Resumo de 'Quem Ama Cuida': o que acontece nos capítulos da semana 27 de julho a 01 agosto de 2026

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Resumo de 27/07 a 01/08: Denúncias arruínas carreira de Ademir, Dora pede separação e Pedro entra em pânico com tragédia no fim da semana.

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A semana em Quem Ama Cuida promete reviravoltas intensas, segredos exposto e decisões que vão mudar o rumo dos personagens.

Entre a derrocada profissional e pessoal de Ademir, que vê seu casamento com Dora chegar ao fim após graves denúncias, e o cerco se fechando contra as armações de Pilar, os próximos capítulos reservam momentos de pura tensão.

Para completar, uma tragédia no final da semana promete deixar Pedro em absoluto desespero. Confira o resumo completo dos capítulos de 27 de julho a 01 de agosto e fique por dentro de tudo!





Resumo Semanal: 'Quem Ama Cuida' (27/07 a 01/08/2026)



Segunda-feira, 27 de julho – Capítulo 60



Otoniel não consegue tirar Francesca da cabeça. Enquanto isso, Pedro compartilha com Adriana a novidade sobre o processo contra Ademir, sem imaginar que a fisioterapeuta planejou tudo em parceria com Suely. No Grupo Brandão, Rafael elogia Ingrid pelo sucesso da festa da presidência.

Pilar nota a ausência de seu anel, acusa os funcionários do roubo, mas é Carmita quem leva a joia para ser avaliada.

Alheia a isso, Bruna deixa claro para Tiago que só o enxerga como amigo. Ademir recebe uma intimação para depor na delegacia. Em uma atitude drástica, Pilar avista Elisa na rua e ordena que Iuri a force a entrar em seu carro.

Terça-feira, 28 de julho – Capítulo 61



Brigitte presta apoio a Adriana e afirma que acredita em sua inocência. Paralelamente, Carmita tem uma surpresa ao descobrir que o anel roubado da Joalheria Brandão é, na verdade, uma imitação barata. Ingrid e Tiago protagonizam uma forte discussão.

Vendo a situação, Lyris dá uma ideia a Adriana: usar Brigitte em seus planos de vingança.

Ademir descobre que Pedro assumiu a defesa de Suely. Emocionada, Elisa visita o túmulo de Arthur e pede forças para proteger sua família das garras de Pilar.

Ao saber que Pilar vai chamar a polícia, Carmita decide devolver o anel e revela à rival que a joia é falsa. Otoniel finalmente reencontra Francesca. Para fechar o dia, Adriana observa radiante a imprensa cercar Ademir na porta da delegacia.

Quarta-feira, 29 de julho – Capítulo 62



Incomodado com a presença dos jornalistas, Ademir tenta se esquivar das perguntas. Pilar confronta Carmita e a acusa de inventar a história do anel falso.

Longe dali, Adriana e Mau Mau comemoram a repercussão da denúncia contra Ademir, enquanto Patrick tenta acalmar Dora. Pilar desconfia de que alguém próximo está tentando enganá-la.

Ingrid cede à pressão e confessa a Pilar que pretendia trocar o protótipo pela joia verdadeira assim que a mãe quitasse a compra.

Bruna descobre que Pedro é o advogado responsável pela denúncia contra Ademir. Otoniel alerta Adriana sobre o sequestro e as ameaças de Pilar contra Elisa, fazendo com que a fisioterapeuta vá armada de coragem até a casa da vilã.

Quinta-feira, 30 de julho – Capítulo 63



Adriana teme ter sua liberdade condicional revogada quando Pilar ameaça denunciá-la por invasão de domicílio. Rafael exige que Brigitte se afaste de César de uma vez por todas. Em meio ao caos da denúncia, Dora perde a paciência e expulsa Ademir de casa.

Em outra ponta, Carolina fica arrasada quando André termina tudo com ela, confessando estar apaixonado por outra mulher — o que deixa Dora extremamente desconfortável.

Sem teto e sem prestígio, Ademir recorre a Carmita e vê seus clientes cancelarem compromissos em massa. André decide procurar Dora, Enéas convida Elisa para sair e Adriana vai ao encontro de Pedro em seu escritório.

Sexta-feira, 31 de julho – Capítulo 64



Pedro se coloca à disposição para ajudar Adriana a arrumar um novo emprego, mas os dois são observados de longe por Bruna, que desconfia do clima entre eles. André se declara para Pedro e admite que está apaixonado por Dora.

A situação de Ademir se agrava: Dora comunica oficialmente o fim do casamento e o advogado perde uma das maiores contas do seu escritório.

Para piorar, Cléber avisa a Pedro que mais duas vítimas decidiram denunciar Ademir. Mau Mau ouve quando Bruna comenta com Bia que acha que Pedro e Adriana são amantes.

Em uma jogada de azar, Ulisses perde no jogo e Lyris entra em pânico ao ver a polícia invadir o cassino. Desesperado, Ademir exige que Pedro faça as mulheres retirarem as acusações.

Sábado, 01 de agosto – Capítulo 65



Pedro deixa claro a repulsa que sente pelas atitudes de seu pai. Adriana fica sabendo que Bruna anda espalhando que ela e Pedro têm um caso. No meio do cerco policial ao cassino, Lyris confessa a Ulisses que está em liberdade condicional e pede sua ajuda para fugir.

Ingrid toma uma atitude drástica e demite Ulisses, que reage com fúria e enfrenta a própria sobrinha. Nancy pede para Adriana examinar o chef Joel, que aproveita o momento a sós para convidá-la para jantar.

Na casa de César e Bia, o casal faz as pazes, enquanto Rafael pede novamente que Brigitte pare de investir no marido da amiga. A semana termina em puro drama: Pedro entra em desespero ao encontrar Bruna desacordada na cama.