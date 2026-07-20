Resumo 'A Nobreza do Amor': o que acontece nos capítulos da semana 27 de julho a 01 agosto de 2026

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Resumo dos caps. 105 a 110: Chegada de Omar abala Tonho, Virgínia chantageia Diógenes e Binta descobre plano mortal de Jendal contra Alika.

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Os próximos capítulos de A Nobreza do Amor prometem agitar a trama com reviravoltas no amor e na política!

Enquanto o noivado de Tonho e Lúcia/Alika é marcado pela chegada triunfal e inesperada de Omar em Recife, as invejas e chantagens tomam conta de Barro Preto.

Virgínia descobre um segredo de família e passa a chantagear Diógenes, ao mesmo tempo em que a rebelião contra Jendal ganha força com a adesão de Kênia. Confira o resumo semanal dos capítulos 105 a 110 e fique por dentro de tudo!

Resumo Semanal: 'A Nobreza do Amor' (Capítulos 105 a 110)



Capítulo 105



Mirinho declara todo o seu amor por Lúcia/Alika. Caetana se enche de orgulho ao ver a dedicação de Tonho no trabalho do engenho.

Em busca de respostas, Kênia pede que Chinua traga notícias de Dumi. Em outro núcleo, Virgínia ouve uma conversa secreta entre Belmira e Diógenes e fica em choque ao descobrir que Ritinha é sua irmã.

Sem perder tempo, Virgínia usa a informação para chantagear Diógenes, exigindo que ele deixe o trabalho na igreja e promova Mirinho no banco.

Belmira avisa Viriato que Virgínia não irá mais ajudá-lo. Enquanto isso, Binta tenta se aproximar de Kênia, que não esconde sua revolta e acusa Jendal de tirania.

Embriagado, Mirinho garante a Manoel que impedirá Tonho de brilhar na festa da moagem — sem notar que Sebastião escuta tudo. Por fim, tomado pelo álcool, Mirinho peita Tonho e dispara que ele jamais se casará com Lúcia/Alika.

Capítulo 106



Mesmo diante da provocação do rival embriagado, Tonho age com maturidade e leva Mirinho em segurança para casa.

Diante da família, Mirinho desabafa e reafirma seu amor por Lúcia/Alika, levando Casemiro a se desculpar com Tonho pelo vexame. Virgínia nota a ausência do aliado e volta a chantagear Diógenes. Em tom de romance, Alika fica radiante ao saber que Tonho decidiu comprar terras para o futuro dos dois.

Enquanto isso, Omar desembarca em Recife. As famílias de Salma e Fuad celebram o noivado oficial, apesar do visível desconforto da jovem. Binta tece elogios a Jendal, enquanto Dumi questiona Kênia se ela está realmente disposta a romper com o tirano.

Sebastião relata a Virgínia o estado de embriaguez de Mirinho, fazendo com que ela decida que os dois devem deixar Barro Preto. Viriato repreende Diógenes por suspender o castigo de Virgínia, e Jendal recebe um telegrama decisivo de Malungo.

Capítulo 107



Jendal perde a paciência com as atualizações de Malungo — que prefere esconder do rei o fato de ter localizado Alika. Confirmando suas intenções, Kênia comunica a Dumi que vai se juntar aos rebeldes na luta contra o rei.

Em momento de desabafo, Maria Helena confessa a Dôra o verdadeiro motivo que a fez se casar com Fortunato. Com medo das ameaças de Virgínia, Diógenes inventa um pretexto no trabalho e concede a promoção a Mirinho.

Desconfiado da facilidade, Mirinho questiona Virgínia sobre o controle que ela passou a exercer sobre Diógenes.

Em outra ponta, Viriato tenta convencer Bartô a desistir da ideia de santificar Veneranda. Mirinho comemora o novo cargo, deixando Ana Maria apreensiva pelo futuro de Manoel. Para fechar o capítulo, Binta ouve uma conversa entre Kênia e Chinua e descobre estarrecida que Jendal mentiu para ela.

Capítulo 108



Binta fica horrorizada ao descobrir que o plano de Jendal é punir Alika com a pena de morte. Kênia pede a ajuda de Chinua para enviar uma carta a Dumi.

No banco, Mirinho convence Virgínia a adiar a divulgação da data do casamento deles. Magoado com a injustiça, Manoel desabafa com Ana Maria sobre a promoção do rival.

A felicidade toma conta de Tonho e Lúcia/Alika quando Viriato garante que dará sua bênção ao casório junto de Dona Menina. Dumi comemora a notícia de que Kênia se unirá à causa ao lado de Akin e Ladisa.

Porém, um clima pesado se instala quando Dona Menina tem um mau pressentimento, deixando Tonho aflito. Mirinho se recusa a ir ao noivado dos rivais. Antes da festa, Omar aborda Mirinho e Virgínia atrás de informações sobre Lúcia, e Tonho e Alika finalmente oficializam o noivado.

Capítulo 109



A festa de noivado de Tonho e Lúcia/Alika reúne todos em clima de alegria. Distante dali, tomado pela obsessão, Mirinho beija Virgínia pensando na princesa.

A celebração ganha um tom de surpresa geral quando Omar surge de repente no evento. Januário aproveita a festa para dançar com Ana Maria, enquanto Manoel alimenta sua mágoa contra Mirinho.

Virgínia confronta Mirinho sobre seus sentimentos por Lúcia/Alika. Omar não esconde o incômodo ao ver a mulher que ama noiva de Tonho.

No palácio, Binta comenta com Jawari as mentiras do rei e arquiteta um plano para consumar de vez seu casamento com Jendal. Ana Maria peita Mirinho por causa da injustiça cometida contra Manoel, e Alika abre o coração em uma conversa franca com Omar.

Capítulo 110



Omar promete a Alika que será seu aliado na missão de derrubar Jendal, mas deixa claro que não desistirá do sentimento que nutre por ela.

Mais tarde, Omar desabafa sobre suas dores com Onildo. Fátima pressiona Salma a adiantar a data do casamento com Fuad. Na estrada, Akin e Ladisa reconhecem Bakari como o assaltante que roubou as joias de Jendal.

Campbell intercepta Bakari e o leva até Jendal, que manda prender o estrangeiro na hora ao ver os tesouros da Coroa em suas mãos. Viriato se irrita com a insistência cega de Bartô em erguer um santuário para Veneranda.

Em momento de cumplicidade, Tonho reafirma a Alika que lutará ao seu lado por Batanga. Marta exige explicações de Diógenes pela promoção de Mirinho. Por fim, Omar entrega um presente a Alika e Tonho flagra os dois juntos, enquanto Binta sugere que Jendal anule o casamento com a princesa.