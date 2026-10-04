fechar
Novela | Notícia

Resumo de Guerra das Rosas 05/10 a 09/10: Cihan descobre segredo chocante sobre Gulfem

Acompanhe as emoções dessa semana em Guerra das Rosas de 05/10 a 09/10 com Cihan descobrindo um segredo chocante sobre Gulfem. Confira tudo!

Por Eduarda Barreto Publicado em 04/10/2026 às 11:45
Novela turca "Guerra das Rosas"
Novela turca "Guerra das Rosas" - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A novela turca Guerra das Rosas terá uma semana marcada por revelações, conflitos familiares e novas disputas entre Gulfem e Gulru.

Enquanto Gulru tenta se firmar em sua nova função no mundo da moda, Gulfem busca maneiras de desestabilizar a rival. Ao mesmo tempo, Omer volta a se aproximar de Gulru, reacendendo questões do passado.

Cihan também se depara com uma importante descoberta sobre Gulfem e passa a buscar respostas sobre a origem da herdeira.

Leia Também

Paralelamente, os relacionamentos de Yonca e Ismael e de Gulfem e Tibet enfrentam novos problemas, enquanto Mebrure corre perigo após uma ação de Sevket.

Confira o que acontece nos capítulos dessa semana

Segunda-feira, 5 de outubro

Gulfem percebe que Sevgi está apaixonada por Cihan. O rapaz, por sua vez, descobre acidentalmente que Gulfem não possui laços biológicos com a família.

Enquanto isso, Gulru participa de seu primeiro evento em sua nova função. Gulfem aproveita a ocasião para tentar desestabilizar a rival.

Terça-feira, 6 de outubro

Tibet cobra de Gulru uma mudança de postura profissional e pede que ela leve seu trabalho mais a sério. Omer, por sua vez, retoma o contato com a jovem.

Gulfem prepara uma armadilha para Mert em sua oficina. Yonca descobre que Ismael não é sócio de Mert e, diante da revelação, decide pedir o divórcio.

Quarta-feira, 7 de outubro

Yonca humilha Ismael enquanto ele tenta reconquistá-la. Em outro núcleo, Sevket coloca seu plano em prática e envenena Mebrure.

Gulfem também passa por um momento delicado: ela bate a cabeça e precisa ser levada ao hospital.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Quinta-feira, 8 de outubro

Tibet exige que Gulru se dedique à carreira e deixe os problemas do passado para trás. Cihan confessa a Gulfem que viu o exame de DNA e sabe que existe um segredo envolvendo sua origem.

Leia Também

Gulru deseja que Omer passe pela mesma dor que ela enfrentou. Enquanto isso, Halide aconselha Gulfem a manter distância da rival.

Sexta-feira, 9 de outubro

Gulfem e Tibet discutem por causa de Mert. Cihan continua em busca de respostas e questiona Halide sobre quem é o pai de Gulfem.

Mesude descobre que Salih teve outra mulher antes de sua mãe. Mert, por sua vez, pede desculpas a Tibet.

Onde assistir a Guerra das Rosas?

Guerra das Rosas vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 20h55, logo após o horário eleitoral gratuito, em simulcast no aplicativo Bandplay.

Leia também

Resumo de Iludida 02/10: Derin descobre segredo de Ali e decide protegê-lo
RESUMO DE ILUDIDA

Resumo de Iludida 02/10: Derin descobre segredo de Ali e decide protegê-lo
Resumo de Iludida 01/10: Volkan arma vingança contra Mert e ameaça Selçuk
RESUMO DE ILUDIDA

Resumo de Iludida 01/10: Volkan arma vingança contra Mert e ameaça Selçuk

Compartilhe

Tags

Imagem de Eduarda Barreto

Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

Siga Eduarda Barreto