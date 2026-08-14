Conheça itens de casa e decoração presentes em novelas e realities em 2026
Produtos de mesa posta, decoração, cozinha e organização aparecem em novelas, realities e programas de TV exibidos ao longo de 2026
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Itens das marcas Wolff e Lyor, do Grupo Rojemac, vêm sendo utilizados na composição de cenários de produções de televisão ao longo de 2026. Peças de mesa posta, decoração, cozinha, bar, organização e utilidades domésticas aparecem em diferentes ambientes de novelas, realities e programas de entretenimento e gastronomia.
Nas novelas, os produtos integram a ambientação de histórias exibidas em diferentes horários. Em Nobreza do Amor, trama de época das 18h, estão presentes peças como taças e potiches em cristal da linha Queen, o prato para bolo Geneva, os copos Glasgow e a jarra Italy Âmbar.
Em Coração Acelerado, novela das 19h, aparelhos de jantar Maldivas, faqueiros Viena e taças de vinho e champanhe da linha Verônica aparecem em diferentes espaços. As linhas Bee e New Butterfly também fazem parte da ambientação da produção, que tem como um dos temas o protagonismo feminino no universo sertanejo.
Já em Quem Ama Cuida, exibida no horário nobre, itens das duas marcas são utilizados em diferentes ambientes da trama, incluindo produtos voltados para mesa posta, decoração, cozinha, bar e organização.
Para o diretor executivo do Grupo Rojemac, Mauricio Candi, a utilização dos produtos em produções audiovisuais evidencia a presença de objetos do cotidiano na construção dos ambientes retratados na televisão.
“Os cenários ajudam a mostrar como os objetos fazem parte da rotina e dos momentos vividos dentro de casa. Para nós, é interessante acompanhar essa presença em produções que chegam a públicos diversos”, afirma.
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A participação do Grupo Rojemac em produções audiovisuais também inclui programas de outros formatos. Em 2026, produtos Wolff e Lyor foram utilizados em atrações como Big Brother Brasil, da Globo; Love Taste – Receita para o Amor, do SBT; Escola de Sabores e Vida de Merendeira, da Band; e Casa do Patrão, da Record TV.
Fora do Brasil, os produtos também foram utilizados no reality Apostarías por mí?, exibido nos Estados Unidos e no México e gravado nas instalações de A Fazenda, da Record TV.
A presença em produções televisivas já havia ocorrido em anos anteriores, em programas e novelas como Mania de Você e É de Casa, da Globo, além de Big Brother Brasil, Estrela da Casa, A Fazenda, A Grande Conquista e MasterChef Brasil.
Sobre o Grupo Rojemac
Fundado em 2000, o Grupo Rojemac atua no segmento de utilidades domésticas, presentes e decoração, com marcas como Wolff e Lyor. A empresa distribui produtos por meio de redes varejistas e lojas especializadas e também mantém a WolyCasa, plataforma de comércio eletrônico do grupo. A atuação inclui ainda a Rojemac Profissional, voltada ao segmento HORECA.