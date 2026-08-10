Resumo de A Nobreza do Amor: veja o que acontece nos capítulos de 10 a 15 de agosto de 2026
Tensão no ar! Confira o resumo de A Nobreza do Amor e fique por dentro de tudo que vai acontecer nos capítulos de 10 a 15 de agosto de 2026!
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Os próximos capítulos da de A Nobreza do Amor prometem uma semana de muitas emoções, com novos conflitos, decisões importantes e mudanças na relação entre os personagens.
As tramas que vêm ganhando destaque nos últimos capítulos avançam, enquanto diferentes núcleos passam por momentos decisivos.
Entre romances, segredos, disputas familiares e situações inesperadas, a história ganha novos desdobramentos de segunda-feira (10) a sábado (15). Confira tudo o que acontece nos capítulos da semana.
Resumo completo da semana de A Nobreza do Amor
Segunda-feira, 10 de agosto
Sebastião ficará espantado ao descobrir que Lúcia se chama, na verdade, Alika e que ela é uma princesa real de Batanga. A revelação mudará sua percepção sobre a jovem.
Enquanto isso, Binta mentirá para Jendal sobre Kênia, que ficará desesperada com a possibilidade de ser enviada para um convento. Chinua alertará Dumi sobre as atitudes de Jendal contra a jovem.
Ana Maria pedirá que Casemiro dê um tempo a Manoel antes de confrontar Fortunato. Em outro núcleo, Tonho e Alika reafirmarão a paixão e o compromisso que têm um com o outro.
Mirinho fará um convite a Omar, enquanto Salma ajudará o rapaz. Alika também conversa com Omar sobre as atitudes de Mirinho e Virgínia. No fim do capítulo, Sebastião revelará a Virgínia que Lúcia é uma princesa real.
Terça-feira, 11 de agosto
Virgínia ficará surpresa ao saber que Alika é uma princesa e prometerá a Sebastião que dará a ele sua recompensa. O rapaz, por sua vez, confidenciará a Onildo que dormiu com Virgínia.
Jendal anunciará que seu casamento com Alika foi anulado, para comemoração de Binta. Enquanto isso, Kênia ficará desesperada nos braços de Chinua.
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Omar chegará para o jantar oferecido por Graça e Casemiro. Dona Menina incentivará Tonho a pensar em suas terras.
Sebastião vasculha os pertences de Omar e Onildo e descobre que Alika está sendo procurada por Jendal. Mirinho tentará colocar Omar contra Tonho. Pascoal reconhecerá Ladisa. No fim, Virgínia dirá a Sebastião que os dois deverão avisar Jendal sobre o paradeiro de Alika.
Quarta-feira, 12 de agosto
Virgínia reafirmou que pretende avisar Jendal sobre o paradeiro de Alika, deixando Sebastião temeroso com a possível reação do rei de Batanga.
Ladisa consegue despistar Pascoal, enquanto Sebastião sondará José sobre sua verdadeira origem. Em Batanga, Malungo escreverá para Alika e contará que Jendal ainda não permitiu que ele retorne ao país.
Mirinho pedirá desculpas a Manoel e agradecerá pela amizade. Virgínia usará informações contra Diógenes para chantageá-lo. Enquanto isso, Maria Helena comenta com Dôra que teme a reação de Fortunato ao descobrir que Murilo estará na cidade.
Akin, Ladisa e Dumi comemoraram as notícias sobre o reencontro de Omar e Alika. Binta, por sua vez, proporá uma aliança a Kênia. O clima ficará ainda mais tenso quando Omar provocar Tonho para uma luta.
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Quinta-feira, 13 de agosto
Tonho conseguirá imobilizar Omar durante a luta, surpreendendo Alika e sua família com seu talento.
Marta repreenderá Virgínia por encomendar um vestido fora da cidade, mas Diógenes protegerá a filha.
Enquanto isso, Kênia aceitará a aliança proposta por Binta e pedirá perdão a Jendal.
Marta conversa com Viriato sobre o comportamento de Diógenes. Os dois chegaram à conclusão de que
Virgínia mentiu sobre a suspensão da punição. Belmira tentará despistar Viriato sobre a verdadeira razão da mudança de comportamento de Diógenes. Casemiro autorizará a busca por tungstênio em suas terras.
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Binta garantirá a Jawali que conseguirá neutralizar Kênia. Fuad se aproximará de Belmira, despertando a desconfiança de Geralda. Enquanto isso, Salma fica encantada com Omar. Alika, porém, deixará claro ao rapaz que não pretende se casar com ele.
Sexta-feira, 14 de agosto
Teresa acreditará que Omar não desistirá de conquistar Alika, deixando a princesa preocupada. Ana Maria confronta Manoel sobre o relacionamento dos dois.
Em outro momento, Mirinho tentará disfarçar o constrangimento ao encontrar Adalgisa, enquanto Virgínia explicará que convocou a modista para confeccionar um vestido.
Donato anunciará que voltou a enxergar. Adônis garantirá que a recuperação foi um milagre realizado por Veneranda. Bartô, no entanto, pagará Donato por seus serviços de atuação.
Chinua se emocionará quando Kênia afirmar que lutará ao lado do povo de Batanga. Alika e Tonho também terão um momento importante e prometerão ajudar um ao outro na realização de seus sonhos, tanto no Brasil quanto em Batanga.
Sábado, 15 de agosto
Alika ficará orgulhosa ao visitar as terras de Tonho e conhecer de perto seus planos para o futuro. Adalgisa se insinua para Mirinho, situação percebida por Marta e Virgínia. Apesar do momento constrangedor, Virgínia fingirá naturalidade diante dos dois, surpreendendo Marta.
Viriato alertará Bartô para que desista das artimanhas destinadas a transformar Veneranda em santa. Marta confrontará Diógenes e afirma que o marido parece estar com medo de Virgínia.
Alika desabafa com Niara sobre as diferentes lutas que ela e Tonho enfrentam. Enquanto isso, Binta orientará Kênia sobre como deverá se vestir para o jantar, deixando Jendal intrigado com a aparência da filha.