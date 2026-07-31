Resumo 'Coração Acelerado': o que acontece nos capítulos da semana 03 a 08 de agosto de 2026
João Raul enfrenta novos problemas com a polícia, Zilá passa a ser cercada por suspeitas e Agrado toma uma decisão que pode mudar sua carreira.
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Os próximos capítulos de Coração Acelerado, exibidos entre 3 e 8 de agosto de 2026, serão marcados por revelações sobre a morte de Jean Carlos, o nascimento de Manuela, crises na carreira de Agrado e Eduarda e um término inesperado.
Confira o resumo da semana.
Segunda-feira (03/08) – Capítulo 167
Cinara revela a Ronei que acredita que Zilá foi responsável pela morte de Jean Carlos. Enquanto Alaor e Zuzu se casam, Ronei confronta Zilá sobre a morte de Xavier.
Palhares anuncia a prisão do empresário Heitor, e João Raul recebe uma intimação policial por causa de sua ligação com ele, deixando Walmir preocupado.
Terça-feira (04/08) – Capítulo 168
Laurinha entra em trabalho de parto e mobiliza toda a família. O nascimento de Manuela emociona Laurinha e Malvino.
Enquanto isso, Agrado pede que Eduarda interceda por João Raul junto a Ronei, mas a cantora se recusa. No fim do dia, Ronei surpreende João Raul ao oferecer a retomada do contrato entre os dois.
Quarta-feira (05/08) – Capítulo 169
Zilá tem um sonho com Cecília e fica abalada. Verônica acusa Janete de ter provocado a morte de Jean Carlos, mas ela nega todas as acusações.
A repercussão do caso preocupa Zilá, enquanto Ronei perde a paciência ao ser questionado sobre João Raul durante uma coletiva de imprensa.
Quinta-feira (06/08) – Capítulo 170
Agrado e Eduarda passam a sofrer os reflexos da crise envolvendo João Raul. Temendo prejudicar a amiga, Agrado cogita desfazer a dupla.
Janete confronta Zilá, que afirma não conhecer Verônica. No entanto, Ronei identifica uma bolsa que pode ligar Zilá à mulher e comunica a descoberta a Cinara.
Sexta-feira (07/08) – Capítulo 171
Agrado e Eduarda fazem um importante comunicado sobre o futuro da carreira da dupla. Ronei teme prejuízos para seus negócios diante da decisão.
Janete decide denunciar Verônica à polícia. João Raul demonstra preocupação com os impactos de seus problemas na carreira de Agrado, enquanto ela recebe a notícia de que está concorrendo a um importante prêmio internacional.
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Sábado (08/08) – Capítulo 172
Gael decide colocar um ponto final no relacionamento com Naiane após descobrir sua traição.
João Raul provoca um tumulto durante uma reunião de Agrado com um patrocinador e, mais tarde, inventa que não consegue lidar com o sucesso da cantora para justificar o fim do relacionamento. Enquanto isso, Zilá manda Osmar seguir Cinara, aumentando ainda mais as suspeitas em torno de suas atitudes.
A semana termina com o rompimento entre João Raul e Agrado e novas pistas que podem esclarecer os mistérios envolvendo Zilá e a morte de Jean Carlos.