Resumo de A Nobreza do Amor: veja o que acontece nos capítulos de 17 a 22 de agosto

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Confira todas as emoções e reviravoltas da semana em A Nobreza do Amor e fique por dentro de tudo o que acontece nos capítulos de 17 a 22 de agosto!

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Os próximos capítulos de A Nobreza do Amor trazem novos desdobramentos para os personagens.

Com romances, conflitos familiares, decisões importantes e situações que podem mudar os rumos da história.

Confira o resumo dos capítulos que serão exibidos entre segunda-feira (17) e sábado (22) de agosto.

Resumo completo da semana de A Nobreza do Amor

Dona Menina evita tragédia comTonho em A Nobreza do Amor - Reprodução / Globo

Segunda-feira (17/8) — Capítulo 123

Alika sente orgulho ao visitar as terras de Tonho. Adalgisa se insinua para Mirinho, e Marta e Virgínia percebem a situação. Virgínia finge naturalidade diante de Adalgisa e Mirinho, deixando Marta surpresa.

Viriato alerta Bartô para desistir das artimanhas para transformar Veneranda em santa. Marta confronta Diógenes e diz que o marido parece ter medo de Virgínia.

Alika desabafa com Niara sobre ter lutas diferentes de Tonho. Binta orienta Kênia sobre como deve se vestir para o jantar, e Jendal estranha a aparência da filha.

Terça-feira (18/8) — Capítulo 124

Jendal aprova o novo visual recatado de Kênia e elogia Binta. Omar percebe o interesse de Onildo por Niara. Tonho ajuda Nilo e sua família, e Alika se emociona com a atitude do amado.

LEIA TAMBÉM: Resumo de Quem Ama Cuida: veja o que acontece nos capítulos de 17 a 22 de agosto

Adalgisa parte após desenhar o vestido de Virgínia e a vê conversando com Sebastião. Sebastião diz a Virgínia que Niara e Alika estão prestes a partir para a Turquia.

Bartô se anima com a chegada de romeiros a Barro Preto em busca do milagre de Veneranda, mas Viriato espanta os visitantes. Adalgisa provoca Mirinho, e Virgínia humilha a modista.

Quarta-feira (19/8) — Capítulo 125

Virgínia garante que Mirinho será seu marido. Kênia reclama de Binta com Chinua, que confronta Pascoal. Campbell e Binta se estranham, e Jendal percebe a situação.

Niara se preocupa com a demora de Alika em voltar do engenho, enquanto Omar sofre ao ver Tonho muito próximo dela, trabalhando juntos em suas terras. Alika ajuda Rosa, e Tonho admira a amada. Ana Maria se diverte com Manoel, e Caetana comemora.

Salma sofre com a proximidade de sua união com Fuad. José aconselha Alika a pensar melhor sobre sua relação com Tonho, a fim de proteger sua missão em Batanga. Jendal se prepara para oficializar o casamento com Binta. Sebastião tira uma foto de Alika.

Quinta-feira (20/8) — Capítulo 126

Alika deduz que alguém tirou uma foto dela, mas Tonho acredita que tenha sido uma coincidência. Viriato descobre uma carta da mãe de Ritinha entre os pertences de Belmira.



Leia Também Conheça itens de casa e decoração presentes em novelas e realities em 2026

Salma desconfia de Fuad, que olha com interesse para Belmira. Dôra e Bartô recebem Carmen e Murilo na festa das bodas de Marta e Diógenes. Carmen se interessa por Adônis, e Geralda não gosta. Fortunato agride Maria Helena ao perceber a presença de Murilo, deixando Manoel desesperado.

Fortunato tranca Maria Helena em seu quarto, e Manoel e Dôra a ajudam. Sebastião garante a Virgínia que conseguiu a foto de Alika. Kênia tenta enviar suas joias aos rebeldes, mas Pascoal intercepta o esquema. Omar se declara para Alika e a beija.

Viriato reza por Tonho em A Nobreza do Amor - Reprodução / Globo

Sexta-feira (21/8) — Capítulo 127

Alika se revolta contra Omar e afirma que não se submeterá a ele em troca de sua ajuda. Tem início a cerimônia de casamento de Jendal e Binta. Maria Helena volta para a festa de Marta e Diógenes, e Murilo lhe dedica uma canção.

Manoel sofre com a decisão da mãe, enquanto Graça desconfia da proximidade entre Maria Helena e Murilo. Sebastião acerta com o fotógrafo o registro feito de Alika. Pascoal intercepta a fuga de Kênia após o casamento do pai, mas Dumi, mesmo ferido pelos soldados, consegue escapar.

LEIA TAMBÉM: Emmy 2026: veja a lista completa de indicados deste ano

Viriato confronta Belmira sobre a história de Ritinha. Geralda flagra Adônis com Carmen. Murilo e Maria Helena se beijam, enquanto Manoel cuida de Fortunato. Durante sua fuga, Dumi acaba desmaiando.

Sábado (22/8) — Capítulo 128

Akin e Ladisa se preocupam com a demora de Dumi. Pascoal entrega Kênia para Jendal, que volta a castigar a filha, trancando-a em seu quarto. Murilo convida Maria Helena para fugir com ele. Fortunato descobre que Maria Helena conseguiu se libertar de seus aposentos.

Omar desabafa com Onildo e pede perdão a Alika. Maria Helena se despede de Manoel e afirma que viajará com Murilo, mas Fortunato vê a jovem partindo com ele.

Tonho não gosta de ver Omar com Alika. Akin encontra a camisa de Dumi. Sebastião diz a Virgínia que em breve estará com a foto de Alika.



VEJA TAAMBÉM: Tudo que você precisa saber sobre Por Você

