Resumo de Guerra das Rosas 05/10 a 09/10: Cihan descobre segredo chocante sobre Gulfem
Acompanhe as emoções dessa semana em Guerra das Rosas de 05/10 a 09/10 com Cihan descobrindo um segredo chocante sobre Gulfem. Confira tudo!
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A novela turca Guerra das Rosas terá uma semana marcada por revelações, conflitos familiares e novas disputas entre Gulfem e Gulru.
Enquanto Gulru tenta se firmar em sua nova função no mundo da moda, Gulfem busca maneiras de desestabilizar a rival. Ao mesmo tempo, Omer volta a se aproximar de Gulru, reacendendo questões do passado.
Cihan também se depara com uma importante descoberta sobre Gulfem e passa a buscar respostas sobre a origem da herdeira.
Paralelamente, os relacionamentos de Yonca e Ismael e de Gulfem e Tibet enfrentam novos problemas, enquanto Mebrure corre perigo após uma ação de Sevket.
Confira o que acontece nos capítulos dessa semana
Segunda-feira, 5 de outubro
Gulfem percebe que Sevgi está apaixonada por Cihan. O rapaz, por sua vez, descobre acidentalmente que Gulfem não possui laços biológicos com a família.
Enquanto isso, Gulru participa de seu primeiro evento em sua nova função. Gulfem aproveita a ocasião para tentar desestabilizar a rival.
Terça-feira, 6 de outubro
Tibet cobra de Gulru uma mudança de postura profissional e pede que ela leve seu trabalho mais a sério. Omer, por sua vez, retoma o contato com a jovem.
Gulfem prepara uma armadilha para Mert em sua oficina. Yonca descobre que Ismael não é sócio de Mert e, diante da revelação, decide pedir o divórcio.
Quarta-feira, 7 de outubro
Yonca humilha Ismael enquanto ele tenta reconquistá-la. Em outro núcleo, Sevket coloca seu plano em prática e envenena Mebrure.
Gulfem também passa por um momento delicado: ela bate a cabeça e precisa ser levada ao hospital.
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Quinta-feira, 8 de outubro
Tibet exige que Gulru se dedique à carreira e deixe os problemas do passado para trás. Cihan confessa a Gulfem que viu o exame de DNA e sabe que existe um segredo envolvendo sua origem.
Gulru deseja que Omer passe pela mesma dor que ela enfrentou. Enquanto isso, Halide aconselha Gulfem a manter distância da rival.
Sexta-feira, 9 de outubro
Gulfem e Tibet discutem por causa de Mert. Cihan continua em busca de respostas e questiona Halide sobre quem é o pai de Gulfem.
Mesude descobre que Salih teve outra mulher antes de sua mãe. Mert, por sua vez, pede desculpas a Tibet.
Onde assistir a Guerra das Rosas?
Guerra das Rosas vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 20h55, logo após o horário eleitoral gratuito, em simulcast no aplicativo Bandplay.