Resumo de 'Por Você': veja o que acontece nos capítulos de 31 de agosto a 5 de setembro

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Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Essa semana de Por Você promete reviravoltas! Confira tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos da novela nos dias 30/08 a 05/09.

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A semana será marcada por fugas, descobertas e conflitos envolvendo Bela, Gabriel e as crianças.

Enquanto Peixe e os irmãos enfrentam dificuldades após deixarem a casa de acolhimento, Bela conquista a guarda provisória e se aproxima cada vez mais dos pequenos.

Ao mesmo tempo, o acidente que matou Juli volta a preocupar Juarez, e os segredos de Pérola e Vanessa movimentam a trama.

Confira os principais acontecimentos dos capítulos de 31 de agosto a 5 de setembro.

Resumo completo da semana de Por Você

Novela Por Você - Reprodução/TV Globo

Segunda-feira, 31 de agosto

Vanessa faz um acordo com Junqueira, enquanto Iara sugere que Bela se aproxime de Lucas. Peixe convida Suelen para sair, despertando o ciúme de Dalila.

Ricardo acredita que Gabriel ainda tenha sentimentos por Bela. LP agride Peixe, que decide fugir da casa de acolhimento com os irmãos. O advogado anuncia a Bela que ela ganhou a guarda provisória das crianças.

Terça-feira, 1º de setembro

Peixe e os irmãos conseguem fugir da casa de acolhimento. Bela e Gabriel saem à procura das crianças, enquanto Juarez se culpa pelo desaparecimento dos filhos de Juli.

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Os irmãos tentam voltar para a antiga casa, mas descobrem que o imóvel tem outro morador. Depois de terem as mochilas furtadas, Peixe, Ítalo, Glorinha e Samuca se abrigam embaixo de um viaduto.

Quarta-feira, 2 de setembro

Bela encontra as crianças após Ítalo enviar uma foto da localização e anuncia que conseguiu a guarda provisória dos irmãos. Ela também pede uma nova chance a Peixe.

Pérola desmaia e fica em observação no hospital. Juarez oferece um emprego a Peixe. Gabriel anuncia que foram encontradas imagens do carro responsável pelo acidente que matou Juli, deixando Juarez desesperado.

Quinta-feira, 3 de setembro

Gabriel explica que as imagens não permitem identificar o motorista. Pérola decide manter seu estado de saúde em segredo. Juarez pensa em se entregar à polícia pelo acidente com Juli, mas desiste diante da delegacia.

Bela se aproxima cada vez mais das crianças e ameaça processar Vanessa por difamação. Ricardo descobre o diagnóstico de Pérola e questiona a decisão da empresária de não se tratar.

Novela "Por Você" - Divulgação/TV Globo

Sexta-feira, 4 de setembro

Vanessa faz uma retratação pública em nome do hospital após ser ameaçada por Bela. Lucas e Sabugo tentam resolver os problemas no telhado da escola.

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Toy confessa a Maike que está apaixonado por uma médica do hospital. Ítalo se encanta ao ver Hanna dançando, enquanto Sílvia pede ajuda à jovem na recepção da escola de dança. Ítalo sofre um acidente na escola.

Sábado, 5 de setembro

Ítalo machuca o braço e é levado por Peixe, Glorinha e Lucas ao Hospital Luz. Gabriel diz a Ricardo que pretende pedir o divórcio a Vanessa.

Vanessa comenta com Sílvia que pretende usar Lucas para afastar Gabriel de Bela. Toy decide se declarar para Leandra ao vê-la beijando Vitor. Zé chantageia Juarez.



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