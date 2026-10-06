Resumo de A Nobreza do Amor 05/10 a 10/10: Alika foge e Tonho pode ser descendente do rei Shaka

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Confira o resumo completo de A Nobreza do Amor dessa semana com a fuga de Alika e a revelação sobre Tonho e o rei Shaka. Acompanhe!

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A semana de A Nobreza do Amor será marcada por perseguições, fugas e novas revelações sobre Alika e seus aliados.

Em Barro Preto, a chegada de Jendal aumenta a tensão quando ele revela que Alika é sua esposa legítima e passa a procurá-la após a fuga da princesa com Niara.

Enquanto Jendal mobiliza aliados para encontrar os fugitivos e fecha as saídas de Barro Preto, Alika tenta organizar sua fuga e começa a desconfiar de que Tonho possa ser descendente do rei Shaka.

Ao mesmo tempo, os rebeldes de Batanga avançam na luta contra seus inimigos e conseguem libertar Dumi e Kênia. O conflito chega ao limite quando Omar decide atacar Jendal, colocando em risco o plano de fuga de Alika, Niara e Tonho.

Confira o resumo completo dessa semana em A Nobreza do Amor

Segunda-feira, 05/10

Tem início a festa de Cosme e Damião em Barro Preto. Ana Maria felicita Mundica por seu trabalho no ateliê, enquanto Fuad se aproxima de Belmira. Miguel lamenta sua prisão, e Adônis tenta confortá-lo. Januário se declara para Ana Maria, e os dois se beijam.

Rosa se apresenta para Manoel. Geralda questiona Fortunato sobre Maria Helena, enquanto Viriato provoca Bartô sobre suas armações em relação a Veneranda.

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Dona Menina, porém, tem um mau pressentimento. Enquanto isso, Virgínia chega a Barro Preto acompanhada de Jendal, aumentando a tensão na região.

Terça-feira, 06/10

Jendal anuncia, diante de todos, que Alika é sua esposa legítima. Diante da situação, Alika e Niara fogem com a ajuda de Tonho. Teresa agride Virgínia, e Onildo a apoia. A situação provoca comentários entre os moradores, que passam a discutir as verdadeiras identidades de Alika e Niara.

Omar, Tonho, Alika e Niara conseguem chegar a um esconderijo seguro, enquanto Jendal se revolta com a fuga da princesa. Mirinho repreende Virgínia pela atitude contra Alika. Jendal suborna Fortunato para conseguir falar com Mirinho, enquanto Marta presta solidariedade a Teresa.

Campbell e Binta firmam um acordo à revelia de Jendal. Em Batanga, José retorna e informa a Akin e Ladisa que Menemi e Kofí estão ao lado dos rebeldes. Enquanto isso, Alika começa a planejar o sequestro de Jendal.

Quarta-feira, 07/10

Alika pensa em uma maneira de localizar Jendal. Mirinho se coloca à disposição do turco, enquanto Diógenes repreende Virgínia por ter denunciado Alika e Niara. Marta continua solidária a Teresa e Onildo. Tonho sugere que Alika e Niara retornem para Batanga enquanto Jendal permanece no Brasil.

Determinado a encontrar os fugitivos, Jendal realiza uma varredura pelas terras do engenho ao lado de Fortunato, Adônis e Mirinho. Ele ainda exige que Fortunato feche as saídas de Barro Preto. Enquanto isso, Onildo e Tonho recolhem pertences e documentos necessários para a fuga de Alika, Niara e Omar.

Em Batanga, José/Zambi prepara o resgate de Dumi e Kênia. Alika faz uma descoberta importante ao encontrar, em uma gruta de Barro Preto, o registro de uma árvore sagrada de Batanga.

Quinta-feira, 08/10

Alika começa a desconfiar de que Tonho possa ser descendente do rei Shaka. Enquanto isso, Tonho entrega os documentos necessários para a fuga de Alika, Niara e Omar. Guaraci chega para trabalhar no engenho, mas Graça implica com a moça.

Fortunato mantém guarda nas saídas de Barro Preto, fazendo com que Tonho aconselhe Alika e os demais a adiarem a fuga. Onildo afirma a Sebastião que não é mais seu amigo. Jendal interroga Teresa sobre José/Zambi e pressiona Caetana para descobrir o paradeiro de Tonho.

Diante do cerco, Tonho propõe um caminho alternativo para deixar Barro Preto, e Omar e Alika aceitam a ideia. Enquanto isso, em Batanga, os rebeldes liderados por José/Zambi, Akin e Ladisa conseguem libertar Dumi e Kênia.

Sexta-feira, 09/10

Kênia afirma a Akin, Ladisa e Dumi que agora tem uma nova família. Dumi e Kênia também revelam seus sentimentos e demonstram que se amam. Em Barro Preto, Sebastião sofre as consequências de sua delação na pensão de Geralda.

Jendal garante a Mirinho e sua família que pretende se vingar de Alika. Mirinho tem um surto de raiva e confessa a Virgínia que nunca a amou. Graça aconselha Virgínia a não confrontá-lo. Em Batanga, Pascoal e Binta descobrem que os rebeldes libertaram Kênia e Dumi.

Omar confidencia a Tonho que não pretende fugir sem antes atacar Jendal. Binta ordena que toda a população de Batanga integre seu exército, enquanto Chinua alerta Akin, Dumi, Ladisa e Kênia sobre a situação. Omar, por sua vez, ameaça Jendal.

Sábado, 10/10

Omar atinge Jendal, mas Tonho impede que o turco sofra um golpe fatal. Jendal então ordena que seus guardas persigam Omar e Tonho, que conseguem fugir. Onildo é convocado para ajudar Jendal.

Alika se irrita com a atitude impulsiva de Omar e afirma que o amigo colocou em risco o plano de fuga de todos. Enquanto isso, José/Zambi, Dumi e Kênia comemoram os avanços do movimento junto aos rebeldes de Batanga. Pascoal prende Zuri, e Gamba tenta tranquilizá-la.

Mirinho explica a Manoel que pretende salvar Alika de Jendal e fugir com ela. Salma procura Ana Maria em busca de notícias sobre Omar e seus amigos. No fim do capítulo, Severino afirma a Mirinho que descobriu o esconderijo de Alika e Tonho, aumentando ainda mais o perigo para os fugitivos.

