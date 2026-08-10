Resumo de A Nobreza do Amor: veja o que acontece nos capítulos de 10 a 15 de agosto de 2026

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Tensão no ar! Confira o resumo de A Nobreza do Amor e fique por dentro de tudo que vai acontecer nos capítulos de 10 a 15 de agosto de 2026!

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Os próximos capítulos da de A Nobreza do Amor prometem uma semana de muitas emoções, com novos conflitos, decisões importantes e mudanças na relação entre os personagens.

As tramas que vêm ganhando destaque nos últimos capítulos avançam, enquanto diferentes núcleos passam por momentos decisivos.

Entre romances, segredos, disputas familiares e situações inesperadas, a história ganha novos desdobramentos de segunda-feira (10) a sábado (15). Confira tudo o que acontece nos capítulos da semana.

Resumo completo da semana de A Nobreza do Amor

Cena da sabotagem de Mirinho em A Nobreza do Amor - Reprodução / TV Globo

Segunda-feira, 10 de agosto

Sebastião ficará espantado ao descobrir que Lúcia se chama, na verdade, Alika e que ela é uma princesa real de Batanga. A revelação mudará sua percepção sobre a jovem.

Enquanto isso, Binta mentirá para Jendal sobre Kênia, que ficará desesperada com a possibilidade de ser enviada para um convento. Chinua alertará Dumi sobre as atitudes de Jendal contra a jovem.

Ana Maria pedirá que Casemiro dê um tempo a Manoel antes de confrontar Fortunato. Em outro núcleo, Tonho e Alika reafirmarão a paixão e o compromisso que têm um com o outro.

Mirinho fará um convite a Omar, enquanto Salma ajudará o rapaz. Alika também conversa com Omar sobre as atitudes de Mirinho e Virgínia. No fim do capítulo, Sebastião revelará a Virgínia que Lúcia é uma princesa real.

Terça-feira, 11 de agosto

Virgínia ficará surpresa ao saber que Alika é uma princesa e prometerá a Sebastião que dará a ele sua recompensa. O rapaz, por sua vez, confidenciará a Onildo que dormiu com Virgínia.

Jendal anunciará que seu casamento com Alika foi anulado, para comemoração de Binta. Enquanto isso, Kênia ficará desesperada nos braços de Chinua.

Omar chegará para o jantar oferecido por Graça e Casemiro. Dona Menina incentivará Tonho a pensar em suas terras.

Sebastião vasculha os pertences de Omar e Onildo e descobre que Alika está sendo procurada por Jendal. Mirinho tentará colocar Omar contra Tonho. Pascoal reconhecerá Ladisa. No fim, Virgínia dirá a Sebastião que os dois deverão avisar Jendal sobre o paradeiro de Alika.

Quarta-feira, 12 de agosto

Virgínia reafirmou que pretende avisar Jendal sobre o paradeiro de Alika, deixando Sebastião temeroso com a possível reação do rei de Batanga.

Ladisa consegue despistar Pascoal, enquanto Sebastião sondará José sobre sua verdadeira origem. Em Batanga, Malungo escreverá para Alika e contará que Jendal ainda não permitiu que ele retorne ao país.

Mirinho pedirá desculpas a Manoel e agradecerá pela amizade. Virgínia usará informações contra Diógenes para chantageá-lo. Enquanto isso, Maria Helena comenta com Dôra que teme a reação de Fortunato ao descobrir que Murilo estará na cidade.

Akin, Ladisa e Dumi comemoraram as notícias sobre o reencontro de Omar e Alika. Binta, por sua vez, proporá uma aliança a Kênia. O clima ficará ainda mais tenso quando Omar provocar Tonho para uma luta.

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Quinta-feira, 13 de agosto

Tonho conseguirá imobilizar Omar durante a luta, surpreendendo Alika e sua família com seu talento.

Marta repreenderá Virgínia por encomendar um vestido fora da cidade, mas Diógenes protegerá a filha.

Enquanto isso, Kênia aceitará a aliança proposta por Binta e pedirá perdão a Jendal.

Marta conversa com Viriato sobre o comportamento de Diógenes. Os dois chegaram à conclusão de que

Virgínia mentiu sobre a suspensão da punição. Belmira tentará despistar Viriato sobre a verdadeira razão da mudança de comportamento de Diógenes. Casemiro autorizará a busca por tungstênio em suas terras.

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Binta garantirá a Jawali que conseguirá neutralizar Kênia. Fuad se aproximará de Belmira, despertando a desconfiança de Geralda. Enquanto isso, Salma fica encantada com Omar. Alika, porém, deixará claro ao rapaz que não pretende se casar com ele.

Sexta-feira, 14 de agosto

Em A Nobreza do Amo, da TV Globo, Alika rompe com Tonho - Reprodução TV Globo

Teresa acreditará que Omar não desistirá de conquistar Alika, deixando a princesa preocupada. Ana Maria confronta Manoel sobre o relacionamento dos dois.

Em outro momento, Mirinho tentará disfarçar o constrangimento ao encontrar Adalgisa, enquanto Virgínia explicará que convocou a modista para confeccionar um vestido.

Donato anunciará que voltou a enxergar. Adônis garantirá que a recuperação foi um milagre realizado por Veneranda. Bartô, no entanto, pagará Donato por seus serviços de atuação.

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Chinua se emocionará quando Kênia afirmar que lutará ao lado do povo de Batanga. Alika e Tonho também terão um momento importante e prometerão ajudar um ao outro na realização de seus sonhos, tanto no Brasil quanto em Batanga.

Sábado, 15 de agosto

Alika ficará orgulhosa ao visitar as terras de Tonho e conhecer de perto seus planos para o futuro. Adalgisa se insinua para Mirinho, situação percebida por Marta e Virgínia. Apesar do momento constrangedor, Virgínia fingirá naturalidade diante dos dois, surpreendendo Marta.

Viriato alertará Bartô para que desista das artimanhas destinadas a transformar Veneranda em santa. Marta confrontará Diógenes e afirma que o marido parece estar com medo de Virgínia.

Alika desabafa com Niara sobre as diferentes lutas que ela e Tonho enfrentam. Enquanto isso, Binta orientará Kênia sobre como deverá se vestir para o jantar, deixando Jendal intrigado com a aparência da filha.