Resumo de Quem Ama Cuida: veja o que acontece nos capítulos de 10 a 15 de agosto de 2026
Adriana e Pedro reatam, Iuri é desmascarado e Brigitte é expulsa. No fim, Adriana descobre que Arthur deixou joias e ouro para ela em um cofre!
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A semana será marcada por emoções intensas, conflitos familiares, revelações e decisões que podem mudar os rumos da história.
Os personagens de Quem Ama Cuida enfrentarão situações delicadas, enquanto antigos problemas voltam a ganhar força e novos mistérios começam a surgir.
Entre relacionamentos abalados, segredos do passado e descobertas inesperadas, os próximos capítulos prometem movimentar diferentes núcleos da novela. Confira os principais acontecimentos de segunda-feira (10) a sábado (15).
Resumo completo da semana de Quem Ama Cuida
Segunda-feira, 10 de agosto
Dora encontrará Ademir em sua academia de dança. Enquanto isso, Bruna tentará prejudicar o tratamento para manter Pedro ao seu lado.
André descobrirá que o perito responsável por assinar o laudo de Arthur estava envolvido em fraudes e foi encontrado morto. Em meio aos acontecimentos, Adriana e Iuri se encontrarão.
Terça-feira, 11 de agosto
Adriana orientará Iuri sobre como deverá se comportar com Pilar. Otoniel encontrará Francesca, enquanto Mau Mau verá o avô falando e dançando sozinho no jardim. Edvaldo flagrará Iuri vasculhando o escritório que pertencia a Arthur.
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Diná se sentirá humilhada por Pilar. Nancy sugerirá que Adriana abra o coração para Joel, mas ela afirmará que ainda ama Pedro. Adriana também comentará com Otoniel que o anel de estimação de Arthur desapareceu.
Pedro contará a Adriana sobre a doença de Bruna e revelará sua intenção de se separar da mulher. Em seguida, Pedro e Adriana se beijarão.
Quarta-feira, 12 de agosto
Elisa interromperá o clima entre Pedro e Adriana. Edvaldo registrará Pilar observando Iuri desfilar em trajes de banho. Francesca aparecerá para Otoniel e afirmará que o anel de Arthur está na casa do ex-patrão. Brigitte acusará Bia de não cuidar direito da filha.
Ademir refletirá sobre a ideia de Carmita de se hospedar em sua casa para conviver com Pedro. Adriana ficará sabendo por Pedro, Cléber e André que a promotoria acatou as denúncias de Suely.
Edvaldo mostrará a Ingrid o vídeo do desfile de Iuri para Pilar. Iuri contará a Adriana sobre as informações relacionadas ao desfile que precisou fazer para Pilar. André oferecerá apoio a Dora. Ademir entra na casa de Dora e quase flagra a ex-mulher com André.
Quinta-feira, 13 de agosto
Dora deixará claro para Ademir que seu casamento chegou ao fim. Silvana aceitará comemorar o aniversário com a família após a insistência de Tiago.
César pedirá a Rafael que atenda Brigitte em seu lugar. Pedro ficará perplexo ao saber que Ademir se hospedará na casa de Carmita. Bruna entrará em desespero quando Pedro insinuar que deseja se separar. Pedro convidará Adriana para jantar.
Adriana declarará seu amor por Pedro, e os dois passarão a noite juntos. Joel incentivará Camilo a conversar com Nancy. Mais tarde, Adriana contará a Pedro que foi forçada a se afastar do advogado depois de sofrer ameaças.
Sexta-feira, 14 de agosto
Adriana confessará a Pedro que ainda teme a ameaça que recebeu. Rosa dirá a Pilar que a patroa deveria ser mais gentil com Brigitte e ameaçará contar tudo o que sabe sobre o pai da jovem. Bruna reagirá quando Pedro decidir colocar um ponto final no relacionamento dos dois.
Elisa explicará a Adriana e Mau Mau que Otoniel vê espíritos. Adriana comentará com Nancy que precisa descobrir os problemas de Ulisses para planejar sua vingança. Dora ficará irritada com Carmita ao descobrir que a amiga hospedou Ademir em sua casa.
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Lyris, por sua vez, não contará a Adriana sobre o vício de Ulisses no jogo. André alertará Pedro sobre o perigo de investigar a morte do perito para tentar reabrir o processo de Adriana. Enquanto isso, Dora e André se beijarão.
Sábado, 15 de agosto
Dora se sentirá culpada e pedirá que André vá embora. Otoniel contará a Adriana e Mau Mau sobre Francesca. Adriana mandará Iuri procurar o anel de Arthur. Pilar humilhará Brigitte diante de Bia.
Nancy perceberá a aproximação de Lyris com Ulisses ao ouvir a amiga falar sobre o irmão de Arthur. Edvaldo flagrará Iuri no quarto de Diná com o anel de Arthur. Sem saída, Iuri será obrigado a revelar ao funcionário que é infiltrado de Adriana.
Adriana encontrará uma pista no anel de Arthur. Enquanto isso, Pilar descobrirá que Brigitte enviou para as amigas o vídeo gravado por Edvaldo durante o desfile de Iuri e expulsará a jovem de casa.
Pedro perguntará a Ademir se ele pagou o perito do processo de Adriana para fraudar o laudo. No fim, Adriana descobrirá que Arthur deixou joias valiosas e barras de ouro em seu nome, guardadas em um cofre no banco.