Resumo 'A Nobreza do Amor': o que acontece nos capítulos da semana 03 a 08 de agosto de 2026

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Omar promete ajudar Alika a derrotar Jendal, enquanto Tonho enfrenta o ciúme e novas revelações ameaçam mudar os rumos da trama.

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Os próximos capítulos de A Nobreza do Amor, exibidos entre os dias 3 e 8 de agosto de 2026, serão marcados por disputas pelo coração de Alika, conspirações em Batanga e descobertas que prometem movimentar a novela.

Confira o resumo da semana.

Segunda-feira (03/08) – Capítulo 111

O noivado de Tonho e Lúcia/Alika é celebrado por amigos e familiares, mas a chegada inesperada de Omar surpreende a todos. Mirinho beija Virgínia pensando em Lúcia/Alika, enquanto Manoel alimenta ainda mais sua raiva do rival.

Virgínia confronta Mirinho sobre seus sentimentos, Omar se incomoda ao descobrir o noivado de Alika e Binta começa a colocar em prática um novo plano para fortalecer sua posição ao lado de Jendal.

Terça-feira (04/08) – Capítulo 112

Omar garante a Alika que vai ajudá-la a derrubar Jendal e afirma que não desistirá de conquistar o amor da princesa.

Enquanto isso, Akin e Ladisa reconhecem Bakari como o homem que roubou as joias da Coroa, levando Jendal a prender o estrangeiro. Omar presenteia Alika, mas Tonho presencia o momento e fica abalado. Já Binta propõe que Jendal anule o casamento com Alika.

Quarta-feira (05/08) – Capítulo 113

Binta manipula Jendal para que ele anule seu casamento com Alika, embora o rei deixe claro que ainda pretende condená-la à morte.

Virgínia descobre, sem querer, que Mirinho continua apaixonado por Lúcia/Alika. Ana Maria revela a Manoel que sua promoção foi sabotada por Diógenes. No fim do capítulo, Omar confronta Tonho.

Quinta-feira (06/08) – Capítulo 114

Omar deixa claro para Tonho que vai lutar pelo amor de Alika.

Bakari revela a Jendal que Chinua esteve em território inimigo, aumentando a tensão em Batanga. Virgínia passa a chantagear Sebastião para descobrir toda a verdade sobre Omar e sua ligação com Alika.

Sexta-feira (07/08) – Capítulo 115

Virgínia oferece uma noite de amor a Sebastião em troca de informações sobre Omar.

Tonho revela que a família de Lúcia/Alika possui uma dívida com Omar, enquanto José e o empresário discutem a possibilidade de encontrar uma jazida de tungstênio na região. Omar e Alika voltam a conversar sobre a retomada de Batanga, mas são interrompidos pela chegada de Tonho.

Sábado (08/08) – Capítulo 116

Sentindo-se excluído da conversa entre Omar e Alika, Tonho decide ir embora.

Jendal ameaça afastar Kênia de Batanga, incentivado por Binta. Paralelamente, Sebastião escuta Omar revelar a Onildo um segredo que pode mudar tudo: Alika não pode se casar com Tonho porque é uma princesa.

A revelação promete abrir novos conflitos e preparar o terreno para os próximos acontecimentos da novela.