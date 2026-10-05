5 novelas turcas viciantes para você começar hoje
Descubra 5 novelas turcas altamente viciantes para maratonar hoje mesmo e prepare-se para se apaixonar pelas tramas. Confira a lista!
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As novelas turcas conquistaram espaço entre os fãs de séries e folhetins ao redor do mundo graças às histórias cheias de romance, drama, mistério e reviravoltas.
Com tramas que conseguem prender a atenção do primeiro ao último capítulo, algumas produções se tornaram verdadeiros fenômenos entre o público brasileiro.
Se você gosta de histórias de amor complicadas, segredos de família, vingança e personagens que passam por grandes transformações, há opções para diferentes gostos e momentos.
E o melhor: algumas das produções estão disponíveis em plataformas de streaming populares.
Confira cinco novelas turcas viciantes para começar hoje
1. Yargi: Segredos de Família
Yargi: Segredos de Família acompanha o encontro entre duas pessoas que enxergam a justiça de maneiras completamente diferentes. Ceylin (Pnar Deniz) é uma advogada que não tem medo de ultrapassar limites quando acredita que está fazendo o certo.
Já Ilgaz (Kaan Urgancolu) é um promotor respeitado que segue as leis e seus princípios com rigor. A vida dos dois muda quando Çnar (Arda Anarat), irmão de Ilgaz, é acusado de assassinar uma mulher.
Ceylin é contratada para defendê-lo, colocando a advogada e o promotor no centro de uma investigação marcada por segredos, conflitos familiares e reviravoltas. Além da trama policial, a relação entre os protagonistas é um dos grandes atrativos da novela.
A produção também ganhou reconhecimento internacional ao ser premiada como Melhor Telenovela no Emmy Internacional de 2023, tornando-se uma das produções turcas mais celebradas dos últimos anos.
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- Onde assistir: HBO Max e Amazon Prime Video.
2. Força de Mulher
Força de Mulher apresenta uma história de superação protagonizada por Bahar Çemeli (Özge Özpirinçci), uma mulher que precisa enfrentar uma série de perdas e dificuldades enquanto cria os dois filhos.
Abandonada pela mãe ainda criança, Bahar também perde o pai e a avó ao longo da vida. Mais tarde, depois de se tornar viúva, ela precisa encontrar forças para cuidar dos filhos e enfrentar os desafios que aparecem em seu caminho.
A novela combina drama familiar, relações afetivas e momentos de superação. A trajetória de Bahar é o centro da história e mostra as dificuldades de uma mulher que precisa reconstruir a própria vida enquanto luta para oferecer segurança e uma vida melhor para os filhos.
- Onde assistir: Disponível na HBO Max.
3. O Segredo do Templo
Também conhecida pelo título original Atiye, O Segredo do Templo é uma opção para quem gosta de mistério, suspense e elementos sobrenaturais.
A produção acompanha Atiye (Beren Saat), uma pintora de Istambul que leva uma vida aparentemente tranquila até descobrir um símbolo misterioso relacionado às escavações arqueológicas de Göbekli Tepe.
A descoberta faz com que a protagonista comece a investigar uma série de acontecimentos que parecem estar conectados ao seu passado. Conforme a história avança, novos segredos são revelados e a vida de Atiye toma rumos completamente inesperados.
Com três temporadas e 24 episódios, a produção já está finalizada e pode ser uma boa escolha para quem procura uma história fechada para maratonar.
- Onde assistir: Disponível na Netflix.
4. Leyla
Inspirada em Avenida Brasil, Leyla aposta em uma história de vingança, conflitos familiares e romance. A produção turca acompanha Leyla (Cemre Baysel), que perde o pai e acaba sendo abandonada em meio às ações de sua madrasta, Nur (Gonca Vuslateri).
Anos depois, Leyla retorna determinada a acertar as contas com as pessoas que fizeram parte de seu passado. O plano, porém, começa a ficar mais complicado quando sentimentos e novos acontecimentos interferem em sua busca por vingança.
A trama mistura drama, romance e disputas familiares, enquanto a protagonista precisa lidar com fantasmas do passado que ameaçam mudar seus planos.
- Onde assistir: Disponível no Globoplay.
5. Será isso amor?
Para quem prefere uma história mais leve e romântica, Será Isso Amor? (Sen Çal Kapm) é uma das opções mais populares. A novela acompanha Eda, uma jovem florista, e Serkan, um empresário rico e bastante reservado.
Os dois acabam envolvidos em um acordo: precisam fingir um noivado durante dois meses. O que começa como uma relação de conveniência, porém, aos poucos se transforma em sentimentos verdadeiros.
A química entre os protagonistas, as situações divertidas e os conflitos amorosos fazem da produção uma opção para quem procura uma novela turca mais descontraída.
- Onde assistir: Disponível na HBO Max e no Prime Video.