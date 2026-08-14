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Novela | Notícia

Conheça itens de casa e decoração presentes em novelas e realities em 2026

Produtos de mesa posta, decoração, cozinha e organização aparecem em novelas, realities e programas de TV exibidos ao longo de 2026

Por Catêrine Costa Publicado em 14/08/2026 às 17:24
Cena da novela Quem Ama Cuida
Cena da novela Quem Ama Cuida - Reprodução/ TV Globo

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Itens das marcas Wolff e Lyor, do Grupo Rojemac, vêm sendo utilizados na composição de cenários de produções de televisão ao longo de 2026. Peças de mesa posta, decoração, cozinha, bar, organização e utilidades domésticas aparecem em diferentes ambientes de novelas, realities e programas de entretenimento e gastronomia.

Nas novelas, os produtos integram a ambientação de histórias exibidas em diferentes horários. Em Nobreza do Amor, trama de época das 18h, estão presentes peças como taças e potiches em cristal da linha Queen, o prato para bolo Geneva, os copos Glasgow e a jarra Italy Âmbar.

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Produtos do Grupo Rojemac - Divulgação

Em Coração Acelerado, novela das 19h, aparelhos de jantar Maldivas, faqueiros Viena e taças de vinho e champanhe da linha Verônica aparecem em diferentes espaços. As linhas Bee e New Butterfly também fazem parte da ambientação da produção, que tem como um dos temas o protagonismo feminino no universo sertanejo.

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Produtos do Grupo Rojemac - Divulgação

Já em Quem Ama Cuida, exibida no horário nobre, itens das duas marcas são utilizados em diferentes ambientes da trama, incluindo produtos voltados para mesa posta, decoração, cozinha, bar e organização.

Para o diretor executivo do Grupo Rojemac, Mauricio Candi, a utilização dos produtos em produções audiovisuais evidencia a presença de objetos do cotidiano na construção dos ambientes retratados na televisão.

“Os cenários ajudam a mostrar como os objetos fazem parte da rotina e dos momentos vividos dentro de casa. Para nós, é interessante acompanhar essa presença em produções que chegam a públicos diversos”, afirma.

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A participação do Grupo Rojemac em produções audiovisuais também inclui programas de outros formatos. Em 2026, produtos Wolff e Lyor foram utilizados em atrações como Big Brother Brasil, da Globo; Love Taste – Receita para o Amor, do SBT; Escola de Sabores e Vida de Merendeira, da Band; e Casa do Patrão, da Record TV.

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Produtos do Grupo Rojemac - Divulgação
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Produtos do Grupo Rojemac - Divulgação
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Produtos do Grupo Rojemac - Divulgação

Fora do Brasil, os produtos também foram utilizados no reality Apostarías por mí?, exibido nos Estados Unidos e no México e gravado nas instalações de A Fazenda, da Record TV.

A presença em produções televisivas já havia ocorrido em anos anteriores, em programas e novelas como Mania de Você e É de Casa, da Globo, além de Big Brother Brasil, Estrela da Casa, A Fazenda, A Grande Conquista e MasterChef Brasil.

Sobre o Grupo Rojemac

Fundado em 2000, o Grupo Rojemac atua no segmento de utilidades domésticas, presentes e decoração, com marcas como Wolff e Lyor. A empresa distribui produtos por meio de redes varejistas e lojas especializadas e também mantém a WolyCasa, plataforma de comércio eletrônico do grupo. A atuação inclui ainda a Rojemac Profissional, voltada ao segmento HORECA.

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Catêrine Costa

ccoliveira@jc.com.br

No NE10, atuo como jornalista especializada em entretenimento, com foco em temas relacionados à beleza, astrologia, celebridades e cultura. Minha missão é oferecer aos leitores conteúdos envolventes e informativos, mantendo-os atualizados sobre todas as novidades.