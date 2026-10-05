Resumo de Iludida 05/10: Derin arma plano contra Asya na novela turca

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Acompanhe as emoções de Iludida em 05/10 e veja como Derin arma um plano cruel contra Asya na novela turca. Não perca nenhum detalhe!

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A novela turca Iludida apresenta um capítulo marcado pela aproximação entre Asya e Volkan por causa de Ali e por uma nova crise de ciúmes de Derin.

Enquanto os pais passam um dia agradável ao lado do filho, Derin se incomoda ao descobrir que Volkan irá passar a noite com Ali e a médica e começa a preparar uma nova armadilha.

Ao mesmo tempo, Asya decide conversar com uma mulher que carrega o mesmo nome e descobre detalhes difíceis sobre seu passado.

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O capítulo também mostra mudanças na relação entre Melih e Bahar e novos planos de Derin para tentar interferir na vida de Asya e Volkan.

Confira o resumo completo do capítulo de hoje (05)

Asya conhece a outra mulher

Asya finalmente decide conversar com a outra mulher e vai até a clínica. Ela descobre que a mulher também se chama Asya e ouve seu relato sobre o relacionamento com o pai.

A mulher conta que era noiva do pai e que os dois viveram um amor proibido. Segundo ela, ele teve um caso com sua mãe e ela acabou engravidando. O homem, que estava infeliz no casamento, queria se divorciar, mas a mãe fez de tudo para impedir a separação.

Asya acredita no relato porque reconhece algumas situações que remetem à própria história e se lembra de acontecimentos de sua infância. No entanto, o que descobre é difícil de aceitar.

Asya e Volkan passam o dia com Ali

Asya e Volkan começam a se encontrar com frequência por causa do filho. Ali pede aos pais que passem juntos a véspera de sua festa de aniversário e sugere que os três vão ao shopping para comer e comprar seu presente.

Os dois concordam com o pedido. Assim, Asya, Volkan e Ali passam um dia agradável juntos, aproveitando o momento em família.

Durante o passeio, porém, Derin aparece casualmente pelas lojas e se aproxima de Ali para entregar seu presente antecipadamente. Ela explica que talvez não consiga comparecer à festa no dia seguinte e, depois de entregar o presente, vai embora.

Derin sente ciúmes de Volkan

Ao anoitecer, Ali pede ao pai que passe a noite com ele. Volkan não consegue recusar o pedido do filho e liga para Derin para avisar que não irá dormir com ela.

A notícia provoca uma nova crise de ciúmes em Derin. Ela fica incomodada ao saber que o marido passará a noite ao lado de Ali e de Asya e decide elaborar um plano para atingir a médica.

Derin prepara uma armadilha para Asya

Derin consegue informações sobre a outra mulher chamada Asya com o gerente do hotel. Em seguida, ela entra no quarto da mulher, vasculha seus pertences e lê suas cartas para descobrir mais detalhes sobre seu passado.

Depois de reunir as informações que considera necessárias, Derin dá o próximo passo de seu plano. Ela envia o convite da festa de aniversário de Ali para o quarto de hotel da mulher.

Enquanto isso, Derin continua planejando uma forma de humilhar Asya e interferir na aproximação entre a médica e Volkan.

