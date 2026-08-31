Resumo de A Nobreza do Amor: veja o que acontece nos capítulos de 31 de agosto a 5 de setembro

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Confira todas as emoções e reviravoltas desta semana em A Nobreza do Amor e fique por dentro do que acontece nos capítulos de 31/08 a 05/09!

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A semana será marcada por reviravoltas, conflitos e novas descobertas na novela.

Enquanto Alika se prepara para retornar a Batanga com o apoio da rainha Menemi, Tonho enfrenta as consequências de um atentado e passa a desconfiar de Mirinho.

Ao mesmo tempo, a verdade sobre a paternidade de Ritinha vem à tona, movimentando a relação entre Marta e Diógenes.

Confira os principais acontecimentos dos capítulos de 31 de agosto a 5 de setembro.

Resumo completo da semana de A Nobreza do Amor

Novela A Nobreza do Amor - Reprodução/TV Globo

Segunda-feira, 31 de agosto

Alika comemora o apoio da rainha Menemi e planeja retornar a Batanga, enquanto Tonho se preocupa. Chinua conta a Kênia que Dumi foi encontrado com vida.

Tonho revela a Caetana a verdadeira história de Alika, que teme seu compromisso com o povo de Barro Preto. Omar conversa com Onildo sobre a importância do retorno de Niara e Alika a Batanga. Carrapato se insinua para Geralda.

Sebastião encontra a carta sobre Ritinha, e Marta descobre que a menina é filha de Diógenes. Akin revela a Dumi que Kênia foi obrigada a se casar com Pascoal.

Terça-feira, 1º de setembro

Dumi sofre ao descobrir que Kênia se casou com Pascoal. Mirinho visita as terras de Tonho, despertando a desconfiança de Januário, e depois planeja prejudicar o rival, mas é repreendido por Manoel.

Marta confronta Diógenes sobre a paternidade de Ritinha e afirma a Viriato que a menina precisa saber quem é seu pai. Pascoal pressiona Kênia por notícias de Dumi, enquanto Viriato descobre que a carta sobre Ritinha desapareceu.

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Tonho leva Bartô para armar uma suposta manifestação de milagres de Veneranda. Adônis flagra Geralda com Carrapato. Lúcia/Alika contrata Rosa para trabalhar no ateliê e teme que Tonho não consiga acompanhá-la a Batanga.

Quarta-feira, 2 de setembro

Manoel aconselha Mirinho a esquecer Lúcia/Alika para não perder Virgínia. Marta insiste para que Diógenes reconheça a paternidade de Ritinha. Adônis ameaça revelar a Fortunato a presença de Carrapato caso Geralda não se afaste do cangaceiro.

Bartô anuncia um suposto milagre de Veneranda, irritando Viriato. Caetana conversa com Dona Menina sobre Tonho e Alika. Dumi tenta encontrar Kênia, mas Akin o acalma.

Binta leva um representante francês a Batanga, surpreendendo Jendal. Onildo e Niara se beijam. Enquanto isso, Mirinho contrata um capanga para atentar contra a vida de Tonho.

Mirinho quer Tonho morto em A Nobreza do Amor - Reprodução / TV Globo

Quinta-feira, 3 de setembro

Mirinho orienta o capanga sobre como encontrar Tonho. Onildo se declara para Niara e afirma que irá esperá-la. A pedido de Marta, Diógenes passa a dormir no quarto de hóspedes.

Kênia planeja usar os ingleses para afastar Binta e insinua a Campbell que Jendal e Binta estão se aproximando dos franceses. Marta repreende Virgínia, que se sente mal.

Fuad exige que Salma se afaste de Omar. Bartô comenta com Dôra que pretende procurar o bispo para santificar Veneranda.

Januário disfarça quando Ana Maria pergunta sobre o amor. Dumi recebe uma carta de Kênia, enquanto Jendal pressiona Campbell a rever seus acordos. Tonho acaba sendo alvo de uma tocaia.

Sexta-feira, 4 de setembro

Tonho consegue imobilizar o capanga e exige saber quem o contratou para matá-lo. Ele denuncia a Casemiro que Mirinho está por trás do atentado, deixando Graça e Caetana apavoradas. Graça, porém, suborna o matador para livrar o filho da acusação.

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Fátima finge passar mal quando Salma fala de Omar. Viriato e Adônis se irritam com Geralda por abrigar Carrapato e Montanha em sua pensão. Diógenes avisa a Virgínia que precisará reconhecer Ritinha como filha para conseguir o perdão de Marta.

Casemiro passa mal e é levado por Tonho e Ana Maria até Onildo. Depois, encara Mirinho e afirma que o mandante do atentado deverá ser preso.

Sábado, 5 de setembro

Mirinho decide ir até o engenho, enquanto Graça o conforta e afirma que conseguiu se livrar do capanga. Alika descobre que Tonho sofreu um atentado.

Belmira revela toda a verdade sobre Ritinha a Marta, enquanto Tonho e Casemiro descobrem que o matador fugiu e passam a desconfiar. Fortunato garante que encontrará o capanga. Tonho confronta Mirinho sobre o atentado.

Bourgade seduz Jendal, que decide fechar negócio com os franceses mesmo diante da possível retaliação de Campbell.

Fortunato conta a Manoel que acredita que Mirinho foi o responsável pelo ataque. No engenho, Tonho e Caetana pedem para ir embora, mas Casemiro determina que quem deve deixar a casa é Mirinho.



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