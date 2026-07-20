Resumo 'Coração Acelerado': o que acontece nos capítulos da semana 27 de julho a 01 agosto de 2026
Resumo de 27/07 a 01/08: Salto de 5 meses traz reviravoltas, Zilá perde a presidência do Grupo Amaral e intriga abala a dupla sertaneja.
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A semana em Coração Acelerado promete abalar as estruturas de Bom Retorno com reviravoltas de tirar o fôlego! Logo após o atentado misterioso contra Xavier, Leandro vira o principal suspeito, enquanto Zilá se vê acuada por chantagens anônimas e perde a presidência do Grupo Amaral.
Para completar, um salto no tempo de cinco meses trará lançamentos marcantes, segredos vazados para a imprensa e um grande casamento. Confira o resumo completo dos capítulos de 27 de julho a 01 de agosto e não perca nenhum detalhe!
Resumo Semanal: 'Coração Acelerado' (27/07 a 01/08/2026)
Segunda-feira, 27 de julho – Capítulo 161
Xavier é atingido por um tiro misterioso antes que pudesse revelar a verdade a Leandro. Em pânico, Leandro pede ajuda ao delegado Albano.
Eduarda, Agrado e João Raul vão até a delegacia prestar apoio, mas a movimentação acaba chamando a atenção de todos. Ciente do tumulto, Talita vai ao local para registrar o caso.
Leandro desabafa com Eduarda sobre a história de Xavier e confessa o medo de se tornar o principal suspeito do crime.
Felizmente, Alaor confirma o depoimento do jovem ao delegado. Enquanto isso, Ronei e Zilá se questionam sobre o paradeiro de Xavier e o destino da quantia em dinheiro entregue a ele. Longe dali, uma pessoa misteriosa guarda a mala de dinheiro de Zilá e parte acelerando com seu carro.
Terça-feira, 28 de julho – Capítulo 162
Albano tranquiliza Leandro e Alaor ao afirmar que Xavier acumulava muitos inimigos. Alaor reforça o pedido para que o delegado dê atenção total à investigação.
No ambiente familiar, Zuzu demonstra pressa para se casar com Alaor, que brinca com a noiva, enquanto Janete acha estranho o comportamento da amiga.
Cinara evita atender as ligações de Zilá. Esteban e Naiane comemoram ao descobrir que o bebê de Laurinha é uma menina, o que deixa Malvino visivelmente impactado.
Ronei anuncia que Agrado e Eduarda farão uma turnê para a gravação de um documentário. Paralelamente, tem início a reunião do Conselho Administrativo para decidir se Zilá continua na presidência do Grupo Amaral.
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Quarta-feira, 29 de julho – Capítulo 163
Alaorzinho assume a presidência do Grupo Amaral, deixando Zilá possessa. Para se vingar, a vilã grava um depoimento difamatório sobre Janete no programa de Talita. Em meio aos acontecimentos, Agrado e Eduarda partem para a turnê.
A trama dá um salto no tempo de cinco meses. Agrado se prepara para o lançamento do documentário sobre a dupla. Leandro atualiza Eduarda sobre as investigações do caso Xavier, enquanto Cinara se remoe de culpa por guardar o segredo da vilã.
A tranquilidade de Zilá acaba de vez quando ela recebe uma ameaça anônima estarrecedora.
Quinta-feira, 30 de julho – Capítulo 164
Ronei questiona Zilá sobre quem poderia estar por trás das ameaças. Pressionada, a vilã sonda Cinara, que jura não saber de nada e corre para pedir conselhos a Nora. Em momento de emoção, Malvino e Laurinha se comovem ao sentir a bebê mexer na barriga.
Zuzu desabafa com Alaor sobre seu suposto estado grave de saúde. Desconfiado, o empresário confronta o médico Horácio e chega a propor o cancelamento do matrimônio.
No Grupo Amaral, João Raul enfrenta Ronei e provoca o ex-agente publicamente, enquanto Naiane desabafa com Esteban sobre o ciúme que sente do sucesso de Agrado e Eduarda.
Sexta-feira, 31 de julho – Capítulo 165
Agrado dá apoio a João Raul após a discussão com Ronei. Disposto a profissionalizar a dupla, Ronei convoca Agrado e Eduarda para uma reunião sigilosa e apresenta uma proposta de carreira internacional. Contudo, Naiane se esconde, ouve tudo e repassa o furo para Talita.
A notícia vaza e Eduarda entra em desespero ao ver seu segredo exposto no programa de TV, desconfiando imediatamente de Agrado. Em outra ponta, Eva revela a Bará que Talita instalou um aplicativo espião em seu celular. Zilá volta a se apavorar ao receber mais uma ameaça anônima.
Sábado, 01 de agosto – Capítulo 166
Agrado fica profundamente magoada com a falta de confiança de Eduarda. Zilá volta a jurar para Ronei que não teve qualquer envolvimento no atentado contra Xavier.
Tino coloca um ponto final no relacionamento com Esteban, enquanto Malvino sugere fazer um dueto com Laurinha, emocionando a jovem.
Naiane vibra ao saber da rusga provocada entre Agrado e Eduarda. Esteban pede demissão do Grupo Amaral, provocando o lamento de Zilá. No encerramento da semana, todos se preparam com entusiasmo para prestigiar o casamento de Alaor e Zuzu, enquanto Ronei convoca Cinara para uma conversa decisiva.