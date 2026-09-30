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Resumo de Iludida 30/09: Ali desaparece e deixa Asya e Volkan desesperados

Em Iludida, o desaparecimento de Ali deixa Asya e Volkan desesperados após revelação de roubos na escola. Veja o resumo completo de hoje!

Por Eduarda Barreto Publicado em 30/09/2026 às 5:01
Novela turca "Iludida"
Novela turca "Iludida" - Divulgação

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A novela turca Iludida apresenta mais um capítulo nesta quarta-feira, 30 de setembro, marcado por novos problemas para Asya e Volkan.

Enquanto Selçuk continua cobrando a dívida do arquiteto e chega a fazer ameaças, Ali se envolve em uma situação cada vez mais complicada após uma série de roubos na escola.

O garoto acaba sendo descoberto e desaparece, deixando os pais desesperados à procura de seu paradeiro.

Ao mesmo tempo, Asya encontra uma pista que pode revelar um dos segredos do filho, enquanto Gönul conta a Derin que a pulseira que ela acreditava ter perdido no leilão está com Asya. Bahar também enfrenta uma grande decepção ao descobrir imagens de Mert com a misteriosa garçonete.

Confira o resumo completo do capítulo desta quarta (30)

Selçuk ameaça Volkan

Selçuk volta a cobrar Volkan pelo dinheiro que o arquiteto lhe deve, mas ele se recusa a pagar. Irritado, Selçuk ameaça Volkan e continua pressionando o empresário para receber o que considera ser seu.

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Mais tarde, Selçuk passa a seguir Ali, sem que o garoto perceba o que está acontecendo.

Asya encontra a pulseira de Gönul

Asya encontra a pulseira de Gönul na cama de Ali e pergunta ao filho sobre o objeto. O garoto afirma que ganhou a joia de presente para entregar à mãe.

Asya coloca a pulseira no próprio pulso, deixando Ali preocupado. Enquanto isso, Gönul conta a Derin que a pulseira que ela supostamente perdeu durante o leilão está agora com Asya.

Ali é envolvido em uma onda de roubos

Uma onda de roubos preocupa os alunos da escola Tekirdag. Objetos como canetas e relógios começam a desaparecer, mas ninguém suspeita que Ali seja o responsável pelos furtos.

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Ao perceber que está encurralado, Ali decide jogar tudo o que roubou em uma lata de lixo. No entanto, ele é flagrado pela filha de Serap.

A menina promete que não contará nada a ninguém, mas Ali fica assustado e foge da escola. Selçuk começa a seguir o garoto, enquanto a situação fica ainda mais preocupante para Ali.

Bahar descobre imagens de Mert

Bahar acompanha Mert ao hospital depois que ele aceita fazer alguns exames para descobrir por que o casal não consegue ter filhos e buscar uma possível solução para o problema.

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Enquanto o marido é atendido, Bahar permanece na sala de espera. Nesse momento, ela recebe no celular algumas imagens de Mert ao lado da misteriosa garçonete que vem flertando com ele há dias.

Arrasada com o que vê, Bahar deixa a clínica aos prantos. Durante a noite, ela fica sentada em um banco diante do mar, refletindo sobre sua vida.

Ali desaparece e preocupa Asya e Volkan

Horas depois, o diretor da escola liga para Asya e Volkan para avisar sobre o que aconteceu com Ali. Ele informa que o garoto foi embora e que ninguém sabe onde ele está.

Volkan começa a procurar pelo filho em vários lugares. Quando escurece, a polícia finalmente descobre o paradeiro de Ali.

Apesar de ser encontrado, o garoto se recusa a explicar aos pais o que aconteceu, mantendo em segredo os acontecimentos que o levaram a fugir da escola.

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Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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