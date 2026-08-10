Resumo de Coração Acelerado: veja o que acontece na última semana da novela
Confira o resumo da última semana de Coração Acelerado e fique por dentro de tudo que vai acontecer nos capítulos de 10 a 15 de agosto!
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Coração Acelerado entra em sua última semana com a reta final cercada de expectativas. Depois de uma história marcada por romances, conflitos, reviravoltas e segredos, os personagens se aproximam dos momentos decisivos que vão definir seus destinos.
Os últimos capítulos prometem fechar as principais tramas e encaminhar os desfechos das histórias que acompanharam o público ao longo da novela.
Com a chegada do capítulo final, a expectativa aumenta para descobrir como cada personagem terminará sua trajetória.
Confira o resumo dos capítulos da última semana, de segunda-feira (10) a sábado (15), e saiba o que está previsto para a reta final da novela.
Resumo da última semana de Coração Acelerado
Segunda-feira, 10 de agosto
João Raul dirá a Agrado que não está conseguindo conviver com o próprio sucesso. Mais tarde, ele confessará a Luan o que sente por Agrado. Laurinha ficará contente ao ver Esteban cuidando de Manu.
Enquanto isso, Agrado desabafará com Eduarda sobre sua decepção com João Raul, que também receberá o apoio de Walmir. Naiane receberá um convite profissional de Tuneca. Gael contará a Irene que pretende voltar para a fazenda, deixando Naiane abalada com a possibilidade de sua partida.
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Sol decidirá ficar com Eduarda, com a aprovação de Valéria. Leandro, porém, desconfiará de que Eduarda esteja planejando alguma coisa com Cláudio. Cinara desabafará com Nora sobre Palhares. Osmar contará a Zilá que Cinara se mudou para a casa de Nora.
Terça-feira, 11 de agosto
Naiane e Gael sentirão falta um do outro após a partida. Enquanto isso, Eduarda pedirá Leandro em casamento.
Em outro núcleo, Zilá invadirá a casa de Nora e confrontará Cinara. Cinara aconselhará Zilá a contar a verdade sobre Jean Carlos para Janete.
Quarta-feira, 12 de agosto
O resumo do capítulo de quarta-feira não foi divulgado.
Quinta-feira, 13 de agosto
O resumo do capítulo de quinta-feira não foi divulgado.
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Sexta-feira, 14 de agosto
O resumo do capítulo de sexta-feira não foi divulgado.
Sábado, 15 de agosto
A programação contará com a reprise do último capítulo da novela.