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Resumo de Coração Acelerado: veja o que acontece na última semana da novela

Confira o resumo da última semana de Coração Acelerado e fique por dentro de tudo que vai acontecer nos capítulos de 10 a 15 de agosto!

Por Eduarda Barreto Publicado em 10/08/2026 às 16:36
Coração Acelerado entra na última semana
Coração Acelerado entra na última semana - Reprodução/TV Globo

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Coração Acelerado entra em sua última semana com a reta final cercada de expectativas. Depois de uma história marcada por romances, conflitos, reviravoltas e segredos, os personagens se aproximam dos momentos decisivos que vão definir seus destinos.

Os últimos capítulos prometem fechar as principais tramas e encaminhar os desfechos das histórias que acompanharam o público ao longo da novela.

Com a chegada do capítulo final, a expectativa aumenta para descobrir como cada personagem terminará sua trajetória.

Confira o resumo dos capítulos da última semana, de segunda-feira (10) a sábado (15), e saiba o que está previsto para a reta final da novela.

Resumo da última semana de Coração Acelerado

Reprodução/TV Globo
Coração Acelerado: Naiane flagra Eduarda e Leandro e vaza fotos - Reprodução/TV Globo

Segunda-feira, 10 de agosto

João Raul dirá a Agrado que não está conseguindo conviver com o próprio sucesso. Mais tarde, ele confessará a Luan o que sente por Agrado. Laurinha ficará contente ao ver Esteban cuidando de Manu.

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Enquanto isso, Agrado desabafará com Eduarda sobre sua decepção com João Raul, que também receberá o apoio de Walmir. Naiane receberá um convite profissional de Tuneca. Gael contará a Irene que pretende voltar para a fazenda, deixando Naiane abalada com a possibilidade de sua partida.

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Sol decidirá ficar com Eduarda, com a aprovação de Valéria. Leandro, porém, desconfiará de que Eduarda esteja planejando alguma coisa com Cláudio. Cinara desabafará com Nora sobre Palhares. Osmar contará a Zilá que Cinara se mudou para a casa de Nora.

Terça-feira, 11 de agosto

Naiane e Gael sentirão falta um do outro após a partida. Enquanto isso, Eduarda pedirá Leandro em casamento.

Em outro núcleo, Zilá invadirá a casa de Nora e confrontará Cinara. Cinara aconselhará Zilá a contar a verdade sobre Jean Carlos para Janete.

Reprodução/TV Globo
Coração Acelerado (02/07): Zilá planeja sabotagem e casal se beija - Reprodução/TV Globo

Quarta-feira, 12 de agosto

O resumo do capítulo de quarta-feira não foi divulgado.

Quinta-feira, 13 de agosto

O resumo do capítulo de quinta-feira não foi divulgado.

LEIA TAMBÉM: Resumo de A Nobreza do Amor: veja o que acontece nos capítulos de 10 a 15 de agosto de 2026

Sexta-feira, 14 de agosto

O resumo do capítulo de sexta-feira não foi divulgado.

Sábado, 15 de agosto

A programação contará com a reprise do último capítulo da novela.

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Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista com experiência em jornalismo digital, SEO e análise de dados. Iniciei minha trajetória no Jornal do Commercio como estagiária de SEO e, desde então, atuei em diferentes áreas voltadas à produção e estratégia de conteúdo. Atualmente, sou repórter no Social1, onde produzo conteúdos para a web com foco em entretenimento, beleza, signos e celebridades, unindo técnicas de SEO e jornalismo para ampliar o alcance e a relevância das publicações.

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