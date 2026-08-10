Resumo de Coração Acelerado: veja o que acontece na última semana da novela

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Confira o resumo da última semana de Coração Acelerado e fique por dentro de tudo que vai acontecer nos capítulos de 10 a 15 de agosto!

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Coração Acelerado entra em sua última semana com a reta final cercada de expectativas. Depois de uma história marcada por romances, conflitos, reviravoltas e segredos, os personagens se aproximam dos momentos decisivos que vão definir seus destinos.

Os últimos capítulos prometem fechar as principais tramas e encaminhar os desfechos das histórias que acompanharam o público ao longo da novela.

Com a chegada do capítulo final, a expectativa aumenta para descobrir como cada personagem terminará sua trajetória.

Confira o resumo dos capítulos da última semana, de segunda-feira (10) a sábado (15), e saiba o que está previsto para a reta final da novela.

Resumo da última semana de Coração Acelerado

Coração Acelerado: Naiane flagra Eduarda e Leandro e vaza fotos - Reprodução/TV Globo

Segunda-feira, 10 de agosto

João Raul dirá a Agrado que não está conseguindo conviver com o próprio sucesso. Mais tarde, ele confessará a Luan o que sente por Agrado. Laurinha ficará contente ao ver Esteban cuidando de Manu.

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Enquanto isso, Agrado desabafará com Eduarda sobre sua decepção com João Raul, que também receberá o apoio de Walmir. Naiane receberá um convite profissional de Tuneca. Gael contará a Irene que pretende voltar para a fazenda, deixando Naiane abalada com a possibilidade de sua partida.

Sol decidirá ficar com Eduarda, com a aprovação de Valéria. Leandro, porém, desconfiará de que Eduarda esteja planejando alguma coisa com Cláudio. Cinara desabafará com Nora sobre Palhares. Osmar contará a Zilá que Cinara se mudou para a casa de Nora.

Terça-feira, 11 de agosto

Naiane e Gael sentirão falta um do outro após a partida. Enquanto isso, Eduarda pedirá Leandro em casamento.

Em outro núcleo, Zilá invadirá a casa de Nora e confrontará Cinara. Cinara aconselhará Zilá a contar a verdade sobre Jean Carlos para Janete.

Coração Acelerado (02/07): Zilá planeja sabotagem e casal se beija - Reprodução/TV Globo

Quarta-feira, 12 de agosto

O resumo do capítulo de quarta-feira não foi divulgado.

Quinta-feira, 13 de agosto

O resumo do capítulo de quinta-feira não foi divulgado.

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Sexta-feira, 14 de agosto

O resumo do capítulo de sexta-feira não foi divulgado.

Sábado, 15 de agosto

A programação contará com a reprise do último capítulo da novela.



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