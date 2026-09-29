Resumo de Iludida 29/09: Selçuk ameaça Asya e Derin descobre segredo de Volkan
Selçuk faz séria ameaça a Asya, Derin descobre segredo bombástico de Volkan e Bahar tenta salvar casamento. Veja o que acontece em Iludida hoje!
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A novela turca Iludida chega a mais um capítulo nesta terça-feira, 29 de setembro, com novos conflitos envolvendo Asya, Volkan, Derin e Selçuk.
Enquanto Volkan tenta lidar com as ameaças e cobranças que surgem de diferentes lados, Derin começa a desconfiar cada vez mais do marido e decide investigar seus passos.
No capítulo de hoje, Volkan vai ao consultório de Turgay e cobra explicações do psiquiatra sobre Ali. Ao mesmo tempo, Bahar tenta mais uma vez salvar seu casamento e prepara um jantar especial para Mert. A família também se reúne para decorar a árvore de Natal, mas os problemas estão longe de ficar para trás.
Confira o resumo de 29/09
Derin descobre outro celular de Volkan
Derin descobre que o marido tem outro celular e passa a investigar seus pertences em busca de respostas. Ela vai até o escritório de Volkan e revira todas as gavetas, aumentando suas suspeitas sobre o arquiteto.
Mais tarde, Volkan e Derin saem para jantar, mas uma surpresa no restaurante muda completamente o clima da noite.
Selçuk ameaça Asya
Selçuk revela a Volkan que foi ele quem atirou a pedra contra a casa de Asya e afirma que pretende matá-la. Diante de Volkan, Asya pressiona Selçuk para descobrir quem ordenou a invasão de sua casa.
Enquanto isso, Selçuk discute com Nil por causa de Asya. Ele também volta a pressionar Volkan pelo pagamento da dívida, mas o arquiteto novamente consegue se esquivar da cobrança.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Haluk decide fazer doação ao hospital
Haluk decide fazer a doação ao hospital sem nenhuma exigência, em meio aos acontecimentos que movimentam a trama.
Ali, por sua vez, também acaba envolvido em uma situação delicada. Ao ouvir a mãe chegar, o garoto esconde a pulseira que roubou no bazar.
Ali, Volkan, Derin e Zeynep decoram a árvore
Ali, Volkan, Derin e Zeynep se reúnem para decorar a árvore de Natal. Apesar do momento em família, os segredos e conflitos entre os personagens continuam aumentando ao longo do capítulo.
Criada em 2022 e exibida em 60 episódios, divididos em duas temporadas, Iludida é estrelada por Cansu Dere, Caner Cindoruk e Melis Sezen.