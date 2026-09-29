Resumo de Guerra das Rosas 28/09 a 02/10: Gulru perde o bebê e começa nova fase na novela turca
Guerra das Rosas traz reviravolta: Gulru perde o bebê, recomeça no ramo da moda e Omer tenta reconquistá-la. Confira os spoilers dessa semana!
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A novela turca Guerra das Rosas terá uma semana marcada por grandes mudanças na vida de Gulru. Após perder o bebê, a jovem enfrenta um período difícil e decide se afastar para se recuperar, enquanto recebe o apoio de Cihan e Omer.
Nos capítulos seguintes, ela ganha uma nova oportunidade profissional e começa a trabalhar no ramo da moda, dando início a uma nova fase.
Enquanto Gulru tenta reconstruir a própria vida, os demais personagens também enfrentam conflitos e revelações.
Gulfem descobre mais detalhes sobre sua origem, Omer insiste em reconquistar Gulru e Cihan se vê diante de novas dúvidas sobre seus sentimentos.
Resumo completo dos capítulos de 28/09 a 2/10 de Guerra das Rosas
Segunda-feira, 28 de setembro — Capítulo 141
Gulru perde o bebê e Cihan tenta consolá-la diante do momento difícil. Omer encontra a jovem andando sem rumo pela rua e decide acolhê-la.
Mais tarde, Gulru discute com Mesude e pede que ela não a incomode mais. Enquanto isso, Gulfem conta a Tibet sobre o exame de DNA. Cihan também conversa com Gulru e quer saber se ela pretende se divorciar.
Terça-feira, 29 de setembro — Capítulo 142
Gulfem pergunta a Halide quem é seu pai biológico. Diante da pergunta, a ex-governanta revela detalhes de seu passado.
Gulru decide ficar afastada de todos por um período para descansar e se recuperar. Omer, por sua vez, implora pelo perdão da antiga namorada. Diante de Cihan, Gulru afirma que não irá deixá-lo.
Quarta-feira, 30 de setembro — Capítulo 143
Tibet oferece a Gulru uma vaga no ramo da moda. Depois de passar um período afastada, a filha de Salih retorna para junto das irmãs.
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Na nova função, Gulru começa a trabalhar como desenhista da marca de Tibet. Enquanto isso, Mesude exige que Omer mantenha distância da jovem.
Quinta-feira, 1º de outubro — Capítulo 144
Mesude felicita Gulru pelo novo emprego. Tibet tenta se desculpar com Gulfem, mas a herdeira se recusa a ouvi-lo.
No escritório, Gulru comemora a conquista profissional. Yonca impede Ismael de continuar trabalhando, enquanto Gulfem decide criar uma coleção do zero.
Sexta-feira, 2 de outubro — Capítulo 145
Gulru recebe uma surpresa preparada pela família para celebrar sua nova fase profissional. Em outro núcleo, Sevgi beija Cihan e o deixa confuso sobre seus próprios sentimentos.
Sevket planeja envenenar Mebrure. Gulfem vai ao cemitério e acaba sendo surpreendida por Halide. Cihan, por sua vez, inaugura sua academia.