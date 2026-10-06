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Resumo de Iludida 06/10: Derin é desmascarada na festa de Ali no capítulo de hoje da novela turca

Acompanhe as emoções de Iludida nesta terça-feira (06), e veja como Derin é desmascarada na festa de Ali. Confira o resumo de hoje!

Por Eduarda Barreto Publicado em 06/10/2026 às 5:00
Novela turca "Iludida"
Novela turca "Iludida" - Reprodução/Record

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A novela turca Iludida tem um capítulo decisivo nesta terça-feira, 6 de outubro, com uma grande revelação durante a festa de aniversário de Ali.

Derin leva uma convidada surpresa para a comemoração e transforma a celebração em um verdadeiro escândalo ao expor a identidade da mulher diante de todos.

Asya reage às provocações e acaba revelando um dos maiores segredos de Derin: a falsa gravidez. Depois da confusão, a médica recebe um alerta sobre o comportamento da rival e decide conversar com ela. O encontro, porém, termina em uma situação ainda mais perigosa.

Confira o resumo de hoje e saiba tudo o que acontece no capítulo

Derin prepara uma armadilha para Asya

Derin fica furiosa ao descobrir que Asya abriu um consultório médico próximo à sua loja. Quando vai falar com a médica, ela acaba ouvindo uma conversa com a outra mulher que também se chama Asya.

Antes disso, Derin havia conseguido informações sobre a mulher com o gerente do hotel. Ela entrou no quarto da hóspede, vasculhou seus pertences e leu suas cartas para descobrir detalhes de seu passado.

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Depois, Derin envia o convite para a festa de aniversário de Ali ao quarto de hotel da mulher. A Sra. Asya fica feliz com o convite e decide comparecer à comemoração.

Bahar se aproxima de Melih

Gönul e Derin descobrem que Bahar está se encontrando com Melih e passam a ameaçar a jovem sempre que a encontram.

Apesar das tentativas de impedir a aproximação dos dois, Melih continua procurando Bahar e passa a noite com ela. Os dois também comparecem juntos à festa de aniversário de Ali.

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Derin causa escândalo na festa de Ali

Derin chega à festa sem que Volkan saiba e prepara uma grande surpresa. Quando a Sra. Asya aparece, ela faz um verdadeiro escândalo e revela a todos quem é a mulher.

Asya tenta intervir, mas Derin também a insulta. A situação chega ao limite e Asya decide revelar diante de todos que Derin não está grávida.

A médica afirma que Derin está fingindo a gravidez para continuar ao lado de Volkan. A revelação deixa todos os presentes surpresos.

Asya confronta Derin

Depois do que acontece na festa, a Sra. Asya conversa com Asya e afirma que o comportamento de Derin se parece com o de sua própria mãe.

Ela conta que sua mãe fez diversas coisas para impedir que seu pai a abandonasse e que, em determinado momento, chegou a jogar o carro de um penhasco para evitar que ele a deixasse novamente.

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Preocupada com o que Derin pode fazer, Asya decide procurá-la para conversar e tentar impedir que a rival siga o mesmo caminho.

Derin dirige até o penhasco

Asya e Derin conversam à beira de um penhasco. Durante o encontro, Derin diz que levará Asya ao lugar onde ela e Volkan se conheceram.

A situação fica cada vez mais tensa quando Derin afirma que não quer receber instruções e decide dirigir sozinha, deixando Asya diante de uma situação preocupante.

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Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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