Resumo de Guerra das Rosas 05/10 a 09/10: Cihan descobre segredo chocante sobre Gulfem

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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Acompanhe as emoções dessa semana em Guerra das Rosas de 05/10 a 09/10 com Cihan descobrindo um segredo chocante sobre Gulfem. Confira tudo!

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A novela turca Guerra das Rosas terá uma semana marcada por revelações, conflitos familiares e novas disputas entre Gulfem e Gulru.

Enquanto Gulru tenta se firmar em sua nova função no mundo da moda, Gulfem busca maneiras de desestabilizar a rival. Ao mesmo tempo, Omer volta a se aproximar de Gulru, reacendendo questões do passado.

Cihan também se depara com uma importante descoberta sobre Gulfem e passa a buscar respostas sobre a origem da herdeira.

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Paralelamente, os relacionamentos de Yonca e Ismael e de Gulfem e Tibet enfrentam novos problemas, enquanto Mebrure corre perigo após uma ação de Sevket.

Confira o que acontece nos capítulos dessa semana

Segunda-feira, 5 de outubro

Gulfem percebe que Sevgi está apaixonada por Cihan. O rapaz, por sua vez, descobre acidentalmente que Gulfem não possui laços biológicos com a família.

Enquanto isso, Gulru participa de seu primeiro evento em sua nova função. Gulfem aproveita a ocasião para tentar desestabilizar a rival.

Terça-feira, 6 de outubro

Tibet cobra de Gulru uma mudança de postura profissional e pede que ela leve seu trabalho mais a sério. Omer, por sua vez, retoma o contato com a jovem.

Gulfem prepara uma armadilha para Mert em sua oficina. Yonca descobre que Ismael não é sócio de Mert e, diante da revelação, decide pedir o divórcio.

Quarta-feira, 7 de outubro

Yonca humilha Ismael enquanto ele tenta reconquistá-la. Em outro núcleo, Sevket coloca seu plano em prática e envenena Mebrure.

Gulfem também passa por um momento delicado: ela bate a cabeça e precisa ser levada ao hospital.

Quinta-feira, 8 de outubro

Tibet exige que Gulru se dedique à carreira e deixe os problemas do passado para trás. Cihan confessa a Gulfem que viu o exame de DNA e sabe que existe um segredo envolvendo sua origem.

Gulru deseja que Omer passe pela mesma dor que ela enfrentou. Enquanto isso, Halide aconselha Gulfem a manter distância da rival.

Sexta-feira, 9 de outubro

Gulfem e Tibet discutem por causa de Mert. Cihan continua em busca de respostas e questiona Halide sobre quem é o pai de Gulfem.

Mesude descobre que Salih teve outra mulher antes de sua mãe. Mert, por sua vez, pede desculpas a Tibet.

Onde assistir a Guerra das Rosas?

Guerra das Rosas vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 20h55, logo após o horário eleitoral gratuito, em simulcast no aplicativo Bandplay.

