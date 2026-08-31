Resumo de A Nobreza do Amor: veja o que acontece nos capítulos de 31 de agosto a 5 de setembro
Confira todas as emoções e reviravoltas desta semana em A Nobreza do Amor e fique por dentro do que acontece nos capítulos de 31/08 a 05/09!
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A semana será marcada por reviravoltas, conflitos e novas descobertas na novela.
Enquanto Alika se prepara para retornar a Batanga com o apoio da rainha Menemi, Tonho enfrenta as consequências de um atentado e passa a desconfiar de Mirinho.
Ao mesmo tempo, a verdade sobre a paternidade de Ritinha vem à tona, movimentando a relação entre Marta e Diógenes.
Confira os principais acontecimentos dos capítulos de 31 de agosto a 5 de setembro.
Resumo completo da semana de A Nobreza do Amor
Segunda-feira, 31 de agosto
Alika comemora o apoio da rainha Menemi e planeja retornar a Batanga, enquanto Tonho se preocupa. Chinua conta a Kênia que Dumi foi encontrado com vida.
Tonho revela a Caetana a verdadeira história de Alika, que teme seu compromisso com o povo de Barro Preto. Omar conversa com Onildo sobre a importância do retorno de Niara e Alika a Batanga. Carrapato se insinua para Geralda.
Sebastião encontra a carta sobre Ritinha, e Marta descobre que a menina é filha de Diógenes. Akin revela a Dumi que Kênia foi obrigada a se casar com Pascoal.
Terça-feira, 1º de setembro
Dumi sofre ao descobrir que Kênia se casou com Pascoal. Mirinho visita as terras de Tonho, despertando a desconfiança de Januário, e depois planeja prejudicar o rival, mas é repreendido por Manoel.
Marta confronta Diógenes sobre a paternidade de Ritinha e afirma a Viriato que a menina precisa saber quem é seu pai. Pascoal pressiona Kênia por notícias de Dumi, enquanto Viriato descobre que a carta sobre Ritinha desapareceu.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Tonho leva Bartô para armar uma suposta manifestação de milagres de Veneranda. Adônis flagra Geralda com Carrapato. Lúcia/Alika contrata Rosa para trabalhar no ateliê e teme que Tonho não consiga acompanhá-la a Batanga.
Quarta-feira, 2 de setembro
Manoel aconselha Mirinho a esquecer Lúcia/Alika para não perder Virgínia. Marta insiste para que Diógenes reconheça a paternidade de Ritinha. Adônis ameaça revelar a Fortunato a presença de Carrapato caso Geralda não se afaste do cangaceiro.
Bartô anuncia um suposto milagre de Veneranda, irritando Viriato. Caetana conversa com Dona Menina sobre Tonho e Alika. Dumi tenta encontrar Kênia, mas Akin o acalma.
Binta leva um representante francês a Batanga, surpreendendo Jendal. Onildo e Niara se beijam. Enquanto isso, Mirinho contrata um capanga para atentar contra a vida de Tonho.
Quinta-feira, 3 de setembro
Mirinho orienta o capanga sobre como encontrar Tonho. Onildo se declara para Niara e afirma que irá esperá-la. A pedido de Marta, Diógenes passa a dormir no quarto de hóspedes.
Kênia planeja usar os ingleses para afastar Binta e insinua a Campbell que Jendal e Binta estão se aproximando dos franceses. Marta repreende Virgínia, que se sente mal.
Fuad exige que Salma se afaste de Omar. Bartô comenta com Dôra que pretende procurar o bispo para santificar Veneranda.
Januário disfarça quando Ana Maria pergunta sobre o amor. Dumi recebe uma carta de Kênia, enquanto Jendal pressiona Campbell a rever seus acordos. Tonho acaba sendo alvo de uma tocaia.
Sexta-feira, 4 de setembro
Tonho consegue imobilizar o capanga e exige saber quem o contratou para matá-lo. Ele denuncia a Casemiro que Mirinho está por trás do atentado, deixando Graça e Caetana apavoradas. Graça, porém, suborna o matador para livrar o filho da acusação.
LEIA TAMBÉM: Emmy 2026: veja a lista completa de indicados deste ano
Fátima finge passar mal quando Salma fala de Omar. Viriato e Adônis se irritam com Geralda por abrigar Carrapato e Montanha em sua pensão. Diógenes avisa a Virgínia que precisará reconhecer Ritinha como filha para conseguir o perdão de Marta.
Casemiro passa mal e é levado por Tonho e Ana Maria até Onildo. Depois, encara Mirinho e afirma que o mandante do atentado deverá ser preso.
Sábado, 5 de setembro
Mirinho decide ir até o engenho, enquanto Graça o conforta e afirma que conseguiu se livrar do capanga. Alika descobre que Tonho sofreu um atentado.
Belmira revela toda a verdade sobre Ritinha a Marta, enquanto Tonho e Casemiro descobrem que o matador fugiu e passam a desconfiar. Fortunato garante que encontrará o capanga. Tonho confronta Mirinho sobre o atentado.
Bourgade seduz Jendal, que decide fechar negócio com os franceses mesmo diante da possível retaliação de Campbell.
Fortunato conta a Manoel que acredita que Mirinho foi o responsável pelo ataque. No engenho, Tonho e Caetana pedem para ir embora, mas Casemiro determina que quem deve deixar a casa é Mirinho.