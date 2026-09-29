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Resumo de Guerra das Rosas 28/09 a 02/10: Gulru perde o bebê e começa nova fase na novela turca

Guerra das Rosas traz reviravolta: Gulru perde o bebê, recomeça no ramo da moda e Omer tenta reconquistá-la. Confira os spoilers dessa semana!

Por Eduarda Barreto Publicado em 29/09/2026 às 12:21
Novela turca "Guerra das Rosas"
Novela turca "Guerra das Rosas" - Divulgação

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A novela turca Guerra das Rosas terá uma semana marcada por grandes mudanças na vida de Gulru. Após perder o bebê, a jovem enfrenta um período difícil e decide se afastar para se recuperar, enquanto recebe o apoio de Cihan e Omer.

Nos capítulos seguintes, ela ganha uma nova oportunidade profissional e começa a trabalhar no ramo da moda, dando início a uma nova fase.

Enquanto Gulru tenta reconstruir a própria vida, os demais personagens também enfrentam conflitos e revelações.

Gulfem descobre mais detalhes sobre sua origem, Omer insiste em reconquistar Gulru e Cihan se vê diante de novas dúvidas sobre seus sentimentos.

Resumo completo dos capítulos de 28/09 a 2/10 de Guerra das Rosas

Segunda-feira, 28 de setembro — Capítulo 141

Gulru perde o bebê e Cihan tenta consolá-la diante do momento difícil. Omer encontra a jovem andando sem rumo pela rua e decide acolhê-la.

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Mais tarde, Gulru discute com Mesude e pede que ela não a incomode mais. Enquanto isso, Gulfem conta a Tibet sobre o exame de DNA. Cihan também conversa com Gulru e quer saber se ela pretende se divorciar.

Terça-feira, 29 de setembro — Capítulo 142

Gulfem pergunta a Halide quem é seu pai biológico. Diante da pergunta, a ex-governanta revela detalhes de seu passado.

Gulru decide ficar afastada de todos por um período para descansar e se recuperar. Omer, por sua vez, implora pelo perdão da antiga namorada. Diante de Cihan, Gulru afirma que não irá deixá-lo.

Quarta-feira, 30 de setembro — Capítulo 143

Tibet oferece a Gulru uma vaga no ramo da moda. Depois de passar um período afastada, a filha de Salih retorna para junto das irmãs.

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Na nova função, Gulru começa a trabalhar como desenhista da marca de Tibet. Enquanto isso, Mesude exige que Omer mantenha distância da jovem.

Quinta-feira, 1º de outubro — Capítulo 144

Mesude felicita Gulru pelo novo emprego. Tibet tenta se desculpar com Gulfem, mas a herdeira se recusa a ouvi-lo.

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No escritório, Gulru comemora a conquista profissional. Yonca impede Ismael de continuar trabalhando, enquanto Gulfem decide criar uma coleção do zero.

Sexta-feira, 2 de outubro — Capítulo 145

Gulru recebe uma surpresa preparada pela família para celebrar sua nova fase profissional. Em outro núcleo, Sevgi beija Cihan e o deixa confuso sobre seus próprios sentimentos.

Sevket planeja envenenar Mebrure. Gulfem vai ao cemitério e acaba sendo surpreendida por Halide. Cihan, por sua vez, inaugura sua academia.

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Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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