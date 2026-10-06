Resumo de Iludida 06/10: Derin é desmascarada na festa de Ali no capítulo de hoje da novela turca
Acompanhe as emoções de Iludida nesta terça-feira (06), e veja como Derin é desmascarada na festa de Ali. Confira o resumo de hoje!
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A novela turca Iludida tem um capítulo decisivo nesta terça-feira, 6 de outubro, com uma grande revelação durante a festa de aniversário de Ali.
Derin leva uma convidada surpresa para a comemoração e transforma a celebração em um verdadeiro escândalo ao expor a identidade da mulher diante de todos.
Asya reage às provocações e acaba revelando um dos maiores segredos de Derin: a falsa gravidez. Depois da confusão, a médica recebe um alerta sobre o comportamento da rival e decide conversar com ela. O encontro, porém, termina em uma situação ainda mais perigosa.
Confira o resumo de hoje e saiba tudo o que acontece no capítulo
Derin prepara uma armadilha para Asya
Derin fica furiosa ao descobrir que Asya abriu um consultório médico próximo à sua loja. Quando vai falar com a médica, ela acaba ouvindo uma conversa com a outra mulher que também se chama Asya.
Antes disso, Derin havia conseguido informações sobre a mulher com o gerente do hotel. Ela entrou no quarto da hóspede, vasculhou seus pertences e leu suas cartas para descobrir detalhes de seu passado.
Depois, Derin envia o convite para a festa de aniversário de Ali ao quarto de hotel da mulher. A Sra. Asya fica feliz com o convite e decide comparecer à comemoração.
Bahar se aproxima de Melih
Gönul e Derin descobrem que Bahar está se encontrando com Melih e passam a ameaçar a jovem sempre que a encontram.
Apesar das tentativas de impedir a aproximação dos dois, Melih continua procurando Bahar e passa a noite com ela. Os dois também comparecem juntos à festa de aniversário de Ali.
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Derin causa escândalo na festa de Ali
Derin chega à festa sem que Volkan saiba e prepara uma grande surpresa. Quando a Sra. Asya aparece, ela faz um verdadeiro escândalo e revela a todos quem é a mulher.
Asya tenta intervir, mas Derin também a insulta. A situação chega ao limite e Asya decide revelar diante de todos que Derin não está grávida.
A médica afirma que Derin está fingindo a gravidez para continuar ao lado de Volkan. A revelação deixa todos os presentes surpresos.
Asya confronta Derin
Depois do que acontece na festa, a Sra. Asya conversa com Asya e afirma que o comportamento de Derin se parece com o de sua própria mãe.
Ela conta que sua mãe fez diversas coisas para impedir que seu pai a abandonasse e que, em determinado momento, chegou a jogar o carro de um penhasco para evitar que ele a deixasse novamente.
Preocupada com o que Derin pode fazer, Asya decide procurá-la para conversar e tentar impedir que a rival siga o mesmo caminho.
Derin dirige até o penhasco
Asya e Derin conversam à beira de um penhasco. Durante o encontro, Derin diz que levará Asya ao lugar onde ela e Volkan se conheceram.
A situação fica cada vez mais tensa quando Derin afirma que não quer receber instruções e decide dirigir sozinha, deixando Asya diante de uma situação preocupante.