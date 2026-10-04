Resumo de Iludida 05/10 a 09/10: Asya perde Ali e Derin leva o garoto para casa
Confira o resumo de Iludida de 05/10 a 09/10 e acompanhe a dor de Asya ao perder Ali enquanto Derin leva o garoto para casa. Veja!
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A novela turca Iludida terá uma semana marcada por novos conflitos familiares e uma importante mudança na relação entre Asya e Ali.
O mistério envolvendo os roubos na escola ganha força até que o garoto é exposto como responsável pelos furtos. A descoberta provoca uma nova crise entre mãe e filho e abre espaço para que Derin se aproxime ainda mais do enteado.
Enquanto isso, Volkan continua enfrentando as consequências de suas atitudes e entra em conflito com Selçuk. Asya também tenta descobrir o que está acontecendo com Ali e conta com a ajuda de pessoas próximas para lidar com o comportamento do filho.
Ao longo dos capítulos, a situação chega ao limite quando Ali decide deixar a casa da mãe para morar com Volkan e Derin.
Confira os principais acontecimentos dessa semana
Segunda-feira, 5 de outubro — Capítulo 30
Haluk tenta fazer um acordo com Turgay. Enquanto isso, Volkan desabafa com Derin, que acolhe o marido. Asya liga para Nil e conta que desconfia do envolvimento de Selçuk no desaparecimento de Ali.
Mert, por sua vez, garante a Derya que a crise conjugal que enfrenta é uma armadilha de Volkan para separá-lo de Bahar. Gönul conta a Derin que Asya está com sua pulseira. Durante uma reunião da associação, Nevin convida Asya para fazer parte do grupo de mulheres.
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Mert tenta conversar novamente com Bahar, mas é surpreendido pela resposta da esposa. Gönul também aconselha Derin a elaborar um plano para melhorar sua relação com Ali. No fim do capítulo, Selçuk aparece na casa de Volkan, deixando o arquiteto sem saber como se explicar para Derin e Gönul.
Terça-feira, 6 de outubro — Capítulo 31
Bahar joga os pertences de Mert para fora de casa. Em outro momento, Selçuk pede Nil em casamento. Bahar vai até a casa de Asya e é acolhida pela amiga durante a fase delicada que está enfrentando. Haluk observa os esforços de Derin para agradar Volkan e tenta aconselhar a filha.
Selçuk pede que Nil deixe o trabalho na associação. Asya percebe o afastamento entre Selen e Ali, enquanto Haluk é informado sobre um gasto elevado realizado por Volkan.
Mert explode com Derya por causa de Volkan e promete se vingar. Selçuk revela a Volkan o plano de Nil e Asya para desmascarar o arquiteto, e o confronto entre os dois termina em uma perseguição.
Quarta-feira, 7 de outubro — Capítulo 32
Asya e Volkan unem forças para salvar Nil da fúria de Selçuk, mas a situação acaba saindo do controle. Derya defende Volkan e sugere que o comportamento do arquiteto pode estar relacionado a um problema de saúde mental.
No hospital, Derin observa Asya e Volkan conversando e surta. Ali pergunta a Bahar sobre as fotos dela com Mert, e ela conta ao garoto que os dois estão separados.
Haluk fica furioso ao descobrir por Derin que Selçuk foi procurar Volkan. Mert tenta colocar Derin contra Volkan e fala sobre a relação possessiva do arquiteto com a ex-mulher.
Enquanto isso, Asya pergunta a Ali sobre os roubos ocorridos na escola, mas o jovem fica nervoso, desconversa e corre para o quarto. Bahar e Derya tentam encontrar uma maneira de ajudar Asya a lidar com os problemas na relação com Ali.
Quinta-feira, 8 de outubro — Capítulo 33
Haluk repreende Volkan pelo gasto realizado sem sua autorização. Enquanto isso, Asya encontra uma caixa com diversos objetos que Ali furtou. Selçuk recebe uma visita inesperada no hospital. Ali e Selen brigam, e o garoto chama a menina de mentirosa.
Gönul é avisada sobre a publicação de uma matéria relacionada aos roubos na escola. Em seguida, Demir expõe Ali como o responsável pelos furtos no colégio. A
situação muda completamente quando Derin aparece na casa de Asya acompanhada de Ali para buscar os pertences do menino. Ela afirma que, a partir daquele momento, ele irá morar com ela e Volkan. Derya também confronta Volkan sobre o falso projeto de arquitetura.
Sexta-feira, 9 de outubro — Capítulo 34
Ali decide se mudar para a casa de Volkan e Derin e não dá ouvidos aos apelos de Asya. Selçuk tenta se reconciliar com Nil e pede desculpas à jovem. Uma mulher aparece no hospital à procura de Selçuk e chama a atenção de Asya.
Enquanto isso, preocupado com a possibilidade de ser prejudicado, Volkan alerta Gönul sobre Mert. Asya conversa com Nil sobre a mãe de Selçuk. Mais tarde, uma revelação de Haluk sobre Turgay e Asya deixa Volkan profundamente incomodado.
Bahar e Derya invadem o jantar da família Guclu para tentar ajudar Asya a recuperar a confiança do filho. Derin interfere em uma conversa entre Bahar e Ali, e Volkan chama a atenção da esposa. Por fim, Turgay ajuda Asya a lidar com as preocupações envolvendo Ali.