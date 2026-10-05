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Novela | Notícia

5 novelas turcas viciantes para você começar hoje

Descubra 5 novelas turcas altamente viciantes para maratonar hoje mesmo e prepare-se para se apaixonar pelas tramas. Confira a lista!

Por Eduarda Barreto Publicado em 05/10/2026 às 13:16
Novela Turca "Será Isso Amor?"
Novela Turca "Será Isso Amor?" - Reprodução/HBO Max

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As novelas turcas conquistaram espaço entre os fãs de séries e folhetins ao redor do mundo graças às histórias cheias de romance, drama, mistério e reviravoltas.

Com tramas que conseguem prender a atenção do primeiro ao último capítulo, algumas produções se tornaram verdadeiros fenômenos entre o público brasileiro.

Se você gosta de histórias de amor complicadas, segredos de família, vingança e personagens que passam por grandes transformações, há opções para diferentes gostos e momentos.

E o melhor: algumas das produções estão disponíveis em plataformas de streaming populares.

Confira cinco novelas turcas viciantes para começar hoje

1. Yargi: Segredos de Família

Yargi: Segredos de Família acompanha o encontro entre duas pessoas que enxergam a justiça de maneiras completamente diferentes. Ceylin (Pnar Deniz) é uma advogada que não tem medo de ultrapassar limites quando acredita que está fazendo o certo.

Já Ilgaz (Kaan Urgancolu) é um promotor respeitado que segue as leis e seus princípios com rigor. A vida dos dois muda quando Çnar (Arda Anarat), irmão de Ilgaz, é acusado de assassinar uma mulher.

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Ceylin é contratada para defendê-lo, colocando a advogada e o promotor no centro de uma investigação marcada por segredos, conflitos familiares e reviravoltas. Além da trama policial, a relação entre os protagonistas é um dos grandes atrativos da novela.

A produção também ganhou reconhecimento internacional ao ser premiada como Melhor Telenovela no Emmy Internacional de 2023, tornando-se uma das produções turcas mais celebradas dos últimos anos.

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  • Onde assistir: HBO Max e Amazon Prime Video.

2. Força de Mulher

Força de Mulher apresenta uma história de superação protagonizada por Bahar Çemeli (Özge Özpirinçci), uma mulher que precisa enfrentar uma série de perdas e dificuldades enquanto cria os dois filhos.

Abandonada pela mãe ainda criança, Bahar também perde o pai e a avó ao longo da vida. Mais tarde, depois de se tornar viúva, ela precisa encontrar forças para cuidar dos filhos e enfrentar os desafios que aparecem em seu caminho.

A novela combina drama familiar, relações afetivas e momentos de superação. A trajetória de Bahar é o centro da história e mostra as dificuldades de uma mulher que precisa reconstruir a própria vida enquanto luta para oferecer segurança e uma vida melhor para os filhos.

  • Onde assistir: Disponível na HBO Max.

3. O Segredo do Templo

Também conhecida pelo título original Atiye, O Segredo do Templo é uma opção para quem gosta de mistério, suspense e elementos sobrenaturais.

A produção acompanha Atiye (Beren Saat), uma pintora de Istambul que leva uma vida aparentemente tranquila até descobrir um símbolo misterioso relacionado às escavações arqueológicas de Göbekli Tepe.

A descoberta faz com que a protagonista comece a investigar uma série de acontecimentos que parecem estar conectados ao seu passado. Conforme a história avança, novos segredos são revelados e a vida de Atiye toma rumos completamente inesperados.

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Com três temporadas e 24 episódios, a produção já está finalizada e pode ser uma boa escolha para quem procura uma história fechada para maratonar.

  • Onde assistir: Disponível na Netflix.

4. Leyla

Inspirada em Avenida Brasil, Leyla aposta em uma história de vingança, conflitos familiares e romance. A produção turca acompanha Leyla (Cemre Baysel), que perde o pai e acaba sendo abandonada em meio às ações de sua madrasta, Nur (Gonca Vuslateri).

Anos depois, Leyla retorna determinada a acertar as contas com as pessoas que fizeram parte de seu passado. O plano, porém, começa a ficar mais complicado quando sentimentos e novos acontecimentos interferem em sua busca por vingança.

A trama mistura drama, romance e disputas familiares, enquanto a protagonista precisa lidar com fantasmas do passado que ameaçam mudar seus planos.

  • Onde assistir: Disponível no Globoplay.

5. Será isso amor?

Para quem prefere uma história mais leve e romântica, Será Isso Amor? (Sen Çal Kapm) é uma das opções mais populares. A novela acompanha Eda, uma jovem florista, e Serkan, um empresário rico e bastante reservado.

Os dois acabam envolvidos em um acordo: precisam fingir um noivado durante dois meses. O que começa como uma relação de conveniência, porém, aos poucos se transforma em sentimentos verdadeiros.

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A química entre os protagonistas, as situações divertidas e os conflitos amorosos fazem da produção uma opção para quem procura uma novela turca mais descontraída.

  • Onde assistir: Disponível na HBO Max e no Prime Video.

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Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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