanhe a atitude de Bela ao chamar a polícia após sofrer racismo no hospital!

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A semana de Por Você será marcada por conflitos no hospital, reviravoltas familiares e novas tensões na vida de Bela.

Após se revoltar com a demissão em massa de funcionários, a obstetra decide deixar o hospital e enfrenta uma série de acontecimentos que colocam sua relação com Vanessa ainda mais à prova. Enquanto isso, Gabriel se envolve em uma briga com Junqueira após confrontá-lo pelo tratamento dado a Leandra.

A relação entre Suelen e Maike também ganha novos capítulos, enquanto Peixe e Dalila assumem o namoro e despertam a preocupação de Juarez. No hospital, Bela ainda enfrenta uma situação grave ao ser vítima de racismo por parte de Nair.

A médica decide chamar a polícia e denunciar o ocorrido, recebendo o apoio de familiares e amigos. Ao longo da semana, Bela também acompanha Samuca em uma consulta com uma neuropediatra e enfrenta novos desafios relacionados à maternidade.

Confira o resumo completo de Por Você dessa semana

Segunda-feira, 05/10

Lucas é agredido e ameaçado, mas Juarez aparece para socorrê-lo. Suelen fica confusa com seus sentimentos por Maike, enquanto Bela cuida de Lucas.

Vitor recebe elogios de Ricardo, mas acaba se automedicando e falha diante do cardiologista durante um procedimento médico. Bela ajuda Vitor diante da situação.

Pérola sai com Manoel, enquanto Leandra convida Toy para acompanhá-la a um evento. Vanessa entrega a Giovana uma lista com funcionários que serão demitidos do hospital. Revoltada com a demissão em massa, Bela decide deixar o hospital e anuncia sua demissão diante de Vanessa.

Terça-feira, 06/10

Bela fica atordoada depois de pedir demissão do hospital e procura a ajuda de Gabriel. Ele alerta Junqueira sobre as demissões encomendadas por Vanessa e afirma que a saída da obstetra pode prejudicar a imagem do hospital.

Toy vibra com a aproximação de Leandra, enquanto Junqueira exige que Vanessa readmita Bela. Vitor confessa a Ricardo que está fazendo uso de medicamentos por conta própria. O cardiologista o faz prometer que irá parar com a automedicação.

Hanna torce o pé ao tentar aprender golpes de judô com Glorinha. Vanessa pede a Bela que desista do pedido de demissão, mas a obstetra impõe uma condição: a herdeira deverá rever as demissões em massa.

Chega o dia da cerimônia de renovação de votos de Iara e Juarez. Durante a comemoração, Peixe anuncia que ele e Dalila estão namorando.

Quarta-feira, 07/10

Todos comemoram o namoro de Peixe e Dalila. Enquanto isso, Vanessa conta a Junqueira que pretende armar para que Bela seja demitida. Dalila chama Suelen para conversar e explica sua relação com Peixe. As duas conseguem fazer as pazes.

Vanessa anuncia a readmissão de parte da equipe do hospital, deixando Dalva irritada. Gabriel tenta se aproximar de Bela, enquanto Próspero oferece um emprego a Dalva. Glorinha convida Hanna para ir à casa de Bela.

Margô faz uma aula de balé na academia de dança de Sílvia, enquanto Pérola e Manoel se emocionam ao falar sobre seus filhos. Ao descobrir que Hanna está na casa de Bela, Sílvia vai com Vanessa buscar a filha. No local, Bela flagra Vanessa dentro de seu quarto.

Quinta-feira, 08/10

Bela conduz Vanessa e Sílvia para fora de sua casa e pede a Lia que não permita mais a entrada de estranhos. Na mansão de Pérola, Leandra e Manoel conversam de forma descontraída, e ela demonstra admiração pelos dois.

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Sílvia repreende Hanna por se aproximar de Glorinha. Iara e Juarez aproveitam a nova lua de mel. Gabriel aconselha Peixe, enquanto Samuca sente saudades de Juli e Bela o anima ao preparar uma fantasia para o dia da roupa maluca na escola.

Giovana revela a Guto que conseguiu salvá-lo da lista de demissões de Vanessa. Enquanto isso, Junqueira humilha Leandra na frente de outros funcionários. Na feira, Maike se distrai com Suelen e deixa os pastéis queimarem.

Toy chama sua atenção, e Maike decide pedir demissão da barraca de pastéis. Gabriel fica revoltado com o comportamento de Junqueira com Leandra, vai tirar satisfações com o empresário e acaba o agredindo.

Sexta-feira, 09/10

Guto e Vanessa interrompem a briga entre Gabriel e Junqueira. Leandra conta a Vitor que registrou uma queixa contra Junqueira no compliance e fica desesperada ao descobrir que seu pai brigou com o empresário.

Juarez sofre ao pensar no relacionamento de Peixe e Dalila, preocupado com a reação do menino caso descubra um dia a verdade sobre o acidente de Juli. Bela e Samuca vão a uma consulta com a neuropediatra Daniela.

Suelen acolhe Maike depois de seu desentendimento com Toy, e ele dá um beijo no rosto da jovem. Melinda conta a Próspero que Orestes precisará se afastar por alguns dias da palhaçaria e que ela precisará de ajuda no hospital.

Iara sonda Juarez sobre Zé. Bela conversa com Lucas sobre a consulta com Daniela e os desafios da maternidade. Pérola inicia o tratamento de sua doença e se surpreende ao encontrar Manoel. No hospital, Nair se recusa a ser atendida por Bela.

Sábado, 10/10

Bela acusa Nair de racismo e chama a polícia após o episódio no hospital. Gabriel, Guto, Nelma e Kátia apoiam a decisão da médica de denunciar Nair. Manoel revela que também sofre de uma doença renal e que faz diálise há algum tempo.

Vitor acolhe Bela diante da situação. Vanessa questiona a decisão de Bela de chamar a polícia no hospital, mas Giovana confronta a chefe e defende a médica. Glorinha marca um lanche com amigas da escola, mas elas não aparecem e deixam a menina sozinha.

Leandra e Toy, por sua vez, ficam cada vez mais próximos. Próspero se voluntaria para atuar ao lado de Melinda no hospital. Bela conta aos filhos de Juli o que aconteceu, e os irmãos e Lucas apoiam a médica. Glorinha e Hanna desabafam sobre suas amizades.

Margô percebe um nódulo em seu corpo, enquanto Lucas consola Bela após os acontecimentos da semana. No fim do capítulo, Vitor surpreende Leandra ao pedi-la em casamento.