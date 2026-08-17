Resumo de 'Por Você': veja o que acontece nos capítulos de 17 a 22 de agosto

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A grande estreia de Por Você é hoje e traz emoções imperdíveis. Confira o que vai acontecer nos primeiros capítulos da novela de 17 a 22 de agosto!

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Por Você estreia hoje com uma semana intensa, repleta de desafios, reviravoltas e situações que prometem balançar o público logo nos primeiros capítulos.

Entre relações familiares estremecidas, conflitos no ambiente profissional e decisões de alto risco, os protagonistas enfrentam dilemas decisivos que dão o tom inicial e mudam para sempre os rumos da história.

Acompanhe todas as emoções e os desdobramentos que vão ditar o ritmo dessa nova atração a partir de hoje.

Resumo completo da semana de Por Você



Segunda-feira (17/08)

Bela promete a Juli que buscará Samuca na escola, mas precisa atender uma grávida que entra em trabalho de parto no mercado. Vanessa se irrita quando Bela decide internar a paciente em seu hospital particular, enquanto Pérola apoia a obstetra.

Peixe reclama da ausência de Bela na convivência com ele e os irmãos. Pérola discute com Vanessa sobre a passagem da presidência do hospital. A herdeira comenta com Giovana que pensa em demitir Bela.

Gabriel lembra de quando era noivo da obstetra e se desentende com Vanessa. Juarez causa um acidente de carro e foge sem prestar socorro.

Bela e Juli sofrem um grave acidente, e a técnica de enfermagem fica em estado grave. Antes da tragédia, Juli faz Bela prometer que cuidará de seus filhos.

Terça-feira (18/08)

Bela se desespera com a morte de Juli. Lucas é avisado sobre o estado de saúde de Glorinha, Ítalo, Samuca e Peixe e os leva ao hospital. Os quatro irmãos descobrem que Juli morreu, e Peixe se revolta contra Bela. A obstetra conhece Lucas, que a conforta após a tragédia.

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Leandra sofre com a falta de atenção de Vanessa, enquanto Gabriel apoia a filha. Vanessa prepara a inauguração de uma nova ala do hospital. Toy se encanta por Leandra. Bela pede ajuda a Gabriel para encontrar o responsável pelo acidente.

Pérola, Gabriel e Giovana tentam convencer Vanessa a cancelar a inauguração. Peixe se responsabiliza pelos irmãos e rejeita a ajuda de Bela. A obstetra confronta Peixe e anuncia que cuidará dele e dos irmãos.

Quarta-feira (19/08)

Dulce se surpreende ao chegar à casa de Bela e encontrar as crianças de Juli. A obstetra começa a perceber o tamanho da responsabilidade que assumiu ao prometer cuidar dos filhos da amiga. Juarez conclui que é responsável pela morte de Juli e se desespera.

Toy confessa a Próspero que está fascinado por Leandra. Vitor e Leandra se dão as mãos no hospital. Gabriel ajuda Bela a cuidar das crianças. Peixe decide voltar para casa, mas os irmãos permanecem com Bela.

Vanessa sente ciúmes da atenção de Gabriel com a obstetra e encontra uma mensagem suspeita de Pérola para ele. Lucas apoia Bela. Dalila afirma que não abandonará Peixe. Bela vai à casa de Iara e garante a Juarez que descobrirá quem matou Juli.

Quinta-feira (20/08)

Bela comenta com Iara sobre o estado abatido de Juarez. A médica tenta organizar sua rotina com as crianças e recebe o apoio de Glorinha. Peixe volta para a casa de Bela, que leva os irmãos para a escola.

Vanessa incentiva uma paciente a reclamar de Bela na ouvidoria do hospital. Juarez decide esconder de Iara e da filha seu envolvimento no acidente. Samuca sofre na escola, e Ítalo o ajuda.

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Bela se emociona com o apoio de Gabriel. Próspero e Clemente discutem, e Toy interrompe a briga. Vanessa ouve Gabriel e Pérola conversando sobre a possibilidade de Bela assumir a presidência do hospital.

Sexta-feira (21/08)

Vanessa fica furiosa com Bela e a destrata. Pérola revela à obstetra que tem planos para ela no hospital. Vanessa relembra a perda do filho no passado e culpa Bela. Bela conversa com Gabriel sobre os filhos de Juli.

Zé faz uma negociação com Juarez. Ítalo sofre durante as aulas de judô e sente falta da mãe. Dulce pede demissão a Bela. Lucas alerta a obstetra sobre o comportamento de Peixe na escola.

Leandra pede atenção a Vanessa. Bela faz um acordo com Peixe. Em meio à aproximação entre os dois, Bela e Lucas se beijam.

Sábado (22/08)

Bela diz a Lucas que não está em um momento adequado para se envolver com alguém. Vanessa anuncia a Pérola e Gabriel que pretende vender o hospital para Junqueira. Leandra acompanha Bela durante um parto.

Peixe esquece a chave da casa de Bela e vai ao hospital com os irmãos. Vanessa inaugura sua ala especial e provoca Bela. Bela leva as crianças ao shopping, onde todos se lembram de Juli. Dalila compra um vestido novo, e Iara alerta a filha sobre os gastos.

Bela percebe uma mudança no comportamento de Peixe. Vanessa destrata Gabriel, que decide sair de casa. Transtornada, Vanessa denuncia Bela ao Conselho Tutelar por abrigar quatro órfãos ilegalmente. Uma representante do Conselho comunica à obstetra que ela terá de levar as crianças para um abrigo.