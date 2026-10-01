fechar
Novela | Notícia

Resumo de Iludida 01/10: Volkan arma vingança contra Mert e ameaça Selçuk

Confira as emoções de Iludida desta quinta-feira (01) com Volkan armando uma vingança contra Mert e ameaçando Selçuk no capítulo. Descubra tudo!

Por Eduarda Barreto Publicado em 01/10/2026 às 5:00
Novela "Iludida"
Novela "Iludida" - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A novela turca Iludida chega a mais um capítulo nesta quinta-feira, 1º de outubro, com novos conflitos envolvendo Volkan, Asya, Ali e Mert.

Depois do desaparecimento do filho, Volkan não mede esforços para descobrir onde Ali está e, ao suspeitar que Selçuk tenha alguma relação com o que aconteceu, decide confrontá-lo.

Ao mesmo tempo, a situação de Bahar e Mert se complica ainda mais. Após receber imagens do marido com a misteriosa garçonete, Bahar deixa a clínica aos prantos.

Leia Também

Mert descobre que tudo chegou até a esposa por meio de uma armadilha e percebe que Volkan está por trás da situação.

Confira o que acontece no capítulo desta quinta (01)

Volkan encontra Ali

Volkan procura por Ali em todos os lugares depois que o garoto desaparece. A polícia finalmente consegue descobrir o paradeiro do menino, que, ao voltar para casa, se recusa a explicar aos pais o que aconteceu.

Sozinho no quarto, Ali começa a chorar amargamente. O garoto nem mesmo consegue entender por que sente uma necessidade compulsiva de roubar.

Volkan ameaça Selçuk

Acreditando que Selçuk possa ter alguma relação com o que aconteceu com Ali, Volkan o ameaça de morte e exige que o ex-presidiário pare de assediar sua família. Selçuk, porém, faz Volkan perceber que sua preocupação com Ali e Asya pode ter outra razão.

Segundo ele, se o arquiteto está tão preocupado com a ex-mulher, é porque ainda a ama. Volkan perde a paciência e volta para a casa de Asya. Em lágrimas, ele pede que ela deixe a cidade.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Bahar descobre a traição de Mert

Bahar recebe no celular imagens de Mert com a misteriosa garçonete. Arrasada, ela deixa a clínica aos prantos e passa a noite sentada em um banco diante do mar, refletindo sobre o que aconteceu.

Quando descobre a situação, Mert corre até o restaurante onde a garçonete trabalha e a repreende por ter enviado as imagens para sua esposa. Como resposta, ela entrega uma carta ao homem e diz que ali está tudo o que ele precisa saber.

Mert descobre a vingança de Volkan

A carta é assinada por Volkan. Nela, o arquiteto afirma que Mert não cumpriu o combinado de cuidar de Bahar e revela que a situação é uma vingança pelo fato de o amigo ter dormido com Asya.

Leia Também

Ao ler a mensagem, Mert percebe que tudo foi uma trama planejada por Volkan. Furioso, ele entende que caiu em uma armadilha e que o arquiteto foi responsável por expor sua relação com a garçonete.

Haluk promete ajudar Volkan

Diante dos problemas envolvendo Ali, Haluk aconselha Volkan e garante que irá ajudá-lo a conseguir a custódia do filho.

Volkan, por sua vez, continua preocupado com a família e com as consequências dos acontecimentos recentes.

Leia também

Resumo de Iludida 30/09: Ali desaparece e deixa Asya e Volkan desesperados
RESUMO DE ILUDIDA

Resumo de Iludida 30/09: Ali desaparece e deixa Asya e Volkan desesperados
Resumo de Iludida 29/09: Selçuk ameaça Asya e Derin descobre segredo de Volkan
NOVELA ILUDIDA

Resumo de Iludida 29/09: Selçuk ameaça Asya e Derin descobre segredo de Volkan

Compartilhe

Tags

Imagem de Eduarda Barreto

Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

Siga Eduarda Barreto