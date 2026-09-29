Resumo de Iludida 29/09: Selçuk ameaça Asya e Derin descobre segredo de Volkan

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Selçuk faz séria ameaça a Asya, Derin descobre segredo bombástico de Volkan e Bahar tenta salvar casamento. Veja o que acontece em Iludida hoje!

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A novela turca Iludida chega a mais um capítulo nesta terça-feira, 29 de setembro, com novos conflitos envolvendo Asya, Volkan, Derin e Selçuk.

Enquanto Volkan tenta lidar com as ameaças e cobranças que surgem de diferentes lados, Derin começa a desconfiar cada vez mais do marido e decide investigar seus passos.

No capítulo de hoje, Volkan vai ao consultório de Turgay e cobra explicações do psiquiatra sobre Ali. Ao mesmo tempo, Bahar tenta mais uma vez salvar seu casamento e prepara um jantar especial para Mert. A família também se reúne para decorar a árvore de Natal, mas os problemas estão longe de ficar para trás.

Confira o resumo de 29/09

Derin descobre outro celular de Volkan

Derin descobre que o marido tem outro celular e passa a investigar seus pertences em busca de respostas. Ela vai até o escritório de Volkan e revira todas as gavetas, aumentando suas suspeitas sobre o arquiteto.

Mais tarde, Volkan e Derin saem para jantar, mas uma surpresa no restaurante muda completamente o clima da noite.

Selçuk ameaça Asya

Selçuk revela a Volkan que foi ele quem atirou a pedra contra a casa de Asya e afirma que pretende matá-la. Diante de Volkan, Asya pressiona Selçuk para descobrir quem ordenou a invasão de sua casa.

Enquanto isso, Selçuk discute com Nil por causa de Asya. Ele também volta a pressionar Volkan pelo pagamento da dívida, mas o arquiteto novamente consegue se esquivar da cobrança.

Haluk decide fazer doação ao hospital

Haluk decide fazer a doação ao hospital sem nenhuma exigência, em meio aos acontecimentos que movimentam a trama.

Ali, por sua vez, também acaba envolvido em uma situação delicada. Ao ouvir a mãe chegar, o garoto esconde a pulseira que roubou no bazar.

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Ali, Volkan, Derin e Zeynep decoram a árvore

Ali, Volkan, Derin e Zeynep se reúnem para decorar a árvore de Natal. Apesar do momento em família, os segredos e conflitos entre os personagens continuam aumentando ao longo do capítulo.

Criada em 2022 e exibida em 60 episódios, divididos em duas temporadas, Iludida é estrelada por Cansu Dere, Caner Cindoruk e Melis Sezen.

