Resumo de Iludida 01/10: Volkan arma vingança contra Mert e ameaça Selçuk
Confira as emoções de Iludida desta quinta-feira (01) com Volkan armando uma vingança contra Mert e ameaçando Selçuk no capítulo. Descubra tudo!
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A novela turca Iludida chega a mais um capítulo nesta quinta-feira, 1º de outubro, com novos conflitos envolvendo Volkan, Asya, Ali e Mert.
Depois do desaparecimento do filho, Volkan não mede esforços para descobrir onde Ali está e, ao suspeitar que Selçuk tenha alguma relação com o que aconteceu, decide confrontá-lo.
Ao mesmo tempo, a situação de Bahar e Mert se complica ainda mais. Após receber imagens do marido com a misteriosa garçonete, Bahar deixa a clínica aos prantos.
Mert descobre que tudo chegou até a esposa por meio de uma armadilha e percebe que Volkan está por trás da situação.
Confira o que acontece no capítulo desta quinta (01)
Volkan encontra Ali
Volkan procura por Ali em todos os lugares depois que o garoto desaparece. A polícia finalmente consegue descobrir o paradeiro do menino, que, ao voltar para casa, se recusa a explicar aos pais o que aconteceu.
Sozinho no quarto, Ali começa a chorar amargamente. O garoto nem mesmo consegue entender por que sente uma necessidade compulsiva de roubar.
Volkan ameaça Selçuk
Acreditando que Selçuk possa ter alguma relação com o que aconteceu com Ali, Volkan o ameaça de morte e exige que o ex-presidiário pare de assediar sua família. Selçuk, porém, faz Volkan perceber que sua preocupação com Ali e Asya pode ter outra razão.
Segundo ele, se o arquiteto está tão preocupado com a ex-mulher, é porque ainda a ama. Volkan perde a paciência e volta para a casa de Asya. Em lágrimas, ele pede que ela deixe a cidade.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Bahar descobre a traição de Mert
Bahar recebe no celular imagens de Mert com a misteriosa garçonete. Arrasada, ela deixa a clínica aos prantos e passa a noite sentada em um banco diante do mar, refletindo sobre o que aconteceu.
Quando descobre a situação, Mert corre até o restaurante onde a garçonete trabalha e a repreende por ter enviado as imagens para sua esposa. Como resposta, ela entrega uma carta ao homem e diz que ali está tudo o que ele precisa saber.
Mert descobre a vingança de Volkan
A carta é assinada por Volkan. Nela, o arquiteto afirma que Mert não cumpriu o combinado de cuidar de Bahar e revela que a situação é uma vingança pelo fato de o amigo ter dormido com Asya.
Ao ler a mensagem, Mert percebe que tudo foi uma trama planejada por Volkan. Furioso, ele entende que caiu em uma armadilha e que o arquiteto foi responsável por expor sua relação com a garçonete.
Haluk promete ajudar Volkan
Diante dos problemas envolvendo Ali, Haluk aconselha Volkan e garante que irá ajudá-lo a conseguir a custódia do filho.
Volkan, por sua vez, continua preocupado com a família e com as consequências dos acontecimentos recentes.