Resumo de Quem Ama Cuida: veja o que acontece nos capítulos de 31 de agosto a 5 de setembro
Confira os acontecimentos desta semana de Quem Ama Cuida e fique por dentro de todas as emoções dos capítulos exibidos de 31/08 a 05/09!
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A semana será marcada por segredos, conflitos e novas alianças.
Enquanto Adriana e Pedro avançam na busca por provas para esclarecer o caso de Arthur, a relação entre Lyris e Ulisses ganha novos contornos.
Ao mesmo tempo, os segredos de Elisa, Diná, Iuri e Dora movimentam a trama.
Confira os principais acontecimentos dos capítulos de 31 de agosto a 5 de setembro.
Resumo completo da semana de Quem Ama Cuida
Segunda-feira, 31 de agosto
Nancy aceita ajudar Adriana, enquanto Carla decide disponibilizar a Pedro um arquivo que guardou de Dalto. Dora comenta com André que teme que Ademir descubra o relacionamento dos dois. Emocionado, Joel conta a Nancy que sentiu a presença da mãe, Francesca.
Nancy deixa claro a Mirtes que não desistirá de Camilo. A pedido de Ingrid e Rafael, Pilar aceita a volta de Brigitte para casa, mas impõe algumas condições.
Nicolau pede desculpas a Lyris, e Pilar percebe que Iuri está diferente. Ela vai até a casa de Fábia pedir que Brigitte volte, mas a filha não aceita. Elisa se sente mal. Adriana e Pedro comemoram quando Lyris avisa que Ulisses decidiu vender sua parte da joalheria.
Terça-feira, 1º de setembro
Adriana, Pedro, Lyris e Nancy conversam sobre os próximos passos para comprar a parte de Ulisses na joalheria. Elisa confessa a Mau Mau que não tem ido ao médico. Rosa comenta com Iuri sobre seu medo de que o plano de Adriana não dê certo.
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Enéas descobre por Otoniel que Elisa tem fibromialgia. Diná fala mal de Francesca para os funcionários. Pilar fica furiosa ao flagrar Ingrid no quarto de Iuri e decide demitir o rapaz.
Iuri comenta com Lyris sobre seu receio de perder o emprego. Bruna reage quando Pedro afirma que não foi feliz com ela. Adriana pergunta a Bruna se ela foi responsável pela ameaça de morte contra Pedro na época em que estava presa.
Quarta-feira, 2 de setembro
Cléber afasta Bruna de seu escritório, enquanto Nancy fecha negócio com Ulisses. Os dois trocam elogios e acabam se beijando. Ingrid orienta Iuri a justificar para Pilar o que aconteceu entre eles. Otoniel reflete sobre o que pode ter ficado mal resolvido para Francesca em vida.
Nancy fica feliz com a aproximação de Camilo. Pilar decide não demitir Iuri, mas ordena que ele fique longe de Ingrid. Carmita critica Bruna por ainda não ter assinado o divórcio.
Suely se surpreende quando Ademir a procura para pedir perdão e propor uma reconciliação. Mau Mau fica triste ao ver Felipe acompanhado. Pedro comemora com Adriana a possibilidade de conseguir provas para inocentá-la no caso de Arthur.
Quinta-feira, 3 de setembro
Pedro e Adriana acreditam que encontrarão provas capazes de comprovar a inocência da fisioterapeuta. Ademir pega a gravata que encontrou no sofá da casa de Dora. Pilar exige que Iuri faça um desfile íntimo para ela.
Rosa comenta com Edvaldo e Tilde sobre o estado de Diná. Tiago convida Bruna para jantar. Diná visita o túmulo de Francesca e pede desculpas, sem perceber que é observada por Otoniel. Ingrid incentiva Brigitte a descobrir o que aconteceu entre Pilar e seu pai.
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Adriana pergunta a Edvaldo se ele sabe como Diná entrou na vida de Arthur. Adélia avisa a Pedro que sua casa foi assaltada e que os pertences de Dalto, o perito do caso de Adriana, foram levados.
Sexta-feira, 4 de setembro
Pedro acredita que o assaltante entrou na casa de Adélia com o objetivo de roubar os materiais de Dalto. Adriana pede a Edvaldo que descubra por que Arthur convidou Diná para trabalhar em sua casa. Mirtes observa Laurentino com Silvana.
Ingrid tranquiliza Pilar ao afirmar que Iuri foi apenas uma diversão. Brigitte pede ajuda a Ingrid para voltar para casa. Adriana fica desesperada ao saber do roubo dos pertences de Dalto.
Diná flagra Edvaldo em seu quarto. Dora procura Pedro, afirma acreditar na inocência de Adriana e admite que foi omissa na época do julgamento. Adriana surpreende Dora ao dizer que está pronta para ouvir seu pedido de perdão.
Sábado, 5 de setembro
Adriana aceita as desculpas de Dora. Diná ameaça Edvaldo. Pedro alerta Dora sobre Ademir e afirma que o pai pode usar o que sabe para prolongar o divórcio litigioso. Mau Mau e Elisa demonstram solidariedade a Dafne ao ouvirem a jovem reclamar de Tom.
Diná teme perder o emprego depois que Pilar descobre, por meio de Edvaldo, que a funcionária roubou o anel de Arthur. Adriana dá alta a César e recusa o convite do médico para trabalhar em sua clínica. Bia comenta com Bruna que César pode estar encantado por Brigitte.
Lyris conta a Nancy que ficou mexida com o beijo que deu em Ulisses. Iuri revela a Lyris que ainda não contou a Adriana sobre seu envolvimento com Ingrid.
Nicolau descobre que Iuri é segurança de Pilar. Pilar demonstra interesse por Tom durante o serviço dele em sua casa. Adriana avisa a Mau Mau que fará Ademir flagrar Dora com André.