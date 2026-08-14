Conheça itens de casa e decoração presentes em novelas e realities em 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Produtos de mesa posta, decoração, cozinha e organização aparecem em novelas, realities e programas de TV exibidos ao longo de 2026

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Itens das marcas Wolff e Lyor, do Grupo Rojemac, vêm sendo utilizados na composição de cenários de produções de televisão ao longo de 2026. Peças de mesa posta, decoração, cozinha, bar, organização e utilidades domésticas aparecem em diferentes ambientes de novelas, realities e programas de entretenimento e gastronomia.

Nas novelas, os produtos integram a ambientação de histórias exibidas em diferentes horários. Em Nobreza do Amor, trama de época das 18h, estão presentes peças como taças e potiches em cristal da linha Queen, o prato para bolo Geneva, os copos Glasgow e a jarra Italy Âmbar.

Produtos do Grupo Rojemac - Divulgação

Em Coração Acelerado, novela das 19h, aparelhos de jantar Maldivas, faqueiros Viena e taças de vinho e champanhe da linha Verônica aparecem em diferentes espaços. As linhas Bee e New Butterfly também fazem parte da ambientação da produção, que tem como um dos temas o protagonismo feminino no universo sertanejo.

Produtos do Grupo Rojemac - Divulgação

Já em Quem Ama Cuida, exibida no horário nobre, itens das duas marcas são utilizados em diferentes ambientes da trama, incluindo produtos voltados para mesa posta, decoração, cozinha, bar e organização.

Para o diretor executivo do Grupo Rojemac, Mauricio Candi, a utilização dos produtos em produções audiovisuais evidencia a presença de objetos do cotidiano na construção dos ambientes retratados na televisão.

“Os cenários ajudam a mostrar como os objetos fazem parte da rotina e dos momentos vividos dentro de casa. Para nós, é interessante acompanhar essa presença em produções que chegam a públicos diversos”, afirma.





A participação do Grupo Rojemac em produções audiovisuais também inclui programas de outros formatos. Em 2026, produtos Wolff e Lyor foram utilizados em atrações como Big Brother Brasil, da Globo; Love Taste – Receita para o Amor, do SBT; Escola de Sabores e Vida de Merendeira, da Band; e Casa do Patrão, da Record TV.

Produtos do Grupo Rojemac - Divulgação Produtos do Grupo Rojemac - Divulgação Produtos do Grupo Rojemac - Divulgação

Fora do Brasil, os produtos também foram utilizados no reality Apostarías por mí?, exibido nos Estados Unidos e no México e gravado nas instalações de A Fazenda, da Record TV.

A presença em produções televisivas já havia ocorrido em anos anteriores, em programas e novelas como Mania de Você e É de Casa, da Globo, além de Big Brother Brasil, Estrela da Casa, A Fazenda, A Grande Conquista e MasterChef Brasil.

Sobre o Grupo Rojemac

Fundado em 2000, o Grupo Rojemac atua no segmento de utilidades domésticas, presentes e decoração, com marcas como Wolff e Lyor. A empresa distribui produtos por meio de redes varejistas e lojas especializadas e também mantém a WolyCasa, plataforma de comércio eletrônico do grupo. A atuação inclui ainda a Rojemac Profissional, voltada ao segmento HORECA.