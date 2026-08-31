fechar
Novela | Notícia

Resumo de A Nobreza do Amor: veja o que acontece nos capítulos de 31 de agosto a 5 de setembro

Confira todas as emoções e reviravoltas desta semana em A Nobreza do Amor e fique por dentro do que acontece nos capítulos de 31/08 a 05/09!

Por Eduarda Barreto Publicado em 31/08/2026 às 11:08
Novela A Nobreza do Amor
Novela A Nobreza do Amor - Reprodução/TV Globo

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A semana será marcada por reviravoltas, conflitos e novas descobertas na novela.

Enquanto Alika se prepara para retornar a Batanga com o apoio da rainha Menemi, Tonho enfrenta as consequências de um atentado e passa a desconfiar de Mirinho.

Ao mesmo tempo, a verdade sobre a paternidade de Ritinha vem à tona, movimentando a relação entre Marta e Diógenes.

Confira os principais acontecimentos dos capítulos de 31 de agosto a 5 de setembro.

Resumo completo da semana de A Nobreza do Amor

Reprodução/TV Globo
Novela A Nobreza do Amor - Reprodução/TV Globo

Segunda-feira, 31 de agosto

Alika comemora o apoio da rainha Menemi e planeja retornar a Batanga, enquanto Tonho se preocupa. Chinua conta a Kênia que Dumi foi encontrado com vida.

Tonho revela a Caetana a verdadeira história de Alika, que teme seu compromisso com o povo de Barro Preto. Omar conversa com Onildo sobre a importância do retorno de Niara e Alika a Batanga. Carrapato se insinua para Geralda.

Sebastião encontra a carta sobre Ritinha, e Marta descobre que a menina é filha de Diógenes. Akin revela a Dumi que Kênia foi obrigada a se casar com Pascoal.

Terça-feira, 1º de setembro

Dumi sofre ao descobrir que Kênia se casou com Pascoal. Mirinho visita as terras de Tonho, despertando a desconfiança de Januário, e depois planeja prejudicar o rival, mas é repreendido por Manoel.

Marta confronta Diógenes sobre a paternidade de Ritinha e afirma a Viriato que a menina precisa saber quem é seu pai. Pascoal pressiona Kênia por notícias de Dumi, enquanto Viriato descobre que a carta sobre Ritinha desapareceu.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Tonho leva Bartô para armar uma suposta manifestação de milagres de Veneranda. Adônis flagra Geralda com Carrapato. Lúcia/Alika contrata Rosa para trabalhar no ateliê e teme que Tonho não consiga acompanhá-la a Batanga.

Quarta-feira, 2 de setembro

Manoel aconselha Mirinho a esquecer Lúcia/Alika para não perder Virgínia. Marta insiste para que Diógenes reconheça a paternidade de Ritinha. Adônis ameaça revelar a Fortunato a presença de Carrapato caso Geralda não se afaste do cangaceiro.

Bartô anuncia um suposto milagre de Veneranda, irritando Viriato. Caetana conversa com Dona Menina sobre Tonho e Alika. Dumi tenta encontrar Kênia, mas Akin o acalma.

Binta leva um representante francês a Batanga, surpreendendo Jendal. Onildo e Niara se beijam. Enquanto isso, Mirinho contrata um capanga para atentar contra a vida de Tonho.

Reprodução / TV Globo
Mirinho quer Tonho morto em A Nobreza do Amor - Reprodução / TV Globo

Quinta-feira, 3 de setembro

Mirinho orienta o capanga sobre como encontrar Tonho. Onildo se declara para Niara e afirma que irá esperá-la. A pedido de Marta, Diógenes passa a dormir no quarto de hóspedes.

Kênia planeja usar os ingleses para afastar Binta e insinua a Campbell que Jendal e Binta estão se aproximando dos franceses. Marta repreende Virgínia, que se sente mal.

Fuad exige que Salma se afaste de Omar. Bartô comenta com Dôra que pretende procurar o bispo para santificar Veneranda.

Januário disfarça quando Ana Maria pergunta sobre o amor. Dumi recebe uma carta de Kênia, enquanto Jendal pressiona Campbell a rever seus acordos. Tonho acaba sendo alvo de uma tocaia.

Sexta-feira, 4 de setembro

Tonho consegue imobilizar o capanga e exige saber quem o contratou para matá-lo. Ele denuncia a Casemiro que Mirinho está por trás do atentado, deixando Graça e Caetana apavoradas. Graça, porém, suborna o matador para livrar o filho da acusação.

LEIA TAMBÉM: Emmy 2026: veja a lista completa de indicados deste ano

Fátima finge passar mal quando Salma fala de Omar. Viriato e Adônis se irritam com Geralda por abrigar Carrapato e Montanha em sua pensão. Diógenes avisa a Virgínia que precisará reconhecer Ritinha como filha para conseguir o perdão de Marta.

Casemiro passa mal e é levado por Tonho e Ana Maria até Onildo. Depois, encara Mirinho e afirma que o mandante do atentado deverá ser preso.

Sábado, 5 de setembro

Mirinho decide ir até o engenho, enquanto Graça o conforta e afirma que conseguiu se livrar do capanga. Alika descobre que Tonho sofreu um atentado.

Belmira revela toda a verdade sobre Ritinha a Marta, enquanto Tonho e Casemiro descobrem que o matador fugiu e passam a desconfiar. Fortunato garante que encontrará o capanga. Tonho confronta Mirinho sobre o atentado.

Bourgade seduz Jendal, que decide fechar negócio com os franceses mesmo diante da possível retaliação de Campbell.

Fortunato conta a Manoel que acredita que Mirinho foi o responsável pelo ataque. No engenho, Tonho e Caetana pedem para ir embora, mas Casemiro determina que quem deve deixar a casa é Mirinho.

Tudo sobre Taís Araújo em "A Nobreza do Amor"

Leia também

Resumo de 'Por Você': veja o que acontece nos capítulos de 24 a 29 de agosto
RESUMO DE POR VOCÊ

Resumo de 'Por Você': veja o que acontece nos capítulos de 24 a 29 de agosto
Resumo de A Nobreza do Amor: veja o que acontece nos capítulos de 24 a 29 de agosto
RESUMO DA NOVELA

Resumo de A Nobreza do Amor: veja o que acontece nos capítulos de 24 a 29 de agosto

Compartilhe

Tags

Imagem de Eduarda Barreto

Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

Siga Eduarda Barreto