Resumo de Quem Ama Cuida: veja o que acontece nos capítulos de 17 a 22 de agosto

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Descubra as reviravoltas marcantes na semana de Quem Ama Cuida e fique por dentro de todas as emoções dos capítulos exibidos de 17 a 22 de agosto!

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A semana de Quem Ama Cuida será marcada por descobertas importantes, conflitos familiares, novos desdobramentos na relação entre os personagens e decisões que podem mudar os rumos da trama.

Entre segredos, desconfianças, disputas e revelações, os próximos capítulos também prometem movimentar os romances e os planos de vingança.

Confira a seguir o resumo dos capítulos de segunda-feira (17) a sábado (22).

Resumo completo da semana de Quem Ama Cuida



Cena da novela Quem Ama Cuida - Reprodução/ TV Globo

Segunda-feira (17/08)

Dora sente-se culpada e pede para André ir embora. Otoniel conta a Adriana e a Mau Mau sobre Francesca. Adriana manda Iuri procurar o anel de Arthur. Pilar humilha Brigitte diante de Bia. Nancy nota a aproximação de Lyris com Ulisses ao ouvir a amiga falar do irmão de Arthur.

Edvaldo flagra Iuri no quarto de Diná com o anel de Arthur, e Iuri se vê obrigado a contar ao funcionário que é infiltrado de Adriana. Adriana encontra uma pista no anel de Arthur.

Pilar descobre que Brigitte mandou para as amigas o vídeo gravado por Edvaldo do desfile de Iuri e decide expulsá-la de casa.

Pedro pergunta a Ademir se ele pagou o perito do processo de Adriana para fraudar o laudo. Adriana descobre que Arthur deixou joias valiosas e barras de ouro em seu nome em um cofre no banco.

Terça-feira (18/08)

Adriana conclui que Arthur intuía que algo de ruim pudesse acontecer com ele. Ingrid e Rafael repreendem a mãe por ter expulsado Brigitte de casa. Elisa sente que Adriana e Mau Mau estão escondendo algo. Brigitte pede hospedagem na casa de Ulisses e Fábia.



Leia Também Conheça itens de casa e decoração presentes em novelas e realities em 2026

Iuri diz a Adriana que vai ajudá-la a transformar a fortuna deixada por Arthur em dinheiro, sem que a família Brandão descubra. Nancy descobre sobre a fortuna deixada para Adriana. Iuri é seduzido por Ingrid. Diná conta a Pilar que Brigitte está hospedada na casa de Ulisses.

Fábia comete um descuido ao falar com Carmita sobre o golpe que a amiga levou, perto de Bruna. Ademir convida Cléber para trabalhar com ele.

Adriana descobre, nas anotações de Pedro, que é possível que o laudo pericial de seu caso tenha sido fraudado para incriminá-la.

Quarta-feira (19/08)

Adriana agradece a Pedro por não ter desistido dos dois. Cléber não aceita trabalhar com Ademir. Bruna e Carmita ficam surpresas quando Ademir decide quitar sua dívida bancária. Elisa fala para Otoniel se aconselhar sobre seu dom espiritual.

Pedro discute com Cléber. Ademir diz a Luan que precisa pensar em uma maneira de enfraquecer Pedro. Silvana fica surpresa ao receber flores de Laurentino. Brigitte convoca Nicolau para ir com ela ao aniversário de Silvana.

Mirtes orienta Camilo no que dizer a Nancy, a fim de convencer a mãe do menino a não ir à escola dele. Adriana autoriza Iuri a vender as joias para o comprador que conseguiu. Pilar e Brigitte se encaram na festa de aniversário de Silvana.

Quinta-feira (20/08)

Pilar destrata Brigitte na frente de toda a família. Adriana comenta com Mau Mau sobre sua preocupação com a venda das joias. Nicolau responde às ofensas de Pilar. Ingrid deixa a festa de Silvana, vai para a joalheria com Iuri, e os dois acabam ficando juntos.

Mau Mau encontra com Felipe. Joel não acredita na história que Otoniel lhe conta de como conheceu Francesca, mas reconhece o afeto dele.

LEIA TAMBÉM: Emmy 2026: veja a lista completa de indicados deste ano

Elisa pede a Enéas para não comentar com Otoniel que os dois estão se encontrando. César fica preocupado com Brigitte. Adriana e Mau Mau presenciam César sofrendo um assalto.

Sexta-feira (21/08)

Adriana ajuda César após o assalto, e ele decide marcar sessões de fisioterapia com a moça. Pedro e Ademir discutem na presença de Bruna e Carmita. Silvana propõe a Tiago que ambos se aproximem de Ulisses, a fim de que o filho recupere a presidência da joalheria.

Ulisses conta a Ingrid que Pilar casou com o pai de Brigitte por interesse. Adriana diz a Mau Mau que tem medo de que Pedro a julgue por causa do plano de vingança. Otoniel comenta com Elisa que Joel não acreditou em sua história com Francesca.

Carmita agradece Ademir por quitar sua dívida com o banco. Adriana registra quando Pedro comenta que André e Dora se amam. Adriana mente para Pedro e vai com Iuri ao encontro do comprador das joias.

Sábado (22/08)

Pedro decide esperar Adriana na casa dela para descobrir o motivo de sua mentira. Adriana vende as joias para um sheik. Adriana conta a Pedro e à família sobre a herança que recebeu de Arthur e recebe o apoio do namorado ao comunicar seu plano de vingança.

Carmita conta a Tiago que Bruna irá se separar de Pedro. Adriana prevê que Bruna possa usar sua doença para evitar a separação.

André avisa a Dora que saiu a data do julgamento de Ademir. Dora e André se beijam. Pedro fica surpreso com a visita de Pilar. Adriana procura Bruna.



Tudo que você precisa saber sobre Por Você

