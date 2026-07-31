Resumo de 'Quem Ama Cuida': o que acontece nos capítulos da semana 03 a 08 de agosto de 2026

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Dora coloca um ponto final no casamento com Ademir, enquanto Pedro enfrenta novos conflitos familiares e uma descoberta pode mudar o caso de Adriana.

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Os próximos capítulos de Quem Ama Cuida, exibidos entre os dias 3 e 8 de agosto de 2026, prometem fortes emoções.

Ademir vê sua reputação desmoronar após novas denúncias, Dora decide encerrar de vez o casamento, e Pedro se envolve ainda mais na defesa de Adriana.

A semana ainda termina com uma revelação sobre a morte de um perito que pode mudar os rumos da investigação envolvendo Arthur Brandão.

Confira o resumo.





Segunda-feira (03/08) – Capítulo 66

Pedro se oferece para ajudar Adriana a encontrar um emprego, enquanto André apoia Dora em meio à crise no casamento. Ademir descobre que o próprio filho é advogado das mulheres que o denunciaram e exige que ele faça as vítimas retirarem as acusações.

Bruna observa Pedro conversando com Adriana e passa a desconfiar da relação entre os dois. Dora comunica a Ademir que o casamento chegou ao fim, e ele perde um importante cliente por causa das denúncias. No fim do capítulo, Lyris se desespera ao ver a polícia invadir o cassino.

Terça-feira (04/08) – Capítulo 67

Pedro demonstra repulsa pelo pai. Adriana descobre que Bruna acredita que ela mantém um caso com Pedro. Enquanto isso, Lyris tenta escapar dos problemas envolvendo o cassino, e Otoniel continua pensando em Francesca.

Joel convida Adriana para jantar, mas o clima muda quando Pedro encontra Bruna desacordada na cama e entra em desespero.

Quarta-feira (05/08) – Capítulo 68

Pedro descobre que Bruna tomou remédios para dormir e passa a cuidar da esposa. Joel demonstra interesse por Adriana, enquanto Bruna aproveita a situação para manter Pedro cada vez mais próximo.

No restaurante, Otoniel se surpreende ao encontrar um retrato de Francesca exposto no local.

Quinta-feira (06/08) – Capítulo 69

Otoniel tenta esconder o choque ao reconhecer Francesca e inventa uma desculpa para Joel. Ademir estranha ao encontrar Adriana e Suely juntas.

Enquanto isso, Ulisses confronta Ingrid sobre a administração da joalheria, e Tiago passa a questionar a gestão da empresa.

Sexta-feira (07/08) – Capítulo 70

Suely enfrenta Ademir e pede que ele nunca mais se aproxime dela. André informa a Pedro que Ademir foi expulso da associação de advogados.

Adriana consegue um emprego no restaurante de Laurentino e reencontra Pedro e Bruna no local. Dora decide procurar Suely para conversar, enquanto Adriana encara Ademir em um encontro inesperado na rua.

Sábado (08/08) – Capítulo 71

Ademir ameaça colocar Adriana de volta na prisão. Suely revela a Dora que foi vítima de assédio cometido por Ademir.

Pedro retoma as investigações sobre o caso de Arthur Brandão e recebe uma informação surpreendente: o perito responsável pelo laudo do processo estava envolvido em fraudes e foi encontrado morto.

Enquanto isso, Bruna tenta comprometer o próprio tratamento para manter Pedro ao seu lado, e Adriana reencontra Iuri.

A revelação sobre o perito promete abrir um novo capítulo na investigação e pode mudar completamente o rumo da história.