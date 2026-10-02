Resumo de Iludida 02/10: Derin descobre segredo de Ali e decide protegê-lo

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Confira as próximas emoções da novela turca Iludida no capítulo dessa sexta-feira (02/10) e acompanhe todas as reviravoltas da trama. Veja mais!

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A novela turca Iludida apresenta mais um capítulo nesta sexta-feira, 2 de outubro, marcado por decisões importantes e novas estratégias envolvendo Asya, Bahar, Derin e Ali.

Enquanto Bahar decide colocar um ponto final em seu casamento após descobrir a traição de Mert, Derin encontra uma maneira de se aproximar do enteado ao descobrir que ele está roubando objetos de outras pessoas.

Ao mesmo tempo, Asya aceita fazer parte da sociedade de mulheres, enquanto Nil se aproxima do ex-namorado para tentar descobrir seus planos contra Asya, mas acaba sendo pressionada a aceitar um pedido de casamento.

Confira os principais acontecimentos do capítulo de hoje (02)

Bahar termina o casamento com Mert

Bahar não consegue perdoar a traição de Mert com a garçonete. Quando o marido retorna para casa, ela o recebe com as malas na porta e deixa claro que não pretende voltar atrás em sua decisão.

Bahar afirma a Mert que ele a perdeu definitivamente, colocando um ponto final na relação entre os dois.

Nil aceita pedido de casamento

Nil se aproxima do ex-namorado com o objetivo de descobrir o que ele está planejando contra Asya.

No entanto, a tentativa de descobrir seus planos acaba colocando Nil em uma situação complicada. Ela é obrigada a aceitar o pedido de casamento feito pelo ex-namorado.

Gönul revela segredo da pulseira

Gönul conta a Derin que a pulseira que ela acreditava ter perdido durante o leilão está com Asya. Ela também explica que a joia teria sido entregue à mãe pelo filho.

Derin logo percebe que Ali foi quem roubou a pulseira. Mesmo assim, decide protegê-lo e diz à mãe que foi ela quem deu a joia ao garoto e permitiu que ele fizesse o que quisesse com o objeto.

Derin descobre os roubos de Ali

À noite, Derin aproveita a presença de Ali em casa para conversar com ele a sós. Ela segura as mãos do enteado e revela que sabe que ele está roubando objetos de outras pessoas.

Ali admite que pegou a pulseira e a entregou à mãe. Para a surpresa do garoto, Derin garante que não contará a ninguém o que descobriu.

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Ela afirma que tinha o mesmo comportamento durante a infância e que também pegava objetos de outras pessoas como uma forma de puni-las.

Derin tenta conquistar a confiança de Ali

Apesar de demonstrar empatia pela situação de Ali, Derin também tem outros objetivos. Ela pretende conquistar a confiança do enteado para tê-lo ao seu lado.

Depois de descobrir que Volkan ainda não esqueceu Asya, Derin acredita que uma aproximação com Ali poderá ajudá-la a manter o marido ao seu lado.

